Άρης Μουγκοπέτρος: «Δεν ήξερα αν θα ξαναπαίξω ποτέ κλαρίνο»

Συγκινεί μετά την επιστροφή στη σκηνή

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Άρης Μουγκοπέτρος: Η βραδιά που δε θα ξεχάσει

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Άρης Μουγκοπέτρος επέστρεψε στη σκηνή στο χωριό Σόπι Ηλείας, παίζοντας ξανά κλαρίνο.
  • Ευχαρίστησε το κοινό για τη στήριξή του σε αυτή τη σημαντική στιγμή της ζωής του.
  • Η επιστροφή του στη μουσική έγινε μετά από σοβαρό ατύχημα το περασμένο Πάσχα.
  • Μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη βραδιά μέσω Instagram, εκφράζοντας τη συγκίνησή του.
  • Ευχήθηκε χρόνια πολλά με υγεία και δύναμη, αναφέροντας την Παναγία.

Με ένα νέο μήνυμα γεμάτο συγκίνηση και ευγνωμοσύνη ο Άρης Μουγκοπέτρος μίλησε για την ιδιαίτερη βραδιά που έζησε στο χωριό Σόπι Ηλείας, όπου επέστρεψε στη σκηνή και έπαιξε ξανά κλαρίνο.

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Ο γνωστός κλαρινίστας, ο οποίος συμμετείχε στο πανηγύρι που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή, θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια τον κόσμο που βρέθηκε εκεί και τον στήριξε σε αυτή τη σημαντική στιγμή της ζωής του.

«Δεν ήξερα αν θα ξαναπαίξω ποτέ κλαρίνο… Κι όμως, χθες μου χαρίσατε μία από τις πιο συγκλονιστικές βραδιές που έχω ζήσει στην Πελοπόννησο και μία από τις ομορφότερες μέρες της ζωής μου», έγραψε χαρακτηριστικά.

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Ο Άρης Μουγκοπέτρος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την υποδοχή που του επιφύλαξε ο κόσμος, ο οποίος στάθηκε στο πλευρό του όλο αυτό το διάστημα. Η επιστροφή του στη σκηνή, μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε υποστεί το περασμένο Πάσχα, αποτέλεσε για τον ίδιο μια στιγμή με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μάλιστα, μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη βραδιά, δείχνοντας πως κατάφερε να βρεθεί και πάλι στη θέση που αγαπά, κρατώντας το κλαρίνο στα χέρια του.

Στο μήνυμά του συνέχισε: «Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για όλα. Χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία, αγάπη και δύναμη! Βοήθεια μας η Παναγία».

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