Σύμη: Φώκια κολυμπούσε κοντά στην ακτή δίπλα στους λουόμενους

Η απρόσμενη επίσκεψη στην παραλία Μαραθούντα

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Σύμη: H φώκια που εμφανίστηκ στην παραλία Μαραθούντα / βίντεο Mega

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Μια ξεχωριστή εικόνα αντίκρισαν οι λουόμενοι στην παραλία Μαραθούντα της Σύμης, όταν μια μεσογειακή φώκια εμφανίστηκε στα καταγάλανα νερά και κολύμπησε σε μικρή απόσταση από την ακτή.

Η φώκια κινήθηκε με απόλυτη ηρεμία ανάμεσα στους λουόμενους, χαρίζοντας μοναδικές στιγμές σε όσους βρίσκονταν στην παραλία. Το σπάνιο θαλάσσιο θηλαστικό έδειχνε να νιώθει άνετα στο φυσικό του περιβάλλον, ενώ οι παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν με ενθουσιασμό και έκπληξη την απρόσμενη επίσκεψή του και κατέγραψαν το περιστατικό με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Σύμη: Φώκια κολυμπούσε κοντά στην ακτή δίπλα στους λουόμενους

Το βίντεο προβλήθηκε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο» του Mega, με τους παρουσιαστές να σχολιάζουν ότι στη Μαραθούντα δεν είναι ασυνήθιστο να συναντήσει κανείς την άγρια φύση, καθώς, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, «δεν υπάρχει περίπτωση να πας για μπάνιο και να μην πετύχεις ή ένα κατσικάκι ή μια φώκια».

Σύμη: Φώκια κολυμπούσε κοντά στην ακτή δίπλα στους λουόμενους

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα εντυπωσιακά, πεντακάθαρα νερά της παραλίας, τα οποία, όπως σχολιάστηκε στην εκπομπή, δημιουργούν ένα τοπίο που θυμίζει «έναν άλλο πλανήτη». Η παραλία Μαραθούντα αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Σύμης και είναι προσβάσιμη κυρίως με καραβάκια που μεταφέρουν καθημερινά επισκέπτες.

Σύμη: Φώκια κολυμπούσε κοντά στην ακτή δίπλα στους λουόμενους

Η εμφάνιση της μεσογειακής φώκιας αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση του πλούσιου θαλάσσιου οικοσυστήματος του Αιγαίου. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι όταν συναντάμε τέτοια ζώα στη φύση, είναι σημαντικό να κρατάμε αποστάσεις και να αποφεύγουμε οποιαδήποτε ενόχληση, ώστε να συνεχίσουν να κινούνται με ασφάλεια στο φυσικό τους περιβάλλον.

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