Πάρος: Σφραγίστηκε η πισίνα που πνίγηκε ο 4χρονος

Νέα εξέλιξη στην τραγωδία που συγκλόνισε την Πάρο, καθώς σφραγίστηκε η πισίνα του beach bar στην Πούντα όπου το Σάββατο 8 Αυγούστου έχασε τη ζωή του ένα 4χρονο αγόρι.

Η απόφαση για τη σφράγιση πισίνας ελήφθη από τη Δημοτική Επιτροπή, ενώ στη συνέχεια ο αρμόδιος αντιδήμαρχος προχώρησε στη σφράγισή της.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, η πισίνα φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023. Το συγκεκριμένο στοιχείο, όπως και τα υπόλοιπα ευρήματα, εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατος του παιδιού.

Πάρος: Στο μικροσκόπιο το βίντεο από τις κάμερες

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα έχει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του χώρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που αποδίδονται στο MEGA, οι κάμερες έχουν καταγράψει την πτώση του 4χρονου στην πισίνα, αλλά και όσα ακολούθησαν. Το υλικό αναμένεται να εξεταστεί από τις Αρχές προκειμένου να αποσαφηνιστεί η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων.

Μεταξύ άλλων, εξετάζεται πού βρίσκονταν οι γονείς την κρίσιμη στιγμή, πόσος χρόνος χρειάστηκε μέχρι να γίνει αντιληπτό ότι το παιδί βρισκόταν στο νερό και τι ακριβώς συνέβη αμέσως μετά την πτώση.

Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης οι προσπάθειες για την ανάσυρση και τη διάσωση του παιδιού, καθώς και ο ρόλος του ναυαγοσώστη.

Πάρος: Το ζήτημα με τον ναυαγοσώστη

Ένα από τα κρίσιμα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές αφορά στην παρουσία και την εποπτεία της πισίνας την ώρα του περιστατικού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, κατά την κρίσιμη χρονική στιγμή δεν φαίνεται να βρισκόταν ναυαγοσώστης στο σημείο της πισίνας. Παράλληλα, έχει αναφερθεί ότι ο 69χρονος που είχε δηλωθεί ως ναυαγοσώστης βρισκόταν σε άλλο σημείο.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας φέρεται επίσης να έχουν προκύψει ζητήματα σχετικά με την ισχύ της πιστοποίησής του.

Πάρος: Τι είχε υποστηρίξει ο ιδιοκτήτης

Λίγες ημέρες πριν από τη σφράγιση της πισίνας, ο ιδιοκτήτης του beach bar είχε υποστηρίξει ότι η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα εδώ και 27 χρόνια.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, είχε αναφερθεί στις συνθήκες που, σύμφωνα με τον ίδιο, επικρατούσαν στον χώρο και είχε υποστηρίξει ότι γονείς άφηναν κατά διαστήματα τα παιδιά τους χωρίς επίβλεψη στην πισίνα.

«Τα πάντα είναι νόμιμα, 27 χρόνια μαγαζί. 27 χρόνια μαγαζί και δεν έχει γίνει ποτέ τίποτε. Μαλώναμε με τον κόσμο καθημερινά, με τις μανάδες και τους πατεράδες, γιατί αφήνουν τα παιδιά τους μόνα τους κάθε μέρα. Τους βγάζω έξω και γίνομαι ο κακός και ανεβάζουν στις σελίδες επάνω τα χίλια δυο… Λυπούμαστε για αυτό που συνέβη, σήμερα είχαμε κλειστό το μαγαζί μες στο full της σεζόν για το παιδάκι αυτό», είχε αναφέρει.

Ο ιδιοκτήτης είχε ερωτηθεί και για το εάν οι γονείς του παιδιού βρίσκονταν κοντά στην πισίνα την ώρα του περιστατικού.

«Όχι, ήταν σε ένα τραπέζι που καθόντουσαν κάτω σε ένα άλλο σνακ και δεν τους είδα. Είχε ξαναέρθει πριν έναν μήνα και με τον τρόπο μας προσπαθήσαμε να τον διώξουμε. Έλειπε περίπου μισή ώρα, 3 τέταρτα. Τα είχε αφήσει και ήταν στις τουαλέτες μέσα. Και πήρα την ευθύνη και πάω και τους λέω έχεις δύο παιδάκια κάτω, τα έχεις αφήσει, τι κάνεις, και εμείς είχαμε έναν άνθρωπο να κοιτάει τα παιδιά», είχε πει.

Πάρος: Το χρονικό της τραγωδίας

Η τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 8 Αυγούστου, στην πισίνα παραθαλάσσιου beach bar στην περιοχή της Πούντας στην Πάρο.

Το 4χρονο αγόρι εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα δύο γυναίκες που βρίσκονταν στην επιχείρηση ως πελάτισσες.

Αμέσως προκλήθηκε κινητοποίηση. Ένας εργαζόμενος του beach bar, ο οποίος εργαζόταν ως μπάρμαν, ανέσυρε το παιδί από το νερό και ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης.

Στη συνέχεια, το παιδί παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας. Οι διασώστες συνέχισαν την προσπάθεια επαναφοράς του κατά τη διάρκεια της διακομιδής, ενώ αντίστοιχες προσπάθειες έγιναν και από τους γιατρούς στο Κέντρο Υγείας.

Παρά τις προσπάθειες διάσωσης, το 4χρονο αγόρι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.