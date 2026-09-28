Oικονομόπουλος: «Περνάω μια δύσκολη στιγμή, αλλά είμαι παρών και προσπαθώ»

Η αναφορά στον φίλο του Γιώργο Μαζωνάκη

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Celebrities & Gossip Νεα
Ν. Οικονομόπουλος: «Κουβαλάω ένα πολύ σημαντικό πράγμα που δεν θα το μοιραστώ ακόμα μαζί σας»/ Happy Day

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Ο Νίκος Οικονομόπουλος θέλησε να μιλήσει για τον Γιώργο Μαζωνάκη το βράδυ της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου, από τη σκηνή του Θεάτρου Πέτρας, στη συναυλία του, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι περνά μια δύσκολη προσωπική στιγμή.

Ο γνωστός τραγουδιστής αναφέρθηκε στον αιφνίδιο θάνατο του φίλου και συναδέλφου του, αλλά και στη δημόσια συζήτηση που ακολούθησε, ζητώντας να μην αποδίδονται ευθύνες πριν ολοκληρωθεί η δικαστική διερεύνηση.

Οικονομόπουλος για Μαζωνάκη: «Έχω ενοχές. Δεν κατάλαβα τι ήθελε να μου πει»

Λίγο πριν ερμηνεύσει δύο τραγούδια του Μαζωνάκη, ο Οικονομόπουλος εξήγησε στο κοινό γιατί θέλησε να του αφιερώσει τη συγκεκριμένη στιγμή. «Θέλω να τραγουδήσω δυο τραγούδια του Γιώργου. Καμιά φορά να σε φωνάζουν με το μικρό σου όνομα είναι ωραίο, και να καταλαβαίνουν για ποιον μιλάς. Θέλω να αφιερώσω και τα δυο τραγούδια στον φίλο μου τον Γιώργο», είπε.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Καλό θα ήταν να μην υπάρχει αγαπόμετρο, και στην τηλεόραση, και τα social media και να γράφει ο καθένας ό,τι θέλει και να λένε ότι ήξεραν ότι η οικογένειά του φταίει, ότι ο Γιώργος ήταν το ένα, το άλλο».

O Νίκος Οικονομόπουλος στην κηδεία του φίλου του, Γιώργου Μαζωνάκη

O Νίκος Οικονομόπουλος στην κηδεία του φίλου του, Γιώργου Μαζωνάκη/ NDP

«Έχω ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, αλλά δε θα το μοιραστώ ακόμα»

Ο Νίκος Οικονομόπουλος συνέχισε μιλώντας για την προσωπικότητα κάθε ανθρώπου και αποκάλυψε ότι και ο ίδιος έχει κάτι σημαντικό που αντιμετωπίζει αυτό το διάστημα, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

«Ο Γιώργος και ο κάθε Γιώργος, είμαστε ξεχωριστές προσωπικότητες. Ο καθένας στην ψυχή του κουβαλάει κάτι. Όπως κι εγώ, έχω ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, που δε θα το μοιραστώ ακόμα μαζί σας, αλλά κάποια στιγμή θα μάθετε ότι ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη στιγμή είμαι εδώ, είμαι παρών και προσπαθώ» εξομολογήθηκε ο καλλιτέχνης on stage.

Αμέσως μετά επέστρεψε στον Γιώργο Μαζωνάκη και στη δημόσια συζήτηση γύρω από τις τελευταίες στιγμές του, επισημαίνοντας ότι οι απαντήσεις πρέπει να δοθούν από τη Δικαιοσύνη.

«Όπως και ο Γιώργος προσπάθησε και ήταν παρών, στη ζωή, τη δουλειά, σε όλα. Το τι έγινε σε αυτό, το ας το πούμε ιατρείο, αφήστε το να το κρίνει η Δικαιοσύνη και όχι να κάθεται ο καθένας και να γράφει τα σχόλιά του. Ο Γιώργος ήταν τραγουδιστής, τον αγαπήσατε και συνεχίζετε να τον αγαπάτε… Θα συνεχίσω να τον θυμάμαι με αγάπη… Και αυτό που μένει είναι τα τραγούδια… Καλό ταξίδι στον Γιώργο μας», είπε τέλος.

Λίγο πριν αρχίσει να τραγουδά, ο Νίκος Οικονομόπουλος έκανε ακόμη μία σύντομη αλλά προσωπική αναφορά στη σχέση τους: «Και όσο για το αν τον αγαπάω εγώ, το ξέρει μόνο αυτός». Στη συνέχεια, ερμήνευσε δύο τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, το «Φεύγω για μένα» και το «Ανήκω».

Η συγκεκριμένη συναυλία στο Θέατρο Πέτρας είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 11 Σεπτεμβρίου, όμως είχε αναβληθεί μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη και πραγματοποιήθηκε τελικά στις 25 Σεπτεμβρίου.

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ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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