Είναι ταλαντούχος καλλιτέχνης του θεάτρου και του κινηματογράφου, ζει στην Αμερική εδώ και αρκετά χρόνια -και συγκεκριμένα στο Λας Βέγκας-, του λείπουν πολύ τα ανίψια του, ενώ το όνομά του είναι παρατσούκλι το οποίο του έβγαλαν οι κοντινοί του φίλοι και εκείνος κράτησε.

Ο λόγος για τον ηθοποιό Δήμο Γιγαντάκη, ο οποίος εμφανίζεται στην ελληνική τηλεόραση έπειτα από 15 χρόνια, ενσαρκώνοντας τον ρόλο του «Αργύρη» στη σειρά Ριφιφί, του Σωτήρη Τσαφούλια.

Ο Δήμος Γιγαντάκης στα γυρίσματα της σειράς «Ριφιφί»

Εάν και το τελευταίο διάστημα ο Δήμος Γιγαντάκης έχει επιλέξει να μη δουλεύει σε κάποια σειρά, για να μην επιβαρύνει την υγεία του -καθώς έχει γεννηθεί με σωματική αναπηρία-, όταν του έγινε η πρόταση από τον Σωτήρη Τσαφούλια να παίξει στο «Ριφιφί» (ο σκηνοθέτης ήθελε ένα άτομο με νανισμό για να πλαισιώσει το cast και είχε στο μυαλό του μόνο τον αγαπημένο ηθοποιό), δέχτηκε χωρίς δεύτερη σκέψη.

Μάλιστα, όπως τόνισε ο σκηνοθέτης εάν δεν ήταν ο Δήμος διαθέσιμος, τότε σκόπευε να αλλάξει το σενάριο, καθώς ο Γιγαντάκης είναι για εκείνον ο «ορισμός του νικητή στη ζωή, ένας άνθρωπος, αληθινός μαχητής, που εκεί που έβρισκε κλειστές πόρτες ήξερε το πως να τις ανοίγει».

Γνωρίζοντας τον Δήμο Γιγαντάκη - Το βιογραφικό του ηθοποιού

Ο Δήμος Γιγαντάκης γεννήθηκε στη Χαλκίδα Ευβοίας και τα πρώτα χρόνια της ζωής του τα έζησε στη Γερμανία, όπου οι γονείς του είχαν εργαστεί ως εκπαιδευτικοί εκεί για έξι χρόνια. Στη συνέχεια, επέστρεψε στην Ελλάδα και μεγάλωσε στην Αθήνα και, συγκεκριμένα, στο Παλαιό Φάληρο

Ο Δήμος Γιγαντάκης στο «Ριφιφί»

Έχει μία μεγαλύτερη αδερφή και δύο ανιψιούς, για τους οποίους έχει μιλήσει με ιδιαίτερη αγάπη, παραδεχόμενος ότι του λείπουν πολύ

Ο Δήμος Γιγαντάκης πάσχει από αχονδροπλασία, μια μορφή νανισμού στην οποία το σώμα είναι τέλεια διαμορφωμένο, αλλά τα μακρά οστά των χεριών και των ποδιών, δεν μεγαλώνουν αρκετά. Αν και γεννήθηκε με σωματική αναπηρία, αυτό δεν τον εμπόδισε να ακολουθήσει το όνειρό του στην υποκριτική

Ο Δήμος Γιγαντάκης συνομιλεί με τον σκηνοθέτη Σωτήρη Τσαφούλια, στα γυρίσματα της σειράς «Ριφιφί»

Το «Γιγαντάκης» δεν είναι το πραγματικό του επίθετο. Οι φίλοι του τον φώναζαν «γίγαντα» και εκείνος αποφάσισε να το κάνει «Γιγαντάκης» και να το κρατήσει

Από νεαρή ηλικία έδειξε πάθος για το θέατρο και τον κινηματογράφο, συμμετέχοντας σε τοπικές παραστάσεις και ανεξάρτητες παραγωγές

Η πρώτη του επαγγελματική δουλειά ήταν στο βίντεο κλιπ της Μαντώς, «Επικίνδυνες αποστολές»

Έχει αποκαλύψει ότι έχει εργαστεί σε βενδινάδικο, ως βοηθός καμεραμάν για γάμους, ως σερβιτόρος, ως πωλητής στη λαχαναγορά και ως ως σόουμαν σε νυχτερινά μαγαζιά

Ο Δήμος Γιγαντάκης με τους Βλαδίμηρο Κυριακίδη και Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, στα γυρίσματα της σειράς «Ριφιφί»

Δε θα ξεχάσει ποτέ τα γυρίσματα της σειράς «Ύστερα ήρθαν οι μέλισσες» (2000), στην οποία συμμετείχε και πρωταγωνιστούσε η Μαρινέλλα

Ως πολυτάλαντος καλλιτέχνης του θεάτρου και του κινηματογράφου, μεταξύ άλλων αξιοσημείωτων θεατρικών του εμφανίσεων, υποδύθηκε τον ρόλο του νάνου στο έργο «Volpone» του Μπεν Τζόνσον, σε σκηνοθεσία Γιώργου Κιμούλη, στο Δημοτικό και Περιφερειακό Θέατρο Ρουμέλης το 2006, ενώ συμμετείχε και στο «The Tiger Lillies Freakshow» στο Θέατρο Badminton (Αθήνα, Ελλάδα) τον Ιανουάριο του 2009

Ο Δήμος Γιγαντάκης στα γυρίσματα της σειράς «Ριφιφί»

Η πορεία του στον χώρο της τηλεόρασης ήταν αργή, αλλά σταθερή. Η συμμετοχή του στο Ριφιφί, έδωσε στον ηθοποιό την ευκαιρία να αναδείξει το ταλέντο και την προσωπικότητά του, κερδίζοντας το κοινό

Εκτός οθόνης, ο Δήμος Γιγαντάκης είναι γνωστός για τη φιλανθρωπική δράση του και τη συμμετοχή του σε πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της προσβασιμότητας και της ισότητας στον πολιτισμό

Ο Δήμος Γιγαντάκης σε εμφάνισή του στο Θέατρο Badminton (2008) / Φωτογραφία: NDP