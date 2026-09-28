Άννα Βίσση: Τα απροόπτα δεν έλειψαν στη μεγαλειώδη συναυλία της στο ΟΑΚΑ

Μετά την έναρξη «κόλλησε» ο ήχος & αργότερα «κόλλησε» το ρούχο στον κύκλο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.09.26 , 10:37 Team Peugeot TotalEnergies: Στην έκτη θέση στις 6 ώρες του Fugi
28.09.26 , 10:33 Πλάκα: Τα κοινά στοιχεία με την έκρηξη στη «Βιολάντα»
28.09.26 , 10:31 Αντικαρκινικά εμβόλια: Από τη θεραπεία στην πρωτογενή πρόληψη
28.09.26 , 10:20 Άννα Βίσση: Τα απροόπτα δεν έλειψαν στη μεγαλειώδη συναυλία της στο ΟΑΚΑ
28.09.26 , 10:11 Θάνατος Μαζωνάκη: Ο υπνοθεραπευτής απαντά για το «θα τον στριμώξω»
28.09.26 , 10:01 Απόστολος Ρουβάς: Τριών ο Αλκίνοος! Το πάρτι με θέμα το εργοτάξιο
28.09.26 , 10:00 Η μεγάλη επιστροφή του «Μίλτου» της Ξένιας Καλογεροπούλου στο PARAGA
28.09.26 , 09:55 Thessaly Evros Pass 2026: Τελευταία μέρα αιτήσεων για voucher 250 ευρώ
28.09.26 , 09:40 Η Ανδρομάχη για τις φήμες χωρισμού από τον Λιβάνη – «Δεν αφορά κανένα»
28.09.26 , 09:38 Σήμερα είναι ένας γοητευτικός ηθοποιός - Τον αναγνωρίζετε;
28.09.26 , 09:36 Άση Μπήλιου: Οι αστρολογικές αλλαγές της εβδομάδας - Ποια ζώδια ευνοούνται
28.09.26 , 09:34 Είδαμε τους The Gathering στο Floyd
28.09.26 , 09:17 Φωτιά τώρα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας
28.09.26 , 09:16 Στις ΗΠΑ δύο γιγαντιαία πάντα από την Κίνα
28.09.26 , 09:07 Οι ελληνοποιήσεις σε γάλα και κρέας στο «μικροσκόπιο» των αρχών
Πέθανε η ηθοποιός Ελένη Προκοπίου σε ηλικία 87 ετών
Άννα Βίσση: Τα απροόπτα δεν έλειψαν στη μεγαλειώδη συναυλία της στο ΟΑΚΑ
Η Ανδρομάχη για τις φήμες χωρισμού από τον Λιβάνη – «Δεν αφορά κανένα»
Oικονομόπουλος: «Περνάω μια δύσκολη στιγμή, αλλά είμαι παρών και προσπαθώ»
Απόστολος Ρουβάς: Τριών ο Αλκίνοος! Το πάρτι με θέμα το εργοτάξιο
Τα 3 ζώδια που δεν μπορείς να εμπιστευτείς, και σίγουρα θα σε προδώσουν
Σοφία Καρβέλα: Από τη Νέα Υόρκη στο ΟΑΚΑ για ένα βράδυ για χάρη της Βίσση
Θάνατος Μαζωνάκη: Ο υπνοθεραπευτής απαντά για το «θα τον στριμώξω»
Πλάκα: Τα κοινά στοιχεία με την έκρηξη στη «Βιολάντα»
Σωτήρης Τσαφούλιας: Η ηλικία, η σκηνοθεσία, ο έρωτας και οι κόρες του
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Τα απροόπτα στη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ/ βίντεο Πρώτος καφές με τη Ζήνα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δεκάδες χιλιάδες θεατές παρακολούθησαν τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ το περασμένο Σάββατο.
  • Η συναυλία περιλάμβανε θεαματική έναρξη και χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τη συνάντηση με τη μικρή Άννα.
  • Παρά τα τεχνικά προβλήματα με τον ήχο, η Άννα Βίσση εντυπωσίασε με την απόδοσή της.
  • Η stylist Rita Melssen ανέλαβε το styling της Άννας, με δύο εντυπωσιακά looks.
  • Η Άννα Βίσση δήλωσε ότι η βραδιά ήταν μια από τις πιο δυνατές εμπειρίες της.

Δεκάδες χιλιάδες κόσμου απόλαυσε την Άννα Βίσση στη μεγαλειώδη συναυλία της στο ΟΑΚΑ, το περασμένο Σάββατο. Ωστόσο, τα απρόοπτα δεν έλειψαν.

Άννα Βίσση: Έγραψε ιστορία στο ΟΑΚΑ - Δεκάδες χιλιάδες θεατές την αποθέωσαν

Η «απόλυτη» Ελληνίδα σταρ εντυπωσίασε για ακόμη μια φορά επί σκηνής. Η θεαματική έναρξη, οι αμέτρητες επιτυχίες, τα φώτα, τα εφέ και η συνάντηση της με τη μικρή Άννα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης ήταν από τις στιγμές που ξεχώρισαν.

Άννα Βίσση: H θεαματική έναρκη στη συναυλία της στο ΟΑΚΑ/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Άννα Βίσση: H θεαματική έναρκη στη συναυλία της στο ΟΑΚΑ/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Μετά την εντυπωσιακή έναρξη, με την Άννα Βίσση να αιωρείται πάνω από το στάδιο πάνω σε έναν κύκλο, όταν «προσγειώθηκε» στη σκηνή όλα ήταν αλλιώς. «Κόλλησε λίγο ο ήχος, σταμάτησε λίγο η συναυλία για ένα - δυο λεπτά. Ευτυχώς το πρόβλημα διορθώθηκε και μετά η Άννα πήρε φόρα και τα σάρωσε όλα», μετέδωσε η εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα».

Άννα Βίσση: Τα απροόπτα δεν έλειψαν στη μεγαλειώδη συναυλία της στο ΟΑΚΑ

Υπήρξε κι άλλο απρόοπτο βέβαια, στη δεύτερη εμφάνιση της Άννας Βίσση, όταν πιάστηκε το ρούχο της στον κύκλο και χρειάστηκαν δύο
άνθρωποι για να «ξεκολλήσουν» το ρούχο. 

Άννα Βίσση: Τα απροόπτα δεν έλειψαν στη μεγαλειώδη συναυλία της στο ΟΑΚΑ

Η Άννα Βίσση έκανε δύο εντυπωσιακές εμφανίσεις, το styling των οποίων ανέλαβε η Αιγύπτια stylist που έχει συνεργαστεί στενά με τη Madonna, Rita Melssen.

Το πρώτο look ήταν ένα λευκό leather jumpsuit με μαύρες λεπτομέρειες στο στήθος και κατά μήκος των ποδιών. Τα κορδόνια στους μηρούς και η καμπάνα στο τελείωμα έδωσε κίνηση και αέρα στη σκηνή. 

Το δεύτερο look ήταν ένα silver glam παλτό με φτερά, κάτω από το οποίο κρυβόταν η δεύτερη εμφάνιση. Ο μαύρος κορσές συνδυασμένος με μαύρο- ασημί παντελόνι έδωσαν μια glam και rock πινελιά ταυτόχρονα. 

«Δεν ξέρω αν θα ξαναζήσω μια τέτοια νύχτα αλλά και να μην , ήταν ό,τι πιο δυνατό έχω ποτέ μου αισθανθεί. Είστε η δύναμή μου», έγραψε την επόμενη της συναυλίας της η Άννα Βίσση σε ανάρτησή της στο instagram, δημοσιεύοντας ένα βίντεο με στιγμιότυπα της βραδιάς. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ
 |
ΣΥΝΑΥΛΙΑ
 |
ΟΑΚΑ
 |
ΑΠΡΟΟΠΤΑ
 |
ΗΧΟΣ
 |
ΡΟΥΧΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σκορδά, Τσιμτσιλή, Ζόζεφιν: Με total black looks σε εγκαίνια
Celebrities & Gossip Νεα
Σκορδά, Τσιμτσιλή, Ζόζεφιν: Με total black looks σε εγκαίνια στη Γλυφάδα
Απόστολος Ρουβάς
Celebrities & Gossip Νεα
Απόστολος Ρουβάς: Τριών ο Αλκίνοος! Το πάρτι με θέμα το εργοτάξιο
Η Ανδρομάχη για τις φήμες χωρισμού από τον Λιβάνη
Celebrities & Gossip Νεα
Η Ανδρομάχη για τις φήμες χωρισμού από τον Λιβάνη – «Δεν αφορά κανένα»
Τάσος Ιορδανίδης
Celebrities & Gossip Νεα
Σήμερα είναι ένας γοητευτικός ηθοποιός - Τον αναγνωρίζετε;
Σοφία Καρβέλα
Celebrities & Gossip Νεα
Σοφία Καρβέλα: Από τη Νέα Υόρκη στο ΟΑΚΑ για ένα βράδυ για χάρη της Βίσση
Ιωάννα Τούνη - Πάρης
Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Τούνη: Οι τρυφερές στιγμές με τον Πάρη στο Παρίσι – «Έρωτας»
Oικονομόπουλος: «Περνάω Μια δύσκολη στιγμή Αλλά Είμαι Παρών»
Celebrities & Gossip Νεα
Oικονομόπουλος: «Περνάω μια δύσκολη στιγμή, αλλά είμαι παρών και προσπαθώ»
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Chic country escape σε ιστορικό γαλλικό αβαείο
Celebrities & Gossip Νεα
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Chic country escape σε ιστορικό γαλλικό αβαείο
Βίσση: Πουλάνε Τα Δωρεάν Αναμνηστικά Βραχιόλια Της Συναυλίας
Celebrities & Gossip Νεα
Βίσση: Επιτήδειοι πουλάνε τα δωρεάν αναμνηστικά βραχιόλια της συναυλίας
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top