Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 28/09/2026 στο Star, ο Νίκος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.
Η κατηγορία ήταν «Αντίθετα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Ν και το Ρ και το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.
Τα γράμματα που βγήκαν στον πίνακα δεν ήταν ιδιαίτερα βοηθητικά για τον Νίκο, αφού δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο.
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