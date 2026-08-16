Με ένα νέο μήνυμα γεμάτο συγκίνηση και ευγνωμοσύνη ο Άρης Μουγκοπέτρος μίλησε για την ιδιαίτερη βραδιά που έζησε στο χωριό Σόπι Ηλείας, όπου επέστρεψε στη σκηνή και έπαιξε ξανά κλαρίνο.

Ο γνωστός κλαρινίστας, ο οποίος συμμετείχε στο πανηγύρι που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή, θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια τον κόσμο που βρέθηκε εκεί και τον στήριξε σε αυτή τη σημαντική στιγμή της ζωής του.

«Δεν ήξερα αν θα ξαναπαίξω ποτέ κλαρίνο… Κι όμως, χθες μου χαρίσατε μία από τις πιο συγκλονιστικές βραδιές που έχω ζήσει στην Πελοπόννησο και μία από τις ομορφότερες μέρες της ζωής μου», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την υποδοχή που του επιφύλαξε ο κόσμος, ο οποίος στάθηκε στο πλευρό του όλο αυτό το διάστημα. Η επιστροφή του στη σκηνή, μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε υποστεί το περασμένο Πάσχα, αποτέλεσε για τον ίδιο μια στιγμή με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μάλιστα, μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη βραδιά, δείχνοντας πως κατάφερε να βρεθεί και πάλι στη θέση που αγαπά, κρατώντας το κλαρίνο στα χέρια του.

Στο μήνυμά του συνέχισε: «Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για όλα. Χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία, αγάπη και δύναμη! Βοήθεια μας η Παναγία».