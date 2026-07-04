Η Λένα Δροσάκη αποφάσισε να κάνει μια αισθητή αλλαγή στην εμφάνισή της, αφήνοντας πίσω το ξανθό χρώμα που είχε υιοθετήσει το τελευταίο διάστημα και επιστρέφοντας σε μια πιο φυσική, καστανή απόχρωση.

Η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα νέο στιγμιότυπο στα social media, όπου ποζάρει με ανανεωμένο look, αποσπώντας αμέσως θετικά σχόλια.

Το νέο της χρώμα κινείται σε ζεστούς καστανούς τόνους, χαρίζοντας μεγαλύτερη ένταση στα χαρακτηριστικά του προσώπου της και αναδεικνύοντας τα μάτια της.

Παράλληλα, διατήρησε το κοντό, σγουρό καρέ της, το οποίο είναι πλέον πιο ανάλαφρο και φυσικό, με τις μπούκλες να δίνουν όγκο και ανεπιτήδευτο στιλ.

Στη φωτογραφία, η Λένα Δροσάκη εμφανίζεται με καλοκαιρινή διάθεση, φορώντας ένα κόκκινο τοπ, oversized καφέ γυαλιά ηλίου και διακριτικά κοσμήματα, ολοκληρώνοντας ένα relaxed αλλά ιδιαίτερα κομψό summer look.

Η αλλαγή στα μαλλιά της επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά ότι οι φυσικές αποχρώσεις κυριαρχούν στις φετινές τάσεις, με την ηθοποιό να επιλέγει ένα χρώμα που ταιριάζει απόλυτα στο προσωπικό της στιλ.