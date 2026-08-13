Μια ευχάριστη έκπληξη έζησαν λουόμενοι που έκαναν το μπάνιο τους σε παραλία της Κινέττας, όταν στα ρηχά εμφανίστηκε μια φώκια, που άρχισε να κολυμπά ανάμεσά τους.

Αρχικά, διέκριναν μόνο μια μαύρη σκιά να κολυμπά με γρήγορη ταχύτητα και φυσικά τρόμαξαν, αλλά λίγα λεπτά αργότερα διαπίστωσαν ότι ήταν μια φώκια, με παιχνιδιάρικη διάθεση, που δεν τρόμαζε από την ανθρώπινη παρουσία.

Φυσικά όσοι βρίσκονταν μέσα στο νερό ενθουσιάστηκαν από τη παρουσία του χαριτωμένου θηλαστικού, φρόντισαν όμως να μην εμποδίσουν το μπάνιο της και να μην την ενοχλήσουν όσο… δροσιζόταν στα ρηχά.

