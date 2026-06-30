Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το δώρο του Πάρη στον μπαμπά & η αντίδραση της Τούνη

Το σχόλιο της Ρίας Ελληνίδου

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Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το δώρο του Πάρη στον μπαμπά & η αντίδραση της Τούνη
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μοιράστηκε μια τρυφερή φωτογραφία με τον γιο του, Πάρη, στα social media.
  • Ο Πάρης του χάρισε ένα ροζ λουλούδι, προκαλώντας μεγάλη χαρά στον πατέρα του.
  • Η ανάρτηση συγκέντρωσε εκατοντάδες θετικά σχόλια και χιλιάδες likes.
  • Η πρώην σύντροφος του Δημήτρη, Ιωάννα Τούνη, και η νυν σύντροφός του, Ρία Ελληνίδου, αντέδρασαν θετικά στην ανάρτηση.
  • Ο Δημήτρης δείχνει τη σημασία του χρόνου που περνά με τον γιο του.

Μια από τις πιο γλυκές στιγμές με τον γιο του, Πάρη, μοιράστηκε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, συγκινώντας τους διαδικτυακούς του φίλους.

Τα λόγια του γιου του που έκαναν τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να «λιώσει»

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το δώρο του Πάρη στον μπαμπά & η αντίδραση της Τούνη

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ποζάρει αγκαλιά με τον μικρό Πάρη, ο οποίος χαμογελά πλατιά, ενώ με το ένα του χέρι χαϊδεύει τρυφερά τον μπαμπά του. Εκείνος έχει τοποθετήσει ένα ροζ λουλούδι πίσω από το αυτί του, ένα μικρό αλλά ιδιαίτερα συμβολικό δώρο από τον γιο του, που όπως φαίνεται του χάρισε μεγάλη χαρά.

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Σαλπάρει για Τήνο μαζί με τον γιο του, Πάρη

Τη συγκινητική εικόνα συνόδευσε με τη λιτή αλλά γεμάτη συναίσθημα λεζάντα: «Μπαμπά, ένα λουλούδι για σένα… 🌸 Αυτό ήταν αρκετό για να φτιάξει όλη μου τη μέρα.»

 

Η ανάρτηση απέσπασε αμέσως εκατοντάδες θετικά σχόλια, με τους followers του να σχολιάζουν την όμορφη σχέση πατέρα και γιου και να εκφράζουν τη συγκίνησή τους για την αυθόρμητη κίνηση του μικρού Πάρη.

Η τρυφερή φωτογραφία του Δημήτρη Αλεξάνδρου με τον μικρό Πάρη συγκέντρωσε χιλιάδες likes, ανάμεσα στα οποία ξεχώρισαν δύο πρόσωπα. Η Ιωάννα Τούνη, πρώην σύντροφός του και μητέρα του γιου τους, αντέδρασε θετικά στην ανάρτηση πατώντας «like», ενώ το ίδιο έκανε και η νυν σύντροφός του, Ρία Ελληνίδου, σχολιάζοντας: «Οι κούκλοι».

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το δώρο του Πάρη στον μπαμπά & η αντίδραση της Τούνη

Η κίνηση και των δύο δεν πέρασε απαρατήρητη από τους διαδικτυακούς φίλους του μοντέλου.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου επιλέγει κατά καιρούς να μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά του με τον γιο του, δείχνοντας πως ο χρόνος που περνούν μαζί αποτελεί για εκείνον μία από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες.

 

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