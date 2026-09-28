Στο επίκεντρο έχει βρεθεί το ιατρείο της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη, καθώς ερωτήματα έχουν προκύψει σχετικά με τις υπηρεσίες που παρουσιάζονται στην επίσημη ιστοσελίδα της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του μεσημβρινού δελτίου ειδήσεων του Star και της Λευκής Γεωργάκη, δεν ήταν εφικτή η επικοινωνία με την ίδια τη Μαρία Καρυστιανού αλλά υπήρξε επικοινωνία με συνεργάτιδά της.

Η ρεπόρτερ μαζί με το συνεργείο του Star βρέθηκαν έξω από το ιατρείο της, το οποίο θα άνοιγε στις 18:30. Στην είσοδο αναγράφεται το όνομα και η ειδικότητα «Μαρία Καρυστιανού, παιδίατρος», ενώ στην ιστοσελίδα της παρουσιάζεται, μεταξύ άλλων, ως παιδίατρος, πιστοποιημένη σύμβουλος θηλασμού, εξειδικευμένη και σε άλλες μορφές ιατρικής όπως η μεταβολομική ιατρική, η γνωστική ιατρική, κι η ομοιοπαθητική ιατρική.

Παράλληλα, στην ιστοσελίδα γίνεται αναφορά και σε πρακτικές όπως η ολιστική και η «κβαντική» ιατρική. Όπως μεταδόθηκε στο ρεπορτάζ, η κβαντική ιατρική αναφέρεται ότι εφαρμόζεται σε πολλές περιπτώσεις αλλεργιών. Ο βιοσυντονισμός παρουσιάζεται ως μέθοδος που βασίζεται στην υπόθεση ηλεκτρομαγνητικής επικοινωνίας των κυττάρων και στη χρήση ειδικού εξοπλισμού. Υπάρχει στο ιατρείο μηχάνημα για τον βιοσυντονισμό.

Στο ίδιο πλαίσιο, παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα περιγραφή σύμφωνα με την οποία, μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας, μπορούν να «ελέγχονται, αντιμετωπίζονται και εξολοθρεύονται» παράσιτα που, κατά την περιγραφή αυτή, διαταράσσουν την ηλεκτρομαγνητική επικοινωνία των κυττάρων.

Ορισμένες από αυτές τις πρακτικές θεωρούνται αμφιλεγόμενες και δεν αποτελούν αναγνωρισμένες ειδικότητες της συμβατικής ιατρικής. Για το ζήτημα ζητήθηκε ενημέρωση και από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.

Σε κάθε περίπτωση, αναμένεται η επίσημη τοποθέτηση της Μαρίας Καρυστιανού για τις υπηρεσίες και τις μεθόδους που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του ιατρείου της.

Άδωνις Γεωργιάδης: «Η πλατφόρμα εντόπισε την Καρυστιανού για δύο λόγους»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας για το θέμα, ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται για στοχοποίηση της Μαρίας Καρυστιανού κι εξήγησε τους δύο λόγους που την εντόπισε το Medwatch.

«Δε μιλάμε για συγκεκριμένη στοχοποίηση της κυρίας Καρυστιανού, αλλά είναι μία από έναν κατάλογο πολλών άλλων ανθρώπων που η πλατφόρμα εντόπισε για δύο λόγους. Για την αναφορά την κβαντική ιατρική που θεωρείται από την πλατφόρμα παραπειστική και ότι προσκρούει στον κώδικα δεοντολογίας τον ιατρικό ως παραπλάνηση και δεύτερον γιατί -από ότι κατάλαβα- διαφημίζει ένα μηχάνημα

βιοανάδρασης το οποίο δεν έχει αναγνωριστεί από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας ως θεραπευτικό μέσο».

Σημειώνεται ότι αύριο, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης θα παραχωρήσει μια συνέντευξη Τύπου για τα πρώτα αποτελέσματα του Medwatch.