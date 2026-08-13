Zeekr: Η συνδεσιμότητα είναι σε άλλα επίπεδα

Κάτω από την ομπρέλα «Zeekr Connected», η Zeekr προσφέρει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών υπηρεσιών που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις ανάγκες της σύγχρονης ηλεκτρικής κινητικότητας. Όλα τα μοντέλα της μάρκας συνοδεύονται από το Standard Connectivity Package, το οποίο περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών συνδεσιμότητας χωρίς πρόσθετη χρέωση. Παράλληλα, για όσους επιθυμούν ακόμη περισσότερες δυνατότητες, διατίθεται το προαιρετικό Premium Connectivity Package.

Στην καρδιά της εμπειρίας βρίσκεται το Zeekr App, η εφαρμογή μέσω της οποίας ο ιδιοκτήτης μπορεί να διαχειρίζεται και να παρακολουθεί το όχημά του από οπουδήποτε. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για συσκευές Android και iOS (έκδοση από 8.0 και 15.0 και άνω αντίστοιχα) και επιτρέπει μεταξύ άλλων:

Παρακολούθηση της κατάστασης του οχήματος σε πραγματικό χρόνο.

Κλείδωμα και ξεκλείδωμα θυρών από απόσταση.

Έλεγχο του συστήματος κλιματισμού.

Έλεγχο και προγραμματισμό της φόρτισης.

Άνοιγμα παραθύρων και θύρας φόρτισης.

Ειδοποιήσεις ασφαλείας και διαχείριση ψηφιακών κλειδιών.

Διαχείριση περισσότερων του ενός οχημάτων Zeekr μέσω του ίδιου λογαριασμού.

Η εμπειρία συνδεσιμότητας ενισχύεται περαιτέρω από τον έξυπνο φωνητικό βοηθό«Hey Zeekr», ο οποίος επιτρέπει τον χειρισμό λειτουργιών όπως η πλοήγηση, το σύστημα κλιματισμού, οι τηλεφωνικές κλήσεις και τα παράθυρα μέσω φυσικών φωνητικών εντολών, ενώ βασικές λειτουργίες παραμένουν διαθέσιμες ακόμη και χωρίς σύνδεση δεδομένων.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην πλοήγηση. Το Zeekr Navigation έχει σχεδιαστεί ειδικά για ηλεκτρικά οχήματα και συνδυάζει ενημερωμένους χάρτες, έξυπνο σχεδιασμό διαδρομών με βάση την αυτονομία και αυτόματο προγραμματισμό στάσεων φόρτισης. Όλα τα μοντέλα Zeekr υποστηρίζουν επίσης Apple CarPlay και Android Auto, επιτρέποντας την απρόσκοπτη ενσωμάτωση του smartphone με το σύστημα πολυμέσων του αυτοκινήτου. Παράλληλα, μέσω του Zeekr App Store, οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε μία συνεχώς εξελισσόμενη γκάμα εφαρμογών ψυχαγωγίας και παραγωγικότητας απευθείας από την κεντρική οθόνη του οχήματος.

Η Zeekr δίνει ιδιαίτερη σημασία στη διαρκή εξέλιξη των οχημάτων της. Για τον λόγο αυτό, όλες οι συσκευές υποστηρίζουν Over-The-Air (OTA) Updates, επιτρέποντας την απομακρυσμένη εγκατάσταση νέων λειτουργιών, βελτιώσεων και αναβαθμίσεων λογισμικού χωρίς επίσκεψη σε συνεργείο. Πολλές από αυτές τις βελτιώσεις προκύπτουν από τα σχόλια και τις παρατηρήσεις των ίδιων των πελατών της μάρκας.

Για όσους επιθυμούν ακόμη πιο προηγμένες υπηρεσίες, το Premium Connectivity Package προσθέτει δυνατότητες όπως κυκλοφοριακά δεδομένα πραγματικού χρόνου, προειδοποιήσεις για κάμερες ελέγχου ταχύτητας και πιθανούς κινδύνους στη διαδρομή, καθοδήγηση πεζού μέχρι τον τελικό προορισμό μετά τη στάθμευση, καθώς και πρόσθετες λειτουργίες απομακρυσμένου ελέγχου μέσω της εφαρμογής Zeekr App.