Καιρός: Βροχές, ισχυροί άνεμοι και θερμοκρασίες έως 26°C

Σε ποιες περιοχές θα βρέξει σήμερα

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Βροχερός θα είναι ο καιρός και σήμερα, Δευτέρα σε αρκετές περιοχές, με ισχυρούς βόρειους ανέμους και τη θερμοκρασία να διατηρείται σε σχετικά ήπια επίπεδα.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι νεφώσεις θα είναι λίγες και παροδικά αυξημένες στα δυτικά, ενώ στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας θα είναι κατά τόπους περισσότερες.

Τοπικές βροχές αναμένονται τις πρωινές ώρες σε Εύβοια, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, ενώ μέχρι αργά το απόγευμα τα φαινόμενα θα επηρεάζουν την Κρήτη

Από το μεσημέρι και μετά, βροχές αναμένονται κυρίως σε ορεινές περιοχές της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Στερεάς και της Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Στα δυτικά θα φτάσουν τα 3-4 μποφόρ, στα ανατολικά τα 4-6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα αγγίξουν τα 6-7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΥ, θα κυμανθεί στις περισσότερες περιοχές από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 26 βαθμούς.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν τοπικές νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς.

Σύμφωνα με το Meteo, στην Αττική οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, έως 3-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί από 17 έως 24-25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη οι άνεμοι θα είναι έως 2-3 μποφόρ και η θερμοκρασία από 17 έως 24-25 βαθμούς.

Καιρός: Οι θερμοκρασίες ανά περιοχή

Στη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο θα σημειωθούν οι χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες, στους 10 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Στη Θράκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς, στην Ανατολική Μακεδονία από 13 έως 25, στην Κεντρική Μακεδονία από 14 έως 25 και στη Δυτική Μακεδονία από 10 έως 21 βαθμούς.

Στην Ήπειρο θα κυμανθεί από 10 έως 22 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 12 έως 24, στα Νησιά του Ιονίου από 16 έως 25, στη Δυτική Στερεά από 13 έως 25 και στη Δυτική Πελοπόννησο από 13 έως 25 βαθμούς.

Στην Ανατολική Πελοπόννησο η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 23, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια τους 25, στην Κρήτη τους 24 και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τους 24 βαθμούς.

Στα Δωδεκάνησα ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Meteo: Σταδιακή βελτίωση μετά την κακοκαιρία

Σύμφωνα με το Meteo, ο καιρός τη Δευτέρα θα είναι άστατος, με τοπικές βροχές στην Κρήτη και πιθανώς σε τμήματα της Ανατολικής Θεσσαλίας, των Σποράδων και της Εύβοιας, με σταδιακή βελτίωση.

Στο Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5-6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο οι βορειοδυτικοί-βόρειοι άνεμοι θα έχουν ένταση έως 3-4 μποφόρ.

Η πρόγνωση δείχνει έτσι ένα πιο φθινοπωρινό σκηνικό για την έναρξη της εβδομάδας, με τοπικά φαινόμενα και ενισχυμένους βοριάδες, αλλά χωρίς μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας.

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