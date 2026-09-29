Στο σπίτι όπου διέμενε για περισσότερα από 70 χρόνια αναμένεται να επιστρέψει η 87χρονη Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, η έξωση της οποίας προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στην Ισπανία. Η ηλικιωμένη αναμένεται να μπορέσει να επιστρέψει στο διαμέρισμά της στη Μαδρίτη, μετά από συμφωνία που επετεύχθη με την εταιρία που διαχειρίζεται το ακίνητο.

Η εξέλιξη ήρθε έπειτα από πολύωρες διαπραγματεύσεις τη Δευτέρα, στις οποίες συμμετείχαν εκπρόσωποι της Μαρικάρμεν, η οικογένειά της, η ιδιοκτήτρια εταιρία και φορείς του δήμου της Μαδρίτης. Η δικηγόρος της 87χρονης, Μπετρίζ Ντούρο, χαρακτήρισε τη συμφωνία ιδιαίτερα θετική, επισημαίνοντας ότι εφόσον ολοκληρωθεί και τυπικά θα είναι η καλύτερη δυνατή λύση για την ηλικιωμένη.

Διαδηλωτές στην Ισπανία για τη στεγαστική κρίση / AP (Manu Fernandez)

Οι ακριβείς όροι της συμφωνίας δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστοί. Προβλέπεται, ωστόσο, η επιστροφή της Μαρικάρμεν στην κατοικία της μέσω νέας μίσθωσης. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία απομένει η τελική αποδοχή και η υπογραφή των σχετικών εγγράφων.

Ισπανία: Η έξωση της Μαρικάρμεν που προκάλεσε μεγάλες κινητοποιήσεις με αφορμή τη στεγαστική κρίση

Η υπόθεση είχε λάβει τεράστιες διαστάσεις μετά την έξωση της γυναίκας από το διαμέρισμα όπου κατοικούσε από το 1956. Η απομάκρυνσή της, μάλιστα, έγινε με φορείο, καθώς στη συνέχεια χρειάστηκε να νοσηλευτεί.

Γεμάτη από κόσμο η πλατεία Sol της Μαδρίτης / AP (Manu Fernandez)

Η εικόνα της 87χρονης να εγκαταλείπει με αυτόν τον τρόπο το σπίτι της προκάλεσε κύμα αλληλεγγύης. Χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν στους δρόμους της Μαδρίτης, ενώ συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες ισπανικές πόλεις. Οι διαδηλωτές δεν περιορίστηκαν στην καταδίκη της συγκεκριμένης έξωσης, αλλά έθεσαν συνολικά στο επίκεντρο το δικαίωμα στη στέγαση και την ολοένα εντονότερη στεγαστική κρίση στην Ισπανία.

Η Μαρικάρμεν είχε μετατραπεί πλέον σε σύμβολο των ενοικιαστών που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να χάσουν την κατοικία τους. Η συμφωνία με τους ιδιοκτήτες ανοίγει τώρα τον δρόμο για την επιστροφή της στο σπίτι που αποτέλεσε επί περίπου επτά δεκαετίες το σταθερό σημείο της ζωής της.

