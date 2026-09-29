Η Citroën Racing αποκαλύπτει το ηλεκτρικό μονοθέσιο της

Τα χρώματα και η αγωνιστική δομή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.09.26 , 10:52 Γιάννης Μπέζος: «Ο Θεός είναι ανθρώπινη εφεύρεση από τον φόβο του θανάτου»
29.09.26 , 10:40 Θεσσαλονίκη: Λουκέτο σήμερα σε κλινική για παράνομο ογκολογικό τμήμα
29.09.26 , 10:39 Φαίη Σκορδά: Αυτά είναι τα πρόσωπα που θα βρίσκονται στο πλευρό της
29.09.26 , 10:35 Μπάμπης Λαζαρίδης: Ο γιος της Ηλιάδη στο GNTM - «Ήρθα με την αξία μου»
29.09.26 , 10:35 Δύο τηλεφωνήματα για βόμβα στα Δικαστήρια Πειραιά
29.09.26 , 10:16 Παγώνη: «Το μηχάνημα που βρέθηκε στο γραφείο της Καρυστιανού απαγορεύεται»
29.09.26 , 10:03 Ενεργειακά ποτά και έφηβοι: Η κατανάλωσή τους κρύβει πραγματικούς κινδύνους
29.09.26 , 09:58 Κατερίνα Τσάβαλου: «Είμαι μόνη μου μετά το διαζύγιό μου, δεν ήταν εύκολο»
29.09.26 , 09:57 Η έκπληξη στον Πέτρο Ιακωβίδη για τα γενέθλιά του – Ποιοι ήταν εκεί
29.09.26 , 09:46 Άση Μπήλιου: Ο Άρης στον Λέοντα μέχρι τις 26/11- Ποια ζώδια ευνοούνται
29.09.26 , 09:36 Δήμος Γιγαντάκης: Η καριέρα, η αχονδροπλασία και η ζωή στην Αμερική
29.09.26 , 09:33 Κριτής στο Voice της Βουλγαρίας τραγούδησε Σώτη Βολάνη και τους ξεσήκωσε!
29.09.26 , 09:21 «Δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα» - Αυτοκτόνησε συνταξιούχος αστυνομικός
29.09.26 , 09:12 Ισπανία: Νίκη για τη Μαρικάρμεν - Επιστρέφει σπίτι της μετά τις διαδηλώσεις
29.09.26 , 09:05 Η Citroën Racing αποκαλύπτει το ηλεκτρικό μονοθέσιο της
Απόστολος Ρουβάς: Τριών ο Αλκίνοος! Το πάρτι με θέμα το εργοτάξιο
Μπάμπης Λαζαρίδης: Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη στις auditions του GNTM!
«Ο Μαζωνάκης έπαθε ανακοπή από τη μέθη» - Το μήνυμα που «καίει» τη γιατρό
Αλεξάνδρα Νίκα: Το glamorous look σε γάμο φίλης της
Παγώνη: «Το μηχάνημα που βρέθηκε στο γραφείο της Καρυστιανού απαγορεύεται»
Άση Μπήλιου: Ο Άρης στον Λέοντα μέχρι τις 26/11- Ποια ζώδια ευνοούνται
Τροχός της Τύχης: Ο Νίκος δεν έλυσε τον πρώτο γρίφο της σεζόν - Εσύ;
Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Τα τελευταία χρόνια παχαίνω»
Φαίη Σκορδά: Αυτά είναι τα πρόσωπα που θα βρίσκονται στο πλευρό της
Μπάμπης Λαζαρίδης: Ο γιος της Ηλιάδη στο GNTM - «Ήρθα με την αξία μου»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Η Citroën Racing αποκαλύπτει το ηλεκτρικό μονοθέσιο της
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Citroën Racing ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της στη Formula E. Ενόψει της 13ης σεζόν, η οποία θα σηματοδοτήσει το αγωνιστικό ντεμπούτο των μονοθεσίων GEN4, η ομάδα παρουσιάζει στην τελική εμφάνιση του νέου της μονοθεσίου, καθώς και την εξέλιξη της αγωνιστικής της οργανωτικής δομής.

Το μπλε, το λευκό και το κόκκινο παραμένουν στο επίκεντρο της εμφάνισης του μονοθεσίου, ενώ τα «chevron» (το χαρακτηριστικό έμβλημα της μάρκας) αποκτούν μεγαλύτερη αίσθηση κίνησης, συμπληρώνοντας τις πιο δυναμικές γραμμές του GEN4. Το μπλε αποκτά επίσης πιο κυρίαρχο ρόλο, ιδιαίτερα στο ρύγχος του αυτοκινήτου, προσδίδοντάς του μια άμεσα αναγνωρίσιμη ταυτότητα στην αφετηρία του αγώνα.Δημιουργημένη από τις ίδιες ομάδες σχεδιασμού της Citroën που εργάζονται για τα αυτοκίνητα παραγωγής της μάρκας, αυτή η νέα ταυτότητα δημιουργεί έναν άμεσο δεσμό μεταξύ δρόμου και πίστας.

Η Citroën Racing αποκαλύπτει το ηλεκτρικό μονοθέσιο της

GEN4 – ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

•    450 kW σε συνθήκες αγώνα
•    600 kW / 815 ίπποι σε κατατακτήριες δοκιμές και Attack Mode
•    0–100 χλμ./ώρα σε 1,8 δευτερόλεπτα
•    Τελική ταχύτητα άνω των 335 χλμ./ώρα
•    Ανάκτηση ενέργειας 700 kW
•    2 αεροδυναμικές ρυθμίσεις: Υψηλή και Χαμηλή Αεροδυναμική Πίεση 
•    Μόνιμη τετρακίνηση

Το Citroën Racing GEN4 θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά με την τελική του εμφάνιση στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, στο Hall 4.

Η Citroën Racing αποκαλύπτει το ηλεκτρικό μονοθέσιο της

Η έναρξη της εποχής GEN4 φέρνει επίσης μια εξέλιξη στην αγωνιστική δομή της ομάδας Citroën Racing Formula E.Έχοντας υποστηρίξει την ομάδα από τη θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου καθ' όλη τη διάρκεια της πρώτης της σεζόν, η Beth Paretta αναλαμβάνει καθήκοντα Επικεφαλής της Ομάδας, διασφαλίζοντας ισχυρή συνέχεια καθώς το πρόγραμμα εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης. 

Η Beth Paretta διαθέτει εκτενή εμπειρία στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, η οποία καλύπτει τη διαχείριση ομάδων, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη διοίκηση αθλητικών θεσμών. Πριν ενταχθεί στη Citroën Racing, διετέλεσε Αντιπρόεδρος Αγωνιστικών Θεμάτων στη Formula E, εργαζόμενη στο επίκεντρο του πρωταθλήματος σε συνεργασία με ομάδες, κατασκευαστές και τη FIA.Η σταδιοδρομία της περιλαμβάνει επίσης διάφορες ανώτερες διοικητικές θέσεις στους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας και του μηχανοκίνητου αθλητισμού, καθώς και την ίδρυση της Paretta Autosport, της πρώτης ομάδας INDYCAR που αγωνίστηκε με ισχυρή γυναικεία εκπροσώπηση. Η ομάδα έκανε το ιστορικό της ντεμπούτο στον αγώνα Indianapolis 500 το 2021, με τις γυναίκες να αποτελούν πάνω από το 65% του ανθρώπινου δυναμικού της. Στο βιογραφικό της περιλαμβάνονται επίσης ηγετικοί ρόλοι στους ομίλους Volkswagen, Aston Martin και Fiat Chrysler Automobiles, όπου έγινε η πρώτη γυναίκα που ηγήθηκε τόσο μιας μάρκας επιδόσεων όσο και του παγκόσμιου χαρτοφυλακίου μηχανοκίνητου αθλητισμού του ομίλου.

Η Citroën Racing αποκαλύπτει το ηλεκτρικό μονοθέσιο της

Παράλληλα, ο Frédéric Espinos εντάσσεται στην ομάδα Formula E της Citroën Racing ως Αγωνιστικός Διευθυντής  και Αναπληρωτής Επικεφαλής της Ομάδας. Με παρουσία στον κόσμο της Formula E από τα πρώτα βήματα του πρωταθλήματος, ο Frédéric Espinos φέρνει μαζί του πλούσια αγωνιστική και επιχειρησιακή εμπειρία στη διοργάνωση. Αφού συνέβαλε στην καθιέρωση του θεσμού στα πρώτα χρόνια της Formula E μέσα από τη FIA, εντάχθηκε αργότερα στον οργανισμό του πρωταθλήματος ως Αγωνιστικός Διευθυντής, θέση που κατείχε για αρκετές σεζόν.

Παράλληλα ανακοινώθηκε ότι η TotalEnergies γίνεται επίσημος συνεργάτης της ομάδας Citroën Racing Formula E, ξεκινώντας από τη 13η σεζόν του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E. Η συνεργασία αυτή συνεχίζει μια κοινή πορεία που ξεκίνησε το 1968 και χαρακτηρίζεται από πολυάριθμες επιτυχίες στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, και ειδικότερα στα ράλι. Με την έναρξη της εποχής GEN4, η Citroën Racing και η TotalEnergies μοιράζονται έναν σαφή στόχο: να συνδυάσουν την τεχνογνωσία τους με επίκεντρο τις επιδόσεις και να σημειώσουν ξανά σημαντικές επιτυχίες από κοινού.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
CITROEN
 |
CITROËN RACING
 |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η KGM παρουσιάζει τη γκάμα της στην Auto Athina 2026
Αυτοκινητο
Η KGM παρουσιάζει τη γκάμα της στην Auto Athina 2026
AION V: Ηλεκτρικό SUV για την καθημερινότητα - Τιμές
Αυτοκινητο
AION V: Ηλεκτρικό SUV για την καθημερινότητα - Τιμές
Το νέο PEUGEOT E-208 GTi στην Auto Athina 2026
Αυτοκινητο
Το νέο PEUGEOT E-208 GTi στην Auto Athina 2026
Lepas L8: Πολυτελής οδήγηση και κορυφαία τεχνολογία
Αυτοκινητο
Lepas L8: Πολυτελής οδήγηση και κορυφαία τεχνολογία
Pirelli: Ο George Russell κέρδισε το GP του Αζερμπαϊτζάν
Αυτοκινητο
Pirelli: Ο George Russell κέρδισε το GP του Αζερμπαϊτζάν
Το νέο ηλεκτρικό Opel Corsa GSE στην AUTO ATHINA 2026
Αυτοκινητο
Το νέο ηλεκτρικό Opel Corsa GSE στην AUTO ATHINA 2026
Team Peugeot TotalEnergies: Στην έκτη θέση στις 6 ώρες του Fugi
Αυτοκινητο
Team Peugeot TotalEnergies: Στην έκτη θέση στις 6 ώρες του Fugi
ZONTES 703F: Δείτε πόσο κοστίζει στην Ελλάδα
Αυτοκινητο
ZONTES 703F: Δείτε πόσο κοστίζει στην Ελλάδα
Ράλλυ Ευβοϊκού: Οι ημερομηνίες και οι συμμετοχές
Αυτοκινητο
Ράλλυ Ευβοϊκού: Οι ημερομηνίες και οι συμμετοχές
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top