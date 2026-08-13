Πάρος: Σφραγίστηκε η πισίνα που πνίγηκε ο 4χρονος

Λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.08.26 , 23:21 Γιάννης Βαρδής: Το τρυφερό φιλί με τη Νατάσα Σκαφίδα για τα γενέθλιά της
14.08.26 , 22:50 Η Σίσσυ Χρηστίδου με τον αδερφό της, Γιάννη: «ΓΙΝ & ΓΙΑΝνης»
14.08.26 , 22:27 Τροχαίο στην Πρέβεζα: «Πονούσα παντού» λέει η Ιταλίδα τραυματίας
14.08.26 , 21:39 ΗΠΑ: Καταγγελίες για εξάντληση των ναυτών στο αεροπλανοφόρο «Λίνκολν»
14.08.26 , 21:23 Με τι καιρό θα κάνουμε Δεκαπενταύγουστο
14.08.26 , 21:14 Ο Μανόλο τρόλαρε τον Τεντόγλου: «Εγώ δεν είμαι σαν τον άλλον»
14.08.26 , 21:05 Ρέθυμνο: Φωτιά τώρα στα Σελλιά – Ήχησε το «112» για εκκενώσεις οικισμών
14.08.26 , 20:55 Πάρος: Η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» του Πολεμικού Ναυτικού στη γιορτή της Παναγίας
14.08.26 , 20:50 Lepas: Που μπορείτε να δείτε τα πάντα για τα μοντέλα της
14.08.26 , 20:41 Ιωάννα Μαλέσκου: Η κόρη της, Μαρίλια ανέλαβε χρέη φωτογράφου!
14.08.26 , 20:22 Λευκάδα: Ιστιοφόρο έπεσε σε ψαροκάικα στο λιμάνι του Καλάμου
14.08.26 , 19:26 Ολυμπιακός: Συνεχίζει κανονικά με Μεντιλίμπαρ και δυνατές μεταγραφές
14.08.26 , 19:06 Πηνελόπη Πλάκα: Ξεκίνησε τις διακοπές της με... νεύρα και άυπνη στην Κω
14.08.26 , 19:05 BMW: Το νέο εργοστάσιο μπαταριών από το μέλλον
14.08.26 , 18:35 Πέθανε ο καθηγητής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος της ΕΕΤΤ Δημήτρης Βαρουτάς
Καινούργιου - Κουτσουμπής: Βραδινή έξοδος στην Πάρο με τα πεθερικά
Η Σίσσυ Χρηστίδου με τον αδερφό της, Γιάννη: «ΓΙΝ & ΓΙΑΝνης»
Πηνελόπη Πλάκα: Ξεκίνησε τις διακοπές της με... νεύρα και άυπνη στην Κω
Δανάη Μπάρκα για Χρήστο Χατζηπαναγιώτη: «Σ’ αγαπάω και είμαι περήφανη»
Ιωάννα Μαλέσκου: Η κόρη της, Μαρίλια ανέλαβε χρέη φωτογράφου!
ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για IRIS, δωρεές, χαρτζιλίκι – Τι ισχύει για μικρoποσά
Πέθανε ο καθηγητής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος της ΕΕΤΤ Δημήτρης Βαρουτάς
Κατερίνα Γερονικολού: Ποζάρει με μπικίνι και «κόβει» την ανάσα
Τζένη Μπαλατσινού: Η συγκινητική αναδρομή στον γάμο της Αμαλίας Κωστοπούλου
Αναστασία Γιούσεφ: Γέννησε ανήμερα των γενεθλίων της - Το μήνυμά της
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία με χρήση ΑΙ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σφραγίστηκε η πισίνα του beach bar στην Πούντα Πάρου, όπου πνίγηκε 4χρονος στις 8 Αυγούστου.
  • Η πισίνα λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023, σύμφωνα με τη Δημοτική Επιτροπή.
  • Εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας για τις συνθήκες του θανάτου του παιδιού.
  • Δεν υπήρχε ναυαγοσώστης κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ενώ ο δηλωμένος ναυαγοσώστης βρισκόταν αλλού.
  • Ο ιδιοκτήτης του beach bar υποστηρίζει ότι η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα και ότι οι γονείς άφηναν τα παιδιά τους χωρίς επίβλεψη.

Νέα εξέλιξη στην τραγωδία που συγκλόνισε την Πάρο, καθώς σφραγίστηκε η πισίνα του beach bar στην Πούντα όπου το Σάββατο 8 Αυγούστου έχασε τη ζωή του ένα 4χρονο αγόρι.

Η απόφαση για τη σφράγιση πισίνας ελήφθη από τη Δημοτική Επιτροπή, ενώ στη συνέχεια ο αρμόδιος αντιδήμαρχος προχώρησε στη σφράγισή της.

Πάρος: Οι κάμερες κατέγραψαν τον πνιγμό του 4χρονου - Τι δείχνει το βίντεο

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, η πισίνα φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023. Το συγκεκριμένο στοιχείο, όπως και τα υπόλοιπα ευρήματα, εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατος του παιδιού.

Πάρος: Στο μικροσκόπιο το βίντεο από τις κάμερες

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα έχει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του χώρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που αποδίδονται στο MEGA, οι κάμερες έχουν καταγράψει την πτώση του 4χρονου στην πισίνα, αλλά και όσα ακολούθησαν. Το υλικό αναμένεται να εξεταστεί από τις Αρχές προκειμένου να αποσαφηνιστεί η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων.

Πνιγμός 4χρονου Πάρος: Θρήνος και αναπάντητα ερωτήματα

Μεταξύ άλλων, εξετάζεται πού βρίσκονταν οι γονείς την κρίσιμη στιγμή, πόσος χρόνος χρειάστηκε μέχρι να γίνει αντιληπτό ότι το παιδί βρισκόταν στο νερό και τι ακριβώς συνέβη αμέσως μετά την πτώση.

Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης οι προσπάθειες για την ανάσυρση και τη διάσωση του παιδιού, καθώς και ο ρόλος του ναυαγοσώστη.

Πάρος: Το ζήτημα με τον ναυαγοσώστη

Ένα από τα κρίσιμα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές αφορά στην παρουσία και την εποπτεία της πισίνας την ώρα του περιστατικού.

Πάρος: «Είχε ξανάρθει πριν έναν μήνα και προσπαθήσαμε να τον διώξουμε»

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, κατά την κρίσιμη χρονική στιγμή δεν φαίνεται να βρισκόταν ναυαγοσώστης στο σημείο της πισίνας. Παράλληλα, έχει αναφερθεί ότι ο 69χρονος που είχε δηλωθεί ως ναυαγοσώστης βρισκόταν σε άλλο σημείο.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας φέρεται επίσης να έχουν προκύψει ζητήματα σχετικά με την ισχύ της πιστοποίησής του.

Πάρος: Τι είχε υποστηρίξει ο ιδιοκτήτης

Λίγες ημέρες πριν από τη σφράγιση της πισίνας, ο ιδιοκτήτης του beach bar είχε υποστηρίξει ότι η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα εδώ και 27 χρόνια.

Πάρος: «Ήμουν πάντα πάνω από την πισίνα» - Τι ισχυρίζεται ο ιδιοκτήτης

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, είχε αναφερθεί στις συνθήκες που, σύμφωνα με τον ίδιο, επικρατούσαν στον χώρο και είχε υποστηρίξει ότι γονείς άφηναν κατά διαστήματα τα παιδιά τους χωρίς επίβλεψη στην πισίνα.

«Τα πάντα είναι νόμιμα, 27 χρόνια μαγαζί. 27 χρόνια μαγαζί και δεν έχει γίνει ποτέ τίποτε. Μαλώναμε με τον κόσμο καθημερινά, με τις μανάδες και τους πατεράδες, γιατί αφήνουν τα παιδιά τους μόνα τους κάθε μέρα. Τους βγάζω έξω και γίνομαι ο κακός και ανεβάζουν στις σελίδες επάνω τα χίλια δυο… Λυπούμαστε για αυτό που συνέβη, σήμερα είχαμε κλειστό το μαγαζί μες στο full της σεζόν για το παιδάκι αυτό», είχε αναφέρει.

Πάρος: Ο πατέρας του 4χρονου στο Star – «Δεν υπήρχε ναυαγοσώστης»

Ο ιδιοκτήτης είχε ερωτηθεί και για το εάν οι γονείς του παιδιού βρίσκονταν κοντά στην πισίνα την ώρα του περιστατικού.

«Όχι, ήταν σε ένα τραπέζι που καθόντουσαν κάτω σε ένα άλλο σνακ και δεν τους είδα. Είχε ξαναέρθει πριν έναν μήνα και με τον τρόπο μας προσπαθήσαμε να τον διώξουμε. Έλειπε περίπου μισή ώρα, 3 τέταρτα. Τα είχε αφήσει και ήταν στις τουαλέτες μέσα. Και πήρα την ευθύνη και πάω και τους λέω έχεις δύο παιδάκια κάτω, τα έχεις αφήσει, τι κάνεις, και εμείς είχαμε έναν άνθρωπο να κοιτάει τα παιδιά», είχε πει.

Πάρος: Χωρίς ναυαγοσώστη η πισίνα του beach bar όπου πνίγηκε ο 4χρονος

Πάρος: Το χρονικό της τραγωδίας

Η τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 8 Αυγούστου, στην πισίνα παραθαλάσσιου beach bar στην περιοχή της Πούντας στην Πάρο.

Το 4χρονο αγόρι εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα δύο γυναίκες που βρίσκονταν στην επιχείρηση ως πελάτισσες.

Πάρος 4χρονος: Στο μικροσκόπιο τα μέτρα ασφαλείας στο beach bar

Αμέσως προκλήθηκε κινητοποίηση. Ένας εργαζόμενος του beach bar, ο οποίος εργαζόταν ως μπάρμαν, ανέσυρε το παιδί από το νερό και ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης.

Στη συνέχεια, το παιδί παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας. Οι διασώστες συνέχισαν την προσπάθεια επαναφοράς του κατά τη διάρκεια της διακομιδής, ενώ αντίστοιχες προσπάθειες έγιναν και από τους γιατρούς στο Κέντρο Υγείας.

Παρά τις προσπάθειες διάσωσης, το 4χρονο αγόρι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΡΟΣ
 |
ΠΝΙΓΜΟΣ
 |
ΠΙΣΙΝΑ
 |
BEACH BAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πρέβεζα: «Πονούσα Παντού» Λέει Η Ιταλίδα Τραυματίας
Ελλαδα
Τροχαίο στην Πρέβεζα: «Πονούσα παντού» λέει η Ιταλίδα τραυματίας
Με τι καιρό θα κάνουμε Δεκαπενταύγουστο
Ελλαδα
Με τι καιρό θα κάνουμε Δεκαπενταύγουστο
Ρέθυμνο: Φωτιά Τώρα Στα Σελλιά – Ήχησε «112» Για Εκκενώσεις
Ελλαδα
Ρέθυμνο: Φωτιά τώρα στα Σελλιά – Ήχησε το «112» για εκκενώσεις οικισμών
Λευκάδα: Ιστιοφόρο έπεσε σε ψαροκάικα στο λιμάνι του Καλάμου
Ελλαδα
Λευκάδα: Ιστιοφόρο έπεσε σε ψαροκάικα στο λιμάνι του Καλάμου
Πέθανε Ο Καθηγητής Του ΕΚΠΑ & Πρόεδρος της ΕΕΤΤ Βαρουτάς
Ελλαδα
Πέθανε ο καθηγητής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος της ΕΕΤΤ Δημήτρης Βαρουτάς
Φωτιά Στο Βαθύκοιλο Φθιώτιδας
Ελλαδα
Φωτιά στο Βαθύκοιλο Φθιώτιδας - Σηκώθηκαν 5 αεροσκάφη
Βόλος: Ακρωτηριάστηκε 60χρονος Εργαζόμενος Σε Φούρνο
Ελλαδα
Βόλος: Εργατικό ατύχημα σε φούρνο - Ακρωτηριάστηκαν τα δάχτυλα 60χρονου
Άκτιο: Καραμπόλα Στην Υποθαλάσσια Σήραγγα
Ελλαδα
Πρέβεζα: Καραμπόλα με τραυματίες στην υποθαλάσσια σήραγγα
Φωτιά Τώρα Στην Τρίπολη
Ελλαδα
Φωτιά τώρα στην Τρίπολη - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top