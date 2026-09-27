Απολαυστικός διάλογος της Ηλιάκη με την κόρη της για τη συναυλία της Βίσση

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Ηλιάκη εξέφρασε τη στενοχώρια της για την απουσία της από τη συναυλία της Άννας Βίσσης.
  • Η κόρη της, Κατερίνα, ρωτούσε ποια είναι η Βίσση και εξέφρασε την επιθυμία να πάει μαζί της.
  • Η Ηλιάκη υποσχέθηκε να πάρει την Κατερίνα στην επόμενη συναυλία, αλλά εξήγησε ότι είναι πολύ μικρή για τόσο κόσμο.
  • Η μικρή Κατερίνα ρώτησε αν θα μπορεί να πάει όταν γίνει 10 χρονών.
  • Η Ηλιάκη διαβεβαίωσε ότι η Βίσση θα συνεχίσει να τραγουδάει και τότε.

Στενοχωρημένη που λόγω κάποιων υποχρεώσεων που είχε δεν κατάφερε να πάει στη συναυλία της Άννας Βίσσης ανέφερε στην 5χρονη κόρη της Κατερίνα, η Μαρία Ηλιάκη και εκεί ξεκίνησε ένας απολαυστικός διάλογος. 

Μαρία Ηλιάκη: Η πρώτη μέρα της κόρης της στο νηπιαγωγείο και η συγκίνηση!

“Να σκάσω είμαι που δεν πήγα χθες στη Βίσση” ακούγεται να λέει η παρουσιάστρια με την μοναχοκόρη της να απαντά: “Ποια Βίσση”.

H Mαρία Ηλιάκη/ φωτογραφία από NDP, Νίκος Δρούκας

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Όταν η παρουσιάστρια της απάντησε την Άννα Βίσση, τότε η μικρή Κατερίνα της είπε πως ήθελε και εκείνη να πάει μαζί της και ο διάλογος μάνας- κόρης ήταν ο εξής:

Μαρία Ηλιάκη: Στην επόμενη θα σε πάρω μαζί

Κατερίνα: Είπες πως δεν επιτρέπονται τα παιδιά

Μαρία Ηλιάκη: Όταν μεγαλώσεις λίγο. Επιτρέπονται παιδιά αλλά εσύ είσαι πολύ μικρή για τόσο κόσμο.

Κατερίνα: Όταν γίνω 10;

Μαρία Ηλιάκη: Όταν γίνεις 10 θα τραγουδάει ακόμα


 

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