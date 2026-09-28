Τα απροόπτα στη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ/ βίντεο Πρώτος καφές με τη Ζήνα

Δεκάδες χιλιάδες κόσμου απόλαυσε την Άννα Βίσση στη μεγαλειώδη συναυλία της στο ΟΑΚΑ, το περασμένο Σάββατο. Ωστόσο, τα απρόοπτα δεν έλειψαν.

Η «απόλυτη» Ελληνίδα σταρ εντυπωσίασε για ακόμη μια φορά επί σκηνής. Η θεαματική έναρξη, οι αμέτρητες επιτυχίες, τα φώτα, τα εφέ και η συνάντηση της με τη μικρή Άννα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης ήταν από τις στιγμές που ξεχώρισαν.

Άννα Βίσση: H θεαματική έναρκη στη συναυλία της στο ΟΑΚΑ/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Μετά την εντυπωσιακή έναρξη, με την Άννα Βίσση να αιωρείται πάνω από το στάδιο πάνω σε έναν κύκλο, όταν «προσγειώθηκε» στη σκηνή όλα ήταν αλλιώς. «Κόλλησε λίγο ο ήχος, σταμάτησε λίγο η συναυλία για ένα - δυο λεπτά. Ευτυχώς το πρόβλημα διορθώθηκε και μετά η Άννα πήρε φόρα και τα σάρωσε όλα», μετέδωσε η εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα».

Υπήρξε κι άλλο απρόοπτο βέβαια, στη δεύτερη εμφάνιση της Άννας Βίσση, όταν πιάστηκε το ρούχο της στον κύκλο και χρειάστηκαν δύο

άνθρωποι για να «ξεκολλήσουν» το ρούχο.

Η Άννα Βίσση έκανε δύο εντυπωσιακές εμφανίσεις, το styling των οποίων ανέλαβε η Αιγύπτια stylist που έχει συνεργαστεί στενά με τη Madonna, Rita Melssen.

Το πρώτο look ήταν ένα λευκό leather jumpsuit με μαύρες λεπτομέρειες στο στήθος και κατά μήκος των ποδιών. Τα κορδόνια στους μηρούς και η καμπάνα στο τελείωμα έδωσε κίνηση και αέρα στη σκηνή.

Το δεύτερο look ήταν ένα silver glam παλτό με φτερά, κάτω από το οποίο κρυβόταν η δεύτερη εμφάνιση. Ο μαύρος κορσές συνδυασμένος με μαύρο- ασημί παντελόνι έδωσαν μια glam και rock πινελιά ταυτόχρονα.

«Δεν ξέρω αν θα ξαναζήσω μια τέτοια νύχτα αλλά και να μην , ήταν ό,τι πιο δυνατό έχω ποτέ μου αισθανθεί. Είστε η δύναμή μου», έγραψε την επόμενη της συναυλίας της η Άννα Βίσση σε ανάρτησή της στο instagram, δημοσιεύοντας ένα βίντεο με στιγμιότυπα της βραδιάς.