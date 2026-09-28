Τροχός της Τύχης: Ο Νίκος δεν έλυσε τον πρώτο γρίφο της σεζόν - Εσύ;

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Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 28/09/2026 στο Star, ο Νίκος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Τροχός της Τύχης: Επιστρέφει σήμερα στις οθόνες μας!

Τροχός της Τύχης: Ο Νίκος δεν έλυσε τον πρώτο γρίφο της σεζόν - Εσύ;

Η κατηγορία ήταν «Αντίθετα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Ν και το Ρ και το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Τροχός της Τύχης: Ο Νίκος δεν έλυσε τον πρώτο γρίφο της σεζόν - Εσύ;

Τα γράμματα που βγήκαν στον πίνακα δεν ήταν ιδιαίτερα βοηθητικά για τον Νίκο, αφού δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο.

Πολυχρονίδης: Μας ξεναγεί στο χωριό του, λίγο πριν την πρεμιέρα του Τροχού!

Εσύ θα έχεις καλύτερη τύχη στα «Αντίθετα»; Κάνε τώρα την προσπάθειά σου!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

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ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
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ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
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ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
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