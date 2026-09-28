Η Βούλα Γιορτάζει 100 Χρόνια Με Μια Ξεχωριστή Βραδιά

Έναν αιώνα ιστορίας γιορτάζει φέτος η Βούλα και ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε μια ξεχωριστή επετειακή βραδιά, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026, στις 20:00, στην Πλατεία Ιμίων.

Με αφετηρία το 1926, χρονιά-ορόσημο για τη γέννηση και την οργανωμένη εξέλιξη της σύγχρονης Βούλας, η μεγάλη επετειακή εκδήλωση θα ξεδιπλώσει εκατό χρόνια ζωής μιας πόλης που άλλαξε, μεγάλωσε και εξελίχθηκε, διατηρώντας αναλλοίωτη τη μοναδική της ταυτότητα.

«Μια πόλη. Μια ιστορία. Ένας αιώνας.»

Μέσα από μια μεγάλη οπτικοακουστική παραγωγή, η ιστορία της Βούλας θα ζωντανέψει με λόγο, εικόνα και μουσική, ταξιδεύοντας το κοινό από τα πρώτα χρόνια του 20ού αιώνα μέχρι τη σημερινή πόλη και το βλέμμα της προς το μέλλον.



Στη σκηνή θα συναντηθούν τρεις ξεχωριστοί καλλιτέχνες: ο Γρηγόρης Βαλτινός, η Φωτεινή Δάρρα και ο Θοδωρής Βουτσικάκης, σε μια παράσταση στην οποία η αφήγηση, συναντά τη μουσική και τα τραγούδια που σημάδεψαν κάθε εποχή.

«Η Βούλα συμπληρώνει φέτος 100 χρόνια ζωής και ιστορίας και το γιορτάζουμε με μια μεγάλη βραδιά, μαζί με καταξιωμένους καλλιτέχνες, μέσα από τον λόγο, την εικόνα και τη μουσική» τονίζει ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος και συμπληρώνει «Είναι μια ευκαιρία να τιμήσουμε τους ανθρώπους που δημιούργησαν αυτή την πόλη, να θυμηθούμε τη διαδρομή της και, ταυτόχρονα, να κοιτάξουμε με αισιοδοξία και ευθύνη τον δεύτερο αιώνα της».

Ιστορικά γεγονότα, άνθρωποι και στιγμές που διαμόρφωσαν τη Βούλα θα εναλλάσσονται με χαρακτηριστικές εικόνες και μουσικές κάθε δεκαετίας, δημιουργώντας ένα ταξίδι στον χρόνο, από τη Βούλα του χθες στη Βούλα του σήμερα.

Ξεχωριστή στιγμή της επετειακής βραδιάς θα αποτελέσει ένα εντυπωσιακό drone show, ειδικά σχεδιασμένο για τα 100 χρόνια της Βούλας. Ο ουρανός της πόλης θα μετατραπεί σε έναν μεγάλο φωτεινό καμβά, πάνω στον οποίο εικόνες και σύμβολα θα αφηγηθούν με έναν διαφορετικό τρόπο σταθμούς της εκατονταετούς διαδρομής της Βούλας, οδηγώντας στη μεγάλη επετειακή εικόνα των 100 χρόνων, 1926–2026. Η σκηνοθετική επιμέλεια της οπτικοακουστικής παράστασης είναι του Γρηγόρη Βαλτινού, ενώ η μουσική επιμέλεια και ενορχήστρωση του Γιώργου Παπαχριστούδη.

Παράλληλα στο πλαίσιο των επετειακών δράσεων θα πραγματοποιηθεί επίσης η μοναδική έκθεση φωτογραφίας «100 Χρόνια Βούλα – Με χρώμα & κίνηση», στην Πνευματική Εστία Βούλας, από την Παρασκευή 2 έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, από τις 17:00 έως τις 21:00.

Η έκθεση συμπληρώνει το ταξίδι στον χρόνο, αναδεικνύοντας μέσα από την εικόνα τη μεταμόρφωση της Βούλας και τη διαδρομή της μέσα σε έναν ολόκληρο αιώνα. Η επιμέλεια της έκθεσης είναι του Στέφανου Χατζηστεφάνου.

Η βραδιά θα πλαισιωθεί από μουσικοχορευτικά δρώμενα κεράσματα και εκπλήξεις στην Πλατεία Ιμίων, με τη συμμετοχή του Εμπορικού Συλλόγου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, με έναρξη από τις 18:00.

Η 3η Οκτωβρίου δεν θα είναι απλώς μια επετειακή εκδήλωση.

Θα είναι μια μεγάλη συνάντηση της πόλης με την ιστορία της. Μια βραδιά αφιερωμένη στους ανθρώπους που τη δημιούργησαν, στις γενιές που μεγάλωσαν σε αυτή και σε εκείνους που θα γράψουν τις επόμενες σελίδες της.