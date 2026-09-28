Στις τηλεοπτικές κάμερες και τους δημοσιογράφους μίλησε η Ανδρομάχη το βράδυ του Σαββάτου, λίγο πριν παρακολουθήσει τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση.

Η τραγουδίστρια δέχτηκε για ακόμη μία φορά ερωτήσεις σχετικά με την προσωπική της ζωή και τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για κρίση στον γάμο της με τον Γιώργο Λιβάνη.

Η ίδια, ωστόσο, επέλεξε να μην δώσει περισσότερες λεπτομέρειες δημόσια. «Δεν αφορά κανέναν. Είμαι πάρα πολύ καλά. Η οικογένειά μου είναι πάρα πολύ καλά, το παιδί μου είναι πάρα πολύ καλά, από εκεί και πέρα, δεν ξέρω…», είπe και πρόσθεσε: «Δεν πρόκειται να το συζητήσω αυτό το πράγμα με κανέναν. Επειδή με ρώτησαν αν στενοχωριέμαι, αδιαφορώ πλήρως για τα πάντα. Η προτεραιότητά μου είναι να πάω να περάσω καλά στη Βίσση».

Ανάλογη ήταν και η στάση του Γιώργου Λιβάνη όταν πρόσφατα ρωτήθηκε για τις ίδιες φήμες. Ο τραγουδιστής απέφυγε να σχολιάσει την κατάσταση, δηλώνοντας: «Δεν νομίζω ότι μπορώ να απαντήσω κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ όμως. Όταν έρθει η ώρα θα τα πούμε».

Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης έχουν αποκτήσει μαζί έναν γιο, με την οικογένειά τους να μεγαλώνει τον Σεπτέμβριο του 2024. Η γέννηση του παιδιού τους αποτέλεσε μια νέα σελίδα στη ζωή του ζευγαριού, που είχε μιλήσει κατά καιρούς για τις αλλαγές που έφερε η γονεϊκότητα στην καθημερινότητά του.

Λίγο περισσότερο από έναν χρόνο αργότερα, στις 5 Οκτωβρίου 2025, οι δύο καλλιτέχνες παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο. Την ίδια ημέρα έγινε και η βάφτιση του γιου τους, ο οποίος πήρε το όνομα Γεράσιμος, προς τιμήν του πατέρα του Γιώργου Λιβάνη.