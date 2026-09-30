Το INEOS Grenadier έφτασε και στην Ελλάδα

Με κινητήρες BMW και προηγμένη μόνιμη τετρακίνηση

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Αυτοκινητο
Το INEOS Grenadier έφτασε και στην Ελλάδα
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Η INEOS είναι ένας από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς ομίλους παγκοσμίως και η τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία χημικών στον κόσμο. Ο Όμιλος απασχολεί περίπου 25.000 εργαζομένους σε 39 επιχειρηματικές μονάδες, με παραγωγικό δίκτυο που εκτείνεται σε 183 εγκαταστάσεις, σε 29 χώρες.

Η INEOS Automotive δημιουργήθηκε με στόχο την εξέλιξη και παραγωγή οχημάτων που υπηρετούν έναν ξεκάθαρο σκοπό: να είναι ανθεκτικά, αξιόπιστα και πραγματικά ικανά σε κάθε περιβάλλον. Η φιλοσοφία της εταιρείας αποτυπώνεται πλήρως στο Grenadier, ένα ασυμβίβαστο, στιβαρό και λειτουργικό 4X4, σχεδιασμένο για όσους χρειάζονται ένα όχημα – εργαλείο δουλειάς, περιπέτειας ή και καθημερινής μετακίνησης, όπου κι αν βρίσκονται στον κόσμο.Το Grenadier παράγεται στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο της INEOS Automotive στο Hambach της Γαλλίας, μια εγκατάσταση 210.000 τ.μ. που αποκτήθηκε από τη Mercedes-Benz τον Ιανουάριο του 2021. Το εργοστάσιο διαθέτει έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό άνω των 1.000 εργαζομένων και έχει δεχθεί σημαντικές επενδύσεις από την INEOS Automotive για την προσαρμογή και αναβάθμισή του στις ανάγκες παραγωγής του Grenadier.

Το INEOS Grenadier έφτασε και στην Ελλάδα

Το πρόγραμμα εξέλιξης του INEOS Grenadier ήταν εκτεταμένο και ιδιαίτερα απαιτητικό. Περίπου 350 μηχανικοί από την INEOS Automotive, τη Magna Steyr και την AVL συμμετείχαν στην εξέλιξη του οχήματος, ενώ τα πρωτότυπα κάλυψαν 1,8 εκατομμύρια χιλιόμετρα σε 15 χώρες, σε κάθε τύπο κλίματος και εδάφους.

Το INEOS Grenadier Station Wagon είναι ένα στιβαρό, πενταθέσιο 4X4, σχεδιασμένο για να συνδυάζει την ασυμβίβαστη εκτός δρόμου ικανότητα με καθημερινή χρηστικότητα, άνεση και σύγχρονη τεχνολογία. Απευθύνεται σε επαγγελματίες, οικογένειες, ταξιδιώτες και λάτρεις της περιπέτειας που χρειάζονται ένα όχημα ικανό να κινηθεί με την ίδια αυτοπεποίθηση στην πόλη, στον αυτοκινητόδρομο, στο βουνό, στη λάσπη ή σε απομακρυσμένες διαδρομές.

Το INEOS Grenadier έφτασε και στην Ελλάδα

Ανάλογα με την αγορά, η γκάμα Grenadier περιλαμβάνει το πενταθέσιο Station Wagon, το Utility Wagon σε διθέσια ή πενταθέσια διάταξη και το Quartermaster double cab pick-up. Το Station Wagon δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην άνεση των επιβατών, προσφέροντας αυξημένο χώρο για τα γόνατα στη δεύτερη σειρά και πιο επικλινή πλάτη καθίσματος, διατηρώντας παράλληλα υψηλή μεταφορική ικανότητα και κορυφαία πρακτικότητα.Στην καρδιά του Grenadier βρίσκεται ένα πλαίσιο τύπου σκάλας (ladder frame) με κλειστές διατομές, σχεδιασμένο για αντοχή, στρεπτική ακαμψία και μακροχρόνια αξιοπιστία. Το χαλύβδινο τμήμα του πλαισίου έχει πάχος έως 3,5 mm, προσφέροντας υψηλή ακαμψία και σταθερότητα. Η ανθεκτικότητα του πλαισίου και των δομικών στοιχείων του αμαξώματος υποστηρίζεται από εγγύηση αντιδιαβρωτικής προστασίας 12 ετών.

Το INEOS Grenadier έφτασε και στην Ελλάδα

Η κεντρική οθόνη αφής 12,3 ιντσών συγκεντρώνει όλες τις βασικές πληροφορίες του οχήματος, όπως ταχύτητα, σχέση κιβωτίου, στάθμη καυσίμου, πιέσεις ελαστικών, χάρτες, πολυμέσα, επαφές, κατεύθυνση, συντεταγμένες, γωνία τιμονιού και κλίση αμαξώματος.
Στο εξοπλισμό περιλαμβάνονται τα Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, φωνητικός έλεγχος και το Pathfinder off-road navigation, ένα ειδικό σύστημα πλοήγησης βάσει σημείων για διαδρομές εκτός χαρτογραφημένου οδικού δικτύου.Ο χώρος αποσκευών διαθέτει δακτυλίους πρόσδεσης, ράγες φορτίου, παροχή ισχύος 400W, αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα 60/40 και πίσω πόρτα ανοιγόμενη κατά 30/70, για ευέλικτη πρόσβαση. Η καμπίνα διαθέτει έξι χειρολαβές, έξι ποτηροθήκες ή θήκες μπουκαλιών, θύρες USB-A και USB-C, καθώς και παροχές 12V.Η ανθεκτικότητα του εσωτερικού είναι εξίσου σημαντική. Οι στάνταρ επενδύσεις συνδυάζουν ανθεκτικό ύφασμα και βινύλιο, για αντοχή σε λεκέδες, βρωμιά και νερό. Το δάπεδο είναι αφαιρούμενο και διαθέτει πέντε εσωτερικές βαλβίδες αποστράγγισης, ώστε η καμπίνα να καθαρίζεται εύκολα μετά από σκληρή χρήση. Κρίσιμα εσωτερικά εξαρτήματα διαθέτουν προστασία IP54K από σκόνη και νερό.

Το INEOS Grenadier έφτασε και στην Ελλάδα

Κινητήρες BMW και μετάδοση ZF

Το Grenadier Station Wagon εξοπλίζεται με εξακύλινδρους σε σειρά υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες BMW 3,0 λίτρων, βενζίνης ή diesel. Ο βενζινοκινητήρας B58 αποδίδει 286 PS και 450 Nm ροπής, ενώ ο πετρελαιοκινητήρας B57 αποδίδει 249 PS και 550 Nm.
Και οι δύο κινητήρες έχουν αναβαθμιστεί και επαναρυθμιστεί ειδικά για τις ανάγκες του Grenadier, με στόχο την άφθονη ροπή στις χαμηλές στροφές για εκτός δρόμου χρήση, αλλά και την ομαλή και δυναμική απόδοση στην άσφαλτο.

Όλα τα Grenadier διαθέτουν αυτόματο κιβώτιο οκτώ σχέσεων της ZF και μόνιμη τετρακίνηση. Η ροπή μεταφέρεται στους εμπρός και πίσω άξονες μέσω κιβωτίου μεταφοράς δύο σχέσεων, σχεδιασμένου από την INEOS και κατασκευασμένου από την Tremec. Το σύστημα διαθέτει κεντρικό διαφορικό που κλειδώνει, τόσο σε υψηλή όσο και σε χαμηλή σχέση, ενώ προαιρετικά διατίθενται εμπρός και πίσω μπλοκέ διαφορικά, με 100% μηχανική εμπλοκή.

Το INEOS Grenadier έφτασε και στην Ελλάδα

Οι εκτός δρόμου δυνατότητες αποτελούν τον πυρήνα της ταυτότητάς του. Η απόσταση από το έδαφος φτάνει τα 264 mm, το βάθος διέλευσης υδάτινου κολλήματος τα 800 mm, η γωνία προσέγγισης τις 35,5 μοίρες, η γωνία ράμπας τις 28,2 μοίρες και η γωνία διαφυγής τις 36,2 μοίρες.Το όχημα έχει δυνατότητα μέγιστης πλευρικής κλίσης 45 μοιρών, άρθρωση εμπρός άξονα 9 μοιρών, άρθρωση πίσω άξονα 12 μοιρών και συνολική διαδρομή τροχών 585 mm. Το Off-Road Mode, το Wading Mode, το Downhill Assist και το Uphill Assist ενισχύουν περαιτέρω τον έλεγχο του οδηγού σε απαιτητικές εκτός δρόμου συνθήκες.Για ακόμη πιο δύσκολες διαδρομές, διατίθενται ελαστικά BFGoodrich All-Terrain KO2, εμπρός και πίσω μπλοκέ διαφορικά, καθώς και πλήρως ενσωματωμένος εργοστασιακός εμπρός «εργάτης» με ελκτική δύναμη 5,5 τόνων.

Το INEOS Grenadier έφτασε και στην Ελλάδα

Σύγχρονη ασφάλεια στην υποβοήθηση του οδηγού

Παρά τον σκληροτράχηλο χαρακτήρα του, το Grenadier διαθέτει ολοκληρωμένο εξοπλισμό ασφάλειας και υποβοήθησης οδήγησης. Περιλαμβάνει εμπρός, πλευρικούς και τύπου κουρτίνας αερόσακους, ISOFIX/iSize σημεία στήριξης παιδικών καθισμάτων, ABS, ηλεκτρονικό έλεγχο πρόσφυσης, ηλεκτρονικό έλεγχο ευστάθειας, σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών, cruise control, Uphill Assist και Downhill Assist. Επίσης, διατίθενται προηγμένα συστήματα υποβοήθησης όπως Intelligent Speed Assistance, Lane Departure Warning, Automatic Emergency Braking και Driver Drowsiness Detection.

Το INEOS Grenadier Station Wagon θα ξεκινήσει τη διάθεσή του στην Ελλάδα από τη GA Motors, μέλος του επίσημου δικτύου διανομέων και επισκευαστών της Grand Automotive Hellas. 

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