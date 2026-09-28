Αρχίζουν από σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026, τα δια ζώσης μαθήματα του Ψηφιακού Φροντιστηρίου, με στόχο την υποστήριξη μαθητών και μαθητριών σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ΕΝΕΕΓΥΛ.

Με τη συμμετοχή 81 εκπαιδευτικών, θα πραγματοποιείται ζωντανή διδασκαλία μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού, καθώς επίσης και ειδικών μαθημάτων, όπως το Γραμμικό και το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, καθώς και των πέντε ξένων γλωσσών - Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά και Γερμανικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας, κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά πραγματοποιούνταν 477 ώρες ζωντανής διδασκαλίας κάθε μήνα, ενώ στην ψηφιακή πλατφόρμα διατέθηκαν 3.186 βιντεοσκοπημένα μαθήματα.

Το Φροντιστήριο περιλαμβάνει 13 μαθήματα ΓΕΛ, 19 μαθήματα ΕΠΑΛ, 9 ειδικά μαθήματα και 4 μαθήματα Ειδικής Αγωγής. Στην Επαγγελματική Εκπαίδευση προστέθηκαν τα μαθήματα Ναυτικό Δίκαιο, Ψηφιακά Συστήματα, Οικοδομική και Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων, ενώ στην ασύγχρονη υποστήριξη εντάχθηκαν τα Νέα Ελληνικά, οι Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και τα Μαθηματικά για την Ειδική Αγωγή.

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο, που λειτουργεί φέτος για τρίτη χρονιά, εκτός από τη δια ζώσης λειτουργία του για προετοιμασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων, παρέχει εκπαιδευτικό υλικό από την Ε΄ Δημοτικού και για όλες τις επόμενες τάξεις.

Στην ασύγχρονη διδασκαλία που παρέχεται, οι μαθητές μπορούν να αξιοποιούν δωρεάν το διαθέσιμο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, οργανώνοντας τη μελέτη τους σύμφωνα με τον χρόνο, τον ρυθμό και τις ανάγκες τους.

Το περιβάλλον ασύγχρονης εκπαίδευσης εμπλουτίζεται διαρκώς με βιντεοσκοπημένα μαθήματα, ασκήσεις ανά ενότητα, επαναληπτικό υλικό και διαγωνίσματα προσομοίωσης.

Επιπλέον, από πλευράς ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας, έχει ανακοινωθεί ότι σχεδιάζεται η επέκταση της σύγχρονης διδασκαλίας στην Α΄ και τη Β΄ Λυκείου.

Ακόμη, στον σχεδιασμό ανάπτυξης του Ψηφιακού Φροντιστηρίου είναι η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του υπουργείου Παιδείας με τη Microsoft αναπτύχθηκε ο AI Tutor, ένας νέος ψηφιακός βοηθός μάθησης για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα των πέντε ξένων γλωσσών, ο οποίος θα παρέχει δωρεάν υποστήριξη στους μαθητές και τις μαθήτριες του Ψηφιακού Φροντιστηρίου.

Παράλληλα, δρομολογείται για το 2027 το EduAI, ένα νέο εργαλείο εξατομικευμένης υποστήριξης, το οποίο σχεδιάζεται ώστε να προσαρμόζει τις ασκήσεις στο επίπεδο και στην απόδοση κάθε μαθητή, να συμβάλλει στον εντοπισμό γνωστικών κενών, να παρέχει άμεση ανατροφοδότηση και να προσαρμόζει δυναμικά τον βαθμό δυσκολίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας, από την έναρξη της λειτουργίας του, το Ψηφιακό Φροντιστήριο έχει ξεπεράσει τους 410.000 συνολικούς χρήστες από Ελλάδα και Κύπρο. Κατά τη σχολική χρονιά 2025-26 τις υπηρεσίες του αξιοποίησαν 261.851 μαθητές, μαθήτριες και απόφοιτοι.

Ακόμη και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, από τις 16 Ιουνίου έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2026, η παρακολούθηση των βιντεοσκοπημένων μαθημάτων έφτασε τους 300.000 χρήστες.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη / Φωτογραφία: Eurokinissi

Σοφία Ζαχαράκη: Κάθε παιδί αξίζει να έχει τις ίδιες ευκαιρίες

«Το Ψηφιακό Φροντιστήριο προσφέρει δωρεάν και ασφαλή πρόσβαση στη γνώση, με ζωντανά μαθήματα και ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον υποστήριξης των μαθητών», δήλωσε σχετικά η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

«Κάθε παιδί αξίζει να έχει τις ίδιες ευκαιρίες, όπου κι αν βρίσκεται και ανεξάρτητα από τις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειάς του», πρόσθεσε.

Η υπουργός ανέφερε ότι το Ψηφιακό Φροντιστήριο «έχει ήδη γίνει μέρος της καθημερινότητας μαθητών από την Ελλάδα και την Κύπρο» και σημείωσε ότι τα ασύγχρονα μαθήματα βοηθούν τα παιδιά «να αξιοποιούν δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό στον χρόνο και στον ρυθμό που τα εξυπηρετεί».

Τέλος, ανέφερε σχετικά με την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης: «Σχεδιάζουμε ένα εργαλείο που θα υποστηρίζει κάθε μαθητή με βάση το επίπεδο και την απόδοσή του, θα εντοπίζει γνωστικά κενά και θα παρέχει άμεση ανατροφοδότηση», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ