Η Βούλα Γιορτάζει 100 Χρόνια Με Μια Ξεχωριστή Βραδιά

100 χρόνια Βούλα: Μεγάλη γιορτή με Βαλτινό, Δάρρα και Βουτσικάκη

Η πόλη γιορτάζει με μουσική και θέαμα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.09.26 , 16:58 Η Coral Shell Licensee εγκαινιάζει το 100ό πρατήριο εκτός συνόρων
28.09.26 , 16:55 Γιώργος Μαζωνάκης: «Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι»
28.09.26 , 16:41 Lepas L8: Πολυτελής οδήγηση και κορυφαία τεχνολογία
28.09.26 , 16:01 Η «διαδρομή» της έκρηξης στην Πλάκα - Βίντεο με τον αγωγό φυσικού αερίου
28.09.26 , 16:00 Τέσσερις φράσεις που λένε αυθόρμητα όσοι ψεύδονται, σύμφωνα με το FBI
28.09.26 , 15:57 Pirelli: Ο George Russell κέρδισε το GP του Αζερμπαϊτζάν
28.09.26 , 15:50 Άννα Βίσση: Τα δύο looks & τα πρόσωπα πίσω από τις εμφανίσεις της στο ΟΑΚΑ
28.09.26 , 15:11 «Χειροκροτήστε Τον Μαζωνάκη» - Το Show Του Στο Σχολείο
28.09.26 , 15:08 Τροχός της Τύχης: Επιστρέφει σήμερα στις οθόνες μας!
28.09.26 , 14:42 100 χρόνια Βούλα: Μεγάλη γιορτή με Βαλτινό, Δάρρα και Βουτσικάκη
28.09.26 , 14:37 Θεοχάρης: Παραδέχτηκε ότι η δήλωση του ήταν λανθασμένη
28.09.26 , 14:33 Αποκάλυψη Star: Άφαντο το μηχάνημα υδροθεραπείας που έκανε ο Μαζωνάκης
28.09.26 , 14:30 Σάκης Ντόβολης: Ο κιθαρίστας της Άννας Βίσση είναι ο Έλληνας... Τζόνι Ντεπ
28.09.26 , 14:27 Γαλλία: Ενίσχυση του κόμματος της Λεπέν στη Γερουσία
28.09.26 , 14:26 Καρυστιανού: Τι απαντούν από το ιατρείο της για το μηχάνημα βιοανάδρασης
Μαζωνάκης: Η κατάθεση της κόρης των γιατρών και η πορεία των χρημάτων
Μελέτης Ηλίας: «Η κόρη μου είναι 16 ετών. Ήρθε αυτό που φοβόμουνα»
Καρυστιανού: Τι απαντούν από το ιατρείο της για το μηχάνημα βιοανάδρασης
Μαζωνάκης: Οι απαιτήσεις της γιατρού στο κελί για βιολογικά & υποαλλεργικά
Πέθανε η ηθοποιός Ελένη Προκοπίου σε ηλικία 87 ετών
Άννα Βίσση: Τα δύο looks & τα πρόσωπα πίσω από τις εμφανίσεις της στο ΟΑΚΑ
Πολυχρονίδης: Η άγνωστη ιστορία με τον Γιώργο Μαζωνάκη απ'την πολυκατοικία
Άννα Βίσση: Τα βίντεο που ανέβασαν οι celebrities απο τη συναυλία
Άννα Βίσση: Τα απροόπτα δεν έλειψαν στη μεγαλειώδη συναυλία της στο ΟΑΚΑ
Ρούλα Πισπιρίγκου: «Έχει πολύ σοβαρά κακοήθη ευρήματα στον λάρυγγα»
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Η Βούλα Γιορτάζει 100 Χρόνια Με Μια Ξεχωριστή Βραδιά
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έναν αιώνα ιστορίας γιορτάζει φέτος η Βούλα και ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε μια ξεχωριστή επετειακή βραδιά, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026, στις 20:00, στην Πλατεία Ιμίων.

Με αφετηρία το 1926, χρονιά-ορόσημο για τη γέννηση και την οργανωμένη εξέλιξη της σύγχρονης Βούλας, η μεγάλη επετειακή εκδήλωση θα ξεδιπλώσει εκατό χρόνια ζωής μιας πόλης που άλλαξε, μεγάλωσε και εξελίχθηκε, διατηρώντας αναλλοίωτη τη μοναδική της ταυτότητα.

100 χρόνια Βούλα: Μεγάλη γιορτή με Βαλτινό, Δάρρα και Βουτσικάκη

«Μια πόλη. Μια ιστορία. Ένας αιώνας.»

Μέσα από μια μεγάλη οπτικοακουστική παραγωγή, η ιστορία της Βούλας θα ζωντανέψει με λόγο, εικόνα και μουσική, ταξιδεύοντας το κοινό από τα πρώτα χρόνια του 20ού αιώνα μέχρι τη σημερινή πόλη και το βλέμμα της προς το μέλλον.


Στη σκηνή θα συναντηθούν τρεις ξεχωριστοί καλλιτέχνες: ο Γρηγόρης Βαλτινός, η Φωτεινή Δάρρα και ο Θοδωρής Βουτσικάκης, σε μια παράσταση στην οποία η αφήγηση, συναντά τη μουσική και τα τραγούδια που σημάδεψαν κάθε εποχή.

«Η Βούλα συμπληρώνει φέτος 100 χρόνια ζωής και ιστορίας και το γιορτάζουμε με μια μεγάλη βραδιά, μαζί με καταξιωμένους καλλιτέχνες, μέσα από τον λόγο, την εικόνα και τη μουσική» τονίζει ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος και συμπληρώνει «Είναι μια ευκαιρία να τιμήσουμε τους ανθρώπους που δημιούργησαν αυτή την πόλη, να θυμηθούμε τη διαδρομή της και, ταυτόχρονα, να κοιτάξουμε με αισιοδοξία και ευθύνη τον δεύτερο αιώνα της».

100 χρόνια Βούλα: Μεγάλη γιορτή με Βαλτινό, Δάρρα και Βουτσικάκη

Ιστορικά γεγονότα, άνθρωποι και στιγμές που διαμόρφωσαν τη Βούλα θα εναλλάσσονται με χαρακτηριστικές εικόνες και μουσικές κάθε δεκαετίας, δημιουργώντας ένα ταξίδι στον χρόνο, από τη Βούλα του χθες στη Βούλα του σήμερα.

Ξεχωριστή στιγμή της επετειακής βραδιάς θα αποτελέσει ένα εντυπωσιακό drone show, ειδικά σχεδιασμένο για τα 100 χρόνια της Βούλας. Ο ουρανός της πόλης θα μετατραπεί σε έναν μεγάλο φωτεινό καμβά, πάνω στον οποίο εικόνες και σύμβολα θα αφηγηθούν με έναν διαφορετικό τρόπο σταθμούς της εκατονταετούς διαδρομής της Βούλας, οδηγώντας στη μεγάλη επετειακή εικόνα των 100 χρόνων, 1926–2026. Η σκηνοθετική επιμέλεια της οπτικοακουστικής παράστασης είναι του Γρηγόρη Βαλτινού, ενώ η μουσική επιμέλεια και ενορχήστρωση του Γιώργου Παπαχριστούδη.

Παράλληλα στο πλαίσιο των επετειακών δράσεων θα πραγματοποιηθεί επίσης η μοναδική έκθεση φωτογραφίας «100 Χρόνια Βούλα – Με χρώμα & κίνηση», στην Πνευματική Εστία Βούλας, από την Παρασκευή 2 έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, από τις 17:00 έως τις 21:00.

Η έκθεση συμπληρώνει το ταξίδι στον χρόνο, αναδεικνύοντας μέσα από την εικόνα τη μεταμόρφωση της Βούλας και τη διαδρομή της μέσα σε έναν ολόκληρο αιώνα. Η επιμέλεια της έκθεσης είναι του Στέφανου Χατζηστεφάνου.

Η βραδιά θα πλαισιωθεί από μουσικοχορευτικά δρώμενα κεράσματα και εκπλήξεις στην Πλατεία Ιμίων, με τη συμμετοχή του Εμπορικού Συλλόγου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, με έναρξη από τις 18:00.

Η 3η Οκτωβρίου δεν θα είναι απλώς μια επετειακή εκδήλωση.

100 χρόνια Βούλα: Μεγάλη γιορτή με Βαλτινό, Δάρρα και Βουτσικάκη

Θα είναι μια μεγάλη συνάντηση της πόλης με την ιστορία της. Μια βραδιά αφιερωμένη στους ανθρώπους που τη δημιούργησαν, στις γενιές που μεγάλωσαν σε αυτή και σε εκείνους που θα γράψουν τις επόμενες σελίδες της.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΑΛΤΙΝΟΣ
 |
ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΑΡΡΑ
 |
ΘΟΔΩΡΗΣ ΒΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Εκτροφείο Τεράτων» Γιάννη Παπάζογλου
Εξοδος
«Εκτροφείο Τεράτων» του Γιάννη Παπάζογλου, 2η σεζόν, από τις 16 Οκτωβρίου
Το Rebirth Του Μελαχρινού Βελέντζα Στο Δρυόδασος Tης Φολόης
Εξοδος
Το Rebirth του Μελαχρινού Βελέντζα στο Δρυόδασος της Φολόης
Εβδομάδα συλαυλιών με Ξαρχάκο
Εξοδος
Εβδομάδα συναυλιών: Ξαρχάκος, Slimane και Λιόλιου
Μίλτος της Ξένιας Καλογεροπούλου
Εξοδος
Η μεγάλη επιστροφή του «Μίλτου» της Ξένιας Καλογεροπούλου στο PARAGA
live , Floyd ,Georgia Charda, The Gathering
Εξοδος
Είδαμε τους The Gathering στο Floyd
Άλεξ/Αλέξανδρος στο Μιχάλης Κακογιάννης
Εξοδος
«Άλεξ/Αλέξανδρος» μία μικρή ιστορία για την βία, στο «Μιχάλης Κακογιάννης»
Εγκληματική Οργάνωση Μιας Παράστασης
Εξοδος
«H Εγκληματική Οργάνωση μιας Παράστασης», 12 Οκτωβρίου στο Θέατρο Χώρος
Ιούλιος Βερν Στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο
Εξοδος
«Δύο Χρόνια Διακοπές»: Το έργο του Ιουλίου Βερν, στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο
Γιώργος Παπαγεωργίου Kαι Polkar
Εξοδος
Ο Γιώργος Παπαγεωργίου και οι Polkar στη Μικρή Σκηνή της Θεσσαλονίκης
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top