Μια από τις πιο γλυκές στιγμές με τον γιο του, Πάρη, μοιράστηκε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, συγκινώντας τους διαδικτυακούς του φίλους.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ποζάρει αγκαλιά με τον μικρό Πάρη, ο οποίος χαμογελά πλατιά, ενώ με το ένα του χέρι χαϊδεύει τρυφερά τον μπαμπά του. Εκείνος έχει τοποθετήσει ένα ροζ λουλούδι πίσω από το αυτί του, ένα μικρό αλλά ιδιαίτερα συμβολικό δώρο από τον γιο του, που όπως φαίνεται του χάρισε μεγάλη χαρά.

Τη συγκινητική εικόνα συνόδευσε με τη λιτή αλλά γεμάτη συναίσθημα λεζάντα: «Μπαμπά, ένα λουλούδι για σένα… 🌸 Αυτό ήταν αρκετό για να φτιάξει όλη μου τη μέρα.»

Η ανάρτηση απέσπασε αμέσως εκατοντάδες θετικά σχόλια, με τους followers του να σχολιάζουν την όμορφη σχέση πατέρα και γιου και να εκφράζουν τη συγκίνησή τους για την αυθόρμητη κίνηση του μικρού Πάρη.

Η τρυφερή φωτογραφία του Δημήτρη Αλεξάνδρου με τον μικρό Πάρη συγκέντρωσε χιλιάδες likes, ανάμεσα στα οποία ξεχώρισαν δύο πρόσωπα. Η Ιωάννα Τούνη, πρώην σύντροφός του και μητέρα του γιου τους, αντέδρασε θετικά στην ανάρτηση πατώντας «like», ενώ το ίδιο έκανε και η νυν σύντροφός του, Ρία Ελληνίδου, σχολιάζοντας: «Οι κούκλοι».

Η κίνηση και των δύο δεν πέρασε απαρατήρητη από τους διαδικτυακούς φίλους του μοντέλου.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου επιλέγει κατά καιρούς να μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά του με τον γιο του, δείχνοντας πως ο χρόνος που περνούν μαζί αποτελεί για εκείνον μία από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες.