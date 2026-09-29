Η Citroën Racing αποκαλύπτει το ηλεκτρικό μονοθέσιο της

Η Citroën Racing ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της στη Formula E. Ενόψει της 13ης σεζόν, η οποία θα σηματοδοτήσει το αγωνιστικό ντεμπούτο των μονοθεσίων GEN4, η ομάδα παρουσιάζει στην τελική εμφάνιση του νέου της μονοθεσίου, καθώς και την εξέλιξη της αγωνιστικής της οργανωτικής δομής.

Το μπλε, το λευκό και το κόκκινο παραμένουν στο επίκεντρο της εμφάνισης του μονοθεσίου, ενώ τα «chevron» (το χαρακτηριστικό έμβλημα της μάρκας) αποκτούν μεγαλύτερη αίσθηση κίνησης, συμπληρώνοντας τις πιο δυναμικές γραμμές του GEN4. Το μπλε αποκτά επίσης πιο κυρίαρχο ρόλο, ιδιαίτερα στο ρύγχος του αυτοκινήτου, προσδίδοντάς του μια άμεσα αναγνωρίσιμη ταυτότητα στην αφετηρία του αγώνα.Δημιουργημένη από τις ίδιες ομάδες σχεδιασμού της Citroën που εργάζονται για τα αυτοκίνητα παραγωγής της μάρκας, αυτή η νέα ταυτότητα δημιουργεί έναν άμεσο δεσμό μεταξύ δρόμου και πίστας.

GEN4 – ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• 450 kW σε συνθήκες αγώνα

• 600 kW / 815 ίπποι σε κατατακτήριες δοκιμές και Attack Mode

• 0–100 χλμ./ώρα σε 1,8 δευτερόλεπτα

• Τελική ταχύτητα άνω των 335 χλμ./ώρα

• Ανάκτηση ενέργειας 700 kW

• 2 αεροδυναμικές ρυθμίσεις: Υψηλή και Χαμηλή Αεροδυναμική Πίεση

• Μόνιμη τετρακίνηση

Το Citroën Racing GEN4 θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά με την τελική του εμφάνιση στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, στο Hall 4.

Η έναρξη της εποχής GEN4 φέρνει επίσης μια εξέλιξη στην αγωνιστική δομή της ομάδας Citroën Racing Formula E.Έχοντας υποστηρίξει την ομάδα από τη θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου καθ' όλη τη διάρκεια της πρώτης της σεζόν, η Beth Paretta αναλαμβάνει καθήκοντα Επικεφαλής της Ομάδας, διασφαλίζοντας ισχυρή συνέχεια καθώς το πρόγραμμα εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης.

Η Beth Paretta διαθέτει εκτενή εμπειρία στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, η οποία καλύπτει τη διαχείριση ομάδων, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη διοίκηση αθλητικών θεσμών. Πριν ενταχθεί στη Citroën Racing, διετέλεσε Αντιπρόεδρος Αγωνιστικών Θεμάτων στη Formula E, εργαζόμενη στο επίκεντρο του πρωταθλήματος σε συνεργασία με ομάδες, κατασκευαστές και τη FIA.Η σταδιοδρομία της περιλαμβάνει επίσης διάφορες ανώτερες διοικητικές θέσεις στους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας και του μηχανοκίνητου αθλητισμού, καθώς και την ίδρυση της Paretta Autosport, της πρώτης ομάδας INDYCAR που αγωνίστηκε με ισχυρή γυναικεία εκπροσώπηση. Η ομάδα έκανε το ιστορικό της ντεμπούτο στον αγώνα Indianapolis 500 το 2021, με τις γυναίκες να αποτελούν πάνω από το 65% του ανθρώπινου δυναμικού της. Στο βιογραφικό της περιλαμβάνονται επίσης ηγετικοί ρόλοι στους ομίλους Volkswagen, Aston Martin και Fiat Chrysler Automobiles, όπου έγινε η πρώτη γυναίκα που ηγήθηκε τόσο μιας μάρκας επιδόσεων όσο και του παγκόσμιου χαρτοφυλακίου μηχανοκίνητου αθλητισμού του ομίλου.

Παράλληλα, ο Frédéric Espinos εντάσσεται στην ομάδα Formula E της Citroën Racing ως Αγωνιστικός Διευθυντής και Αναπληρωτής Επικεφαλής της Ομάδας. Με παρουσία στον κόσμο της Formula E από τα πρώτα βήματα του πρωταθλήματος, ο Frédéric Espinos φέρνει μαζί του πλούσια αγωνιστική και επιχειρησιακή εμπειρία στη διοργάνωση. Αφού συνέβαλε στην καθιέρωση του θεσμού στα πρώτα χρόνια της Formula E μέσα από τη FIA, εντάχθηκε αργότερα στον οργανισμό του πρωταθλήματος ως Αγωνιστικός Διευθυντής, θέση που κατείχε για αρκετές σεζόν.

Παράλληλα ανακοινώθηκε ότι η TotalEnergies γίνεται επίσημος συνεργάτης της ομάδας Citroën Racing Formula E, ξεκινώντας από τη 13η σεζόν του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E. Η συνεργασία αυτή συνεχίζει μια κοινή πορεία που ξεκίνησε το 1968 και χαρακτηρίζεται από πολυάριθμες επιτυχίες στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, και ειδικότερα στα ράλι. Με την έναρξη της εποχής GEN4, η Citroën Racing και η TotalEnergies μοιράζονται έναν σαφή στόχο: να συνδυάσουν την τεχνογνωσία τους με επίκεντρο τις επιδόσεις και να σημειώσουν ξανά σημαντικές επιτυχίες από κοινού.

