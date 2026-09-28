Η Ανδρομάχη για τις φήμες χωρισμού από τον Λιβάνη – «Δεν αφορά κανένα»

«Είμαι πάρα πολύ καλά»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.09.26 , 10:33 Πλάκα: Τα κοινά στοιχεία με την έκρηξη στη «Βιολάντα»
28.09.26 , 10:31 Αντικαρκινικά εμβόλια: Από τη θεραπεία στην πρωτογενή πρόληψη
28.09.26 , 10:20 Άννα Βίσση: Τα απροόπτα δεν έλειψαν στη μεγαλειώδη συναυλία της στο ΟΑΚΑ
28.09.26 , 10:11 Θάνατος Μαζωνάκη: Ο υπνοθεραπευτής απαντά για το «θα τον στριμώξω»
28.09.26 , 10:01 Απόστολος Ρουβάς: Τριών ο Αλκίνοος! Το πάρτι με θέμα το εργοτάξιο
28.09.26 , 10:00 Η μεγάλη επιστροφή του «Μίλτου» της Ξένιας Καλογεροπούλου στο PARAGA
28.09.26 , 09:55 Thessaly Evros Pass 2026: Τελευταία μέρα αιτήσεων για voucher 250 ευρώ
28.09.26 , 09:40 Η Ανδρομάχη για τις φήμες χωρισμού από τον Λιβάνη – «Δεν αφορά κανένα»
28.09.26 , 09:38 Σήμερα είναι ένας γοητευτικός ηθοποιός - Τον αναγνωρίζετε;
28.09.26 , 09:36 Άση Μπήλιου: Οι αστρολογικές αλλαγές της εβδομάδας - Ποια ζώδια ευνοούνται
28.09.26 , 09:34 Είδαμε τους The Gathering στο Floyd
28.09.26 , 09:17 Φωτιά τώρα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας
28.09.26 , 09:16 Στις ΗΠΑ δύο γιγαντιαία πάντα από την Κίνα
28.09.26 , 09:07 Οι ελληνοποιήσεις σε γάλα και κρέας στο «μικροσκόπιο» των αρχών
28.09.26 , 09:05 ZONTES 703F: Δείτε πόσο κοστίζει στην Ελλάδα
Πέθανε η ηθοποιός Ελένη Προκοπίου σε ηλικία 87 ετών
Άννα Βίσση: Τα απροόπτα δεν έλειψαν στη μεγαλειώδη συναυλία της στο ΟΑΚΑ
Η Ανδρομάχη για τις φήμες χωρισμού από τον Λιβάνη – «Δεν αφορά κανένα»
Oικονομόπουλος: «Περνάω μια δύσκολη στιγμή, αλλά είμαι παρών και προσπαθώ»
Απόστολος Ρουβάς: Τριών ο Αλκίνοος! Το πάρτι με θέμα το εργοτάξιο
Τα 3 ζώδια που δεν μπορείς να εμπιστευτείς, και σίγουρα θα σε προδώσουν
Σοφία Καρβέλα: Από τη Νέα Υόρκη στο ΟΑΚΑ για ένα βράδυ για χάρη της Βίσση
Θάνατος Μαζωνάκη: Ο υπνοθεραπευτής απαντά για το «θα τον στριμώξω»
Πλάκα: Τα κοινά στοιχεία με την έκρηξη στη «Βιολάντα»
Σωτήρης Τσαφούλιας: Η ηλικία, η σκηνοθεσία, ο έρωτας και οι κόρες του
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ανδρομάχη: «Δεν αφορά κανέναν η προσωπική ζωή, είμαι πάρα πολύ καλά»/ Happy Day

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ανδρομάχη απάντησε σε φήμες χωρισμού από τον Γιώργο Λιβάνη, δηλώνοντας ότι δεν αφορά κανέναν.
  • Επιβεβαίωσε ότι είναι καλά και η οικογένειά της, αποφεύγοντας να δώσει λεπτομέρειες.
  • Ο Γιώργος Λιβάνης επίσης δεν σχολίασε τις φήμες, λέγοντας ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή.
  • Το ζευγάρι έχει έναν γιο, που γεννήθηκε το Σεπτέμβριο του 2024, και παντρεύτηκε τον Οκτώβριο του 2025.
  • Η γέννηση του παιδιού τους έχει φέρει αλλαγές στη ζωή τους.

Στις τηλεοπτικές κάμερες και τους δημοσιογράφους μίλησε η Ανδρομάχη το βράδυ του Σαββάτου, λίγο πριν παρακολουθήσει τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση.

Η τραγουδίστρια δέχτηκε για ακόμη μία φορά ερωτήσεις σχετικά με την προσωπική της ζωή και τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για κρίση στον γάμο της με τον Γιώργο Λιβάνη.

Ανδρομάχη – Γιώργος Λιβάνης: Η κοινή εμφάνιση μετά τις φήμες χωρισμού

Η ίδια, ωστόσο, επέλεξε να μην δώσει περισσότερες λεπτομέρειες δημόσια. «Δεν αφορά κανέναν. Είμαι πάρα πολύ καλά. Η οικογένειά μου είναι πάρα πολύ καλά, το παιδί μου είναι πάρα πολύ καλά, από εκεί και πέρα, δεν ξέρω…», είπe και πρόσθεσε: «Δεν πρόκειται να το συζητήσω αυτό το πράγμα με κανέναν. Επειδή με ρώτησαν αν στενοχωριέμαι, αδιαφορώ πλήρως για τα πάντα. Η προτεραιότητά μου είναι να πάω να περάσω καλά στη Βίσση».

Ανάλογη ήταν και η στάση του Γιώργου Λιβάνη όταν πρόσφατα ρωτήθηκε για τις ίδιες φήμες. Ο τραγουδιστής απέφυγε να σχολιάσει την κατάσταση, δηλώνοντας: «Δεν νομίζω ότι μπορώ να απαντήσω κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ όμως. Όταν έρθει η ώρα θα τα πούμε».

Αινιγματική η Ανδρομάχη: «Αν σ’ αγαπάει… θα είναι εκεί»

 

Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης έχουν αποκτήσει μαζί έναν γιο, με την οικογένειά τους να μεγαλώνει τον Σεπτέμβριο του 2024. Η γέννηση του παιδιού τους αποτέλεσε μια νέα σελίδα στη ζωή του ζευγαριού, που είχε μιλήσει κατά καιρούς για τις αλλαγές που έφερε η γονεϊκότητα στην καθημερινότητά του.

ανδρομαχη

Λίγο περισσότερο από έναν χρόνο αργότερα, στις 5 Οκτωβρίου 2025, οι δύο καλλιτέχνες παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο. Την ίδια ημέρα έγινε και η βάφτιση του γιου τους, ο οποίος πήρε το όνομα Γεράσιμος, προς τιμήν του πατέρα του Γιώργου Λιβάνη.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΒΑΝΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Άννα Βίσση: Τα απροόπτα δεν έλειψαν στη μεγαλειώδη συναυλία της στο ΟΑΚΑ
Celebrities & Gossip Νεα
Άννα Βίσση: Τα απροόπτα δεν έλειψαν στη μεγαλειώδη συναυλία της στο ΟΑΚΑ
Απόστολος Ρουβάς
Celebrities & Gossip Νεα
Απόστολος Ρουβάς: Τριών ο Αλκίνοος! Το πάρτι με θέμα το εργοτάξιο
Τάσος Ιορδανίδης
Celebrities & Gossip Νεα
Σήμερα είναι ένας γοητευτικός ηθοποιός - Τον αναγνωρίζετε;
Σοφία Καρβέλα
Celebrities & Gossip Νεα
Σοφία Καρβέλα: Από τη Νέα Υόρκη στο ΟΑΚΑ για ένα βράδυ για χάρη της Βίσση
Ιωάννα Τούνη - Πάρης
Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Τούνη: Οι τρυφερές στιγμές με τον Πάρη στο Παρίσι – «Έρωτας»
Oικονομόπουλος: «Περνάω Μια δύσκολη στιγμή Αλλά Είμαι Παρών»
Celebrities & Gossip Νεα
Oικονομόπουλος: «Περνάω μια δύσκολη στιγμή, αλλά είμαι παρών και προσπαθώ»
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Chic country escape σε ιστορικό γαλλικό αβαείο
Celebrities & Gossip Νεα
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Chic country escape σε ιστορικό γαλλικό αβαείο
Βίσση: Πουλάνε Τα Δωρεάν Αναμνηστικά Βραχιόλια Της Συναυλίας
Celebrities & Gossip Νεα
Βίσση: Επιτήδειοι πουλάνε τα δωρεάν αναμνηστικά βραχιόλια της συναυλίας
Ελένη Προκοπίου
Celebrities & Gossip Νεα
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το πω; Τόσες υπάρχουν!»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top