Βίσση: Επιτήδειοι πουλάνε τα δωρεάν αναμνηστικά βραχιόλια της συναυλίας

Η τιμή τους φτάνει ακόμη και τα 50 ευρώ!

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Bίντεο από τη μεγάλη συναυλία της «απόλυτης» στο ΟΑΚΑ

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Μια απρόσμενη εξέλιξη έχει σημειωθεί μετά τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, καθώς τα φωτεινά βραχιόλια που είχαν μοιραστεί δωρεάν στους θεατές εμφανίστηκαν προς πώληση στην πλατφόρμα Vinted.

Άννα Βίσση: Έγραψε ιστορία στο ΟΑΚΑ - Δεκάδες χιλιάδες θεατές την αποθέωσαν

Τα συγκεκριμένα βραχιόλια είχαν δοθεί σε όλους όσοι βρέθηκαν στη συναυλία και αποτέλεσαν βασικό μέρος του εντυπωσιακού σκηνικού που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Τα φωτάκια τους άναβαν και έσβηναν ταυτόχρονα, ακολουθώντας τον ρυθμό και την εξέλιξη του show και μετατρέποντας τις κερκίδες και την αρένα του ΟΑΚΑ σε ένα εντυπωσιακό φωτεινό θέαμα.

Μετά την ολοκλήρωση της συναυλίας, όμως, κάποιοι επέλεξαν να τα βάλουν προς πώληση στη γνωστή πλατφόρμα μεταχειρισμένων ειδών. Σε ορισμένες αγγελίες, μάλιστα, η τιμή τους φτάνει ακόμη και τα 50 ευρώ, παρότι είχαν προσφερθεί δωρεάν στους θεατές κατά την είσοδό τους.

βθσση

Η κίνηση αυτή προκάλεσε αρκετά σχόλια στα social media, με χρήστες να εκφράζουν την έκπληξη και την ενόχλησή τους για το γεγονός ότι ένα αναμνηστικό που προοριζόταν να κρατήσουν όσοι έζησαν τη συναυλία, μετατράπηκε σε αντικείμενο προς μεταπώληση.

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ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ
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