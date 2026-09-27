Στενοχωρημένη που λόγω κάποιων υποχρεώσεων που είχε δεν κατάφερε να πάει στη συναυλία της Άννας Βίσσης ανέφερε στην 5χρονη κόρη της Κατερίνα, η Μαρία Ηλιάκη και εκεί ξεκίνησε ένας απολαυστικός διάλογος.

“Να σκάσω είμαι που δεν πήγα χθες στη Βίσση” ακούγεται να λέει η παρουσιάστρια με την μοναχοκόρη της να απαντά: “Ποια Βίσση”.

H Mαρία Ηλιάκη/ φωτογραφία από NDP, Νίκος Δρούκας

Όταν η παρουσιάστρια της απάντησε την Άννα Βίσση, τότε η μικρή Κατερίνα της είπε πως ήθελε και εκείνη να πάει μαζί της και ο διάλογος μάνας- κόρης ήταν ο εξής:

Μαρία Ηλιάκη: Στην επόμενη θα σε πάρω μαζί

Κατερίνα: Είπες πως δεν επιτρέπονται τα παιδιά

Μαρία Ηλιάκη: Όταν μεγαλώσεις λίγο. Επιτρέπονται παιδιά αλλά εσύ είσαι πολύ μικρή για τόσο κόσμο.

Κατερίνα: Όταν γίνω 10;

Μαρία Ηλιάκη: Όταν γίνεις 10 θα τραγουδάει ακόμα



