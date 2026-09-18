Μαρία Ηλιάκη: Η πρώτη μέρα της κόρης της στο νηπιαγωγείο και η συγκίνηση!

Δειτε στιγμές της παρουσιάστριας από την καθημερινότητά της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.09.26 , 23:42 Μαρί Σαντάλ: Η σπάνια φωτογραφία και οι τρυφερές ευχές στον Οδυσσέα
18.09.26 , 23:42 Πλήγμα στην τουρκική οικονομία από σκάνδαλο στο Χρηματιστήριο
18.09.26 , 23:31 Emily in Paris: Έτσι αποχαιρέτησε η Λίλι Κόλινς τη σειρά που την έκανε σταρ
18.09.26 , 23:05 Σοφία Βεργκάρα: Απίστευτο, ο γιος της Μανόλο έγινε... 35 ετών!
18.09.26 , 22:47 Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Το βίντεο με τον γιο της και η συγκινητική εξομολόγηση
18.09.26 , 22:46 Οριστική κατάργηση της βιντζότρατας - Κατατέθηκε νομοσχέδιο στη Βουλή
18.09.26 , 22:27 Κλήρωση Eurojackpot 18/9: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 59.000.000 ευρώ
18.09.26 , 22:07 Μαρία Ηλιάκη: Η πρώτη μέρα της κόρης της στο νηπιαγωγείο και η συγκίνηση!
18.09.26 , 22:00 F-35 στη Σαουδική Αραβία από τον Τραμπ αντί για την Τουρκία
18.09.26 , 21:38 GNTM 7: Η Αναστάζια είναι ίδια η Κέιτ Μπλάνσετ - Συμφωνείτε με τους κριτές;
18.09.26 , 21:30 Βάρη: Αυτά είναι τα σκυλιά που επιτέθηκαν και σκόρπισαν τον τρόμο
18.09.26 , 21:26 Άσκηση Μέδουσα: Hχηρό πολυεθνικό μήνυμα κόντρα στις απειλές της Τουρκίας
18.09.26 , 21:18 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι σπάνιες πόζες με την εορτάζουσα μητέρα της
18.09.26 , 21:17 Χρέη στον ΕΦΚΑ: 72 δόσεις ή εξωδικαστικός
18.09.26 , 20:39 «Έρωτα Εσύ»: Sold out μέσα σε λίγες ώρες η παράσταση με τη Φωτεινή Δάρρα
Δανάη Μπάρκα: Μας δείχνει τις αλλαγές στο σπίτι της λίγο πριν γίνει μαμά
Χρανιώτης για Μαζωνάκη: «Με σκέπασες με κουβέρτα και με φίλησες στο μέτωπο»
Ιωάννα Τούνη: Το ταπεράκι που ετοίμασε για τον γιο της, Πάρη
Η Βάσω Μαζωνάκη στoν τάφο του αδελφού της - «Δώστε μου λίγο χρόνο»
Μαρία Ηλιάκη: Η πρώτη μέρα της κόρης της στο νηπιαγωγείο και η συγκίνηση!
Συνατσάκη: Με την κόρη της στη Walt Disney στο Παλάτι της Σταχτοπούτας
The Ellinikon Sports Park: Τα looks που μαγνήτισαν τα βλέματα
Μάριος Μαριόλος: Η υποκριτική, το Instagram & η σχέση με την Αθηνά Ροδίτου
Σκορδά: Το δώρο του συντρόφου της για τη γιορτή της – «Αγάπη μου»
Ποδοσφαιρικό reunion: Καραγκούνης, Νικοπολίδης, Μπασινάς, Χαριστέας μαζί
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε παλιότερο βίντεο της Μαρίας Ηλιάκη για την κόρη της και το νηπιαγωγείο

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Ηλιάκη μοιράστηκε τη συγκίνηση της πρώτης μέρας της κόρης της, Κατερίνας, στο νηπιαγωγείο.
  • Η προετοιμασία περιλάμβανε μια πολύχρωμη τσάντα φαγητού με το όνομα της κόρης της.
  • Η Μαρία Ηλιάκη ένιωσε έντονη συναισθηματική φόρτιση βλέποντας την κόρη της να ξεκινά νέο στάδιο.
  • Η παρουσιάστρια μοιράστηκε στιγμές από την προσωπική της ζωή με τον σύντροφό της, Στέλιο Μανουσάκη.
  • Η επαγγελματική της παρουσία παραμένει ενεργή με εμφανίσεις στην τηλεόραση και στιγμές από το πλατό.

Μια ξεχωριστή οικογενειακή στιγμή μοιράστηκε η Μαρία Ηλιάκη, καθώς η κόρη της, η μικρή Κατερίνα, πήγε για πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο. Η παρουσιάστρια έδειξε πτυχές από την προετοιμασία για τη νέα αυτή αρχή, ενώ παράλληλα κατέγραψε στιγμές από τη ζωή στο σπίτι και την επαγγελματική της καθημερινότητα.

Η Μαρία Ηλιάκη δεν μπορεί να αποχωριστεί την Κατερινούλα της!

Η Μαρία Ηλιάκη δεν μπορεί να αποχωριστεί την Κατερινούλα της! /Φωτογραφία Instagram

Η πρώτη μέρα της μικρούλας στο σχολείο αποτέλεσε το βασικό γεγονός των ημερών για την οικογένεια. Η προετοιμασία έγινε με ιδιαίτερη φροντίδα, με τη Μαρία Ηλιάκη να επιλέγει μια πολύχρωμη τσάντα φαγητού με μονόκερο, στην οποία αναγραφόταν το όνομα της κόρης της, για τις ανάγκες του σχολείου. 

Χωρίς τον Κρατερό Κατσούλη η εκπομπή - Τι αποκάλυψε η Μαρία Ηλιάκη

Παρότι η μικρή Κατερίνα εμφανίστηκε έτοιμη για το νέο αυτό βήμα, η πιο έντονη συναισθηματική φόρτιση ανήκε στη μητέρα της. Η Μαρία Ηλιάκη συγκινήθηκε έντονα βλέποντας την κόρη της να ξεκινά ένα νέο στάδιο στην καθημερινότητά της.

Η οικογενειακή καθημερινότητα της Μαρίας Ηλιάκη

Πέρα από την έναρξη στο νηπιαγωγείο, η παρουσιάστρια μοιράστηκε και εικόνες από την προσωπική της ζωή με τον Στέλιο Μανουσάκη. Σε μία από αυτές, οι δυο τους εμφανίζονται αγκαλιασμένοι στο σπίτι, σε μια ήρεμη στιγμή στο τέλος της ημέρας, μετά τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by maria Iliaki (@marakiiliaki)

Η ανάρτηση της Μαρίας Ηλιάκη

Το ζευγάρι φαίνεται κουρασμένο αλλά δεμένο, σε χρόνο που αφιερώνει στις βραδινές συζητήσεις του, όταν οι υποχρεώσεις έχουν πια ολοκληρωθεί και το σπίτι έχει ηρεμήσει.

Μαρία Ηλιάκη: Το άγχος για την κόρη της που θα πάει στο νηπιαγωγείο

Στιγμές από τη δουλειά και το τηλεοπτικό πλατό

Η επαγγελματική παρουσία της Μαρίας Ηλιάκη παραμένει ενεργή, με αναφορές και στις εμφανίσεις της. Στο σχετικό υλικό καταγράφεται και μία εμφάνισή της με λευκό σύνολο, αποτελούμενο από αέρινη φούστα και ψηλοτάκουνα παπούτσια.

Η Μαρία Ηλιάκη στην αγκαλιά του Στέλιου Μανουσάκη 

Η Μαρία Ηλιάκη στην αγκαλιά του Στέλιου Μανουσάκη /Φωτογραφία Instagram

Παράλληλα, παρουσιάζονται στιγμές και από το τηλεοπτικό πλατό, λίγο πριν από την έναρξη της εκπομπής της στην ΕΡΤ. Η Μαρία Ηλιάκη εμφανίζεται να πίνει καφέ στον καναπέ μαζί με τον συνεργάτη της, Λεωνίδα, σε χαλαρό κλίμα πριν βγουν στον αέρα. 

Μαρία Ηλιάκη: Παίζει με τα κύματα παρέα με την 5χρονη κόρη της

Στο υλικό που συνοδεύει το θέμα παρατίθενται επίσης και άλλες σχετικές αναφορές με τη δημόσια παρουσία της, όπως: «Δεν σου φαίνεται» και «Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ». Οι φράσεις αυτές εμφανίζονται σε παραπομπές για άλλα θέματα που αφορούν τη Μαρία Ηλιάκη.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΚΗ
 |
ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαρί Σαντάλ: Διπλή Γιορτή Στην Οικογένεια
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρί Σαντάλ: Η σπάνια φωτογραφία και οι τρυφερές ευχές στον Οδυσσέα
Emily In Paris
Celebrities & Gossip Νεα
Emily in Paris: Έτσι αποχαιρέτησε η Λίλι Κόλινς τη σειρά που την έκανε σταρ
Σοφία Βεργκάρα
Celebrities & Gossip Νεα
Σοφία Βεργκάρα: Απίστευτο, ο γιος της Μανόλο έγινε... 35 ετών!
Ευρυδίκη Βαλαβάνη
Celebrities & Gossip Νεα
Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Το βίντεο με τον γιο της και η συγκινητική εξομολόγηση
Σταματίνα Τσιμτσιλή
Celebrities & Gossip Νεα
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι σπάνιες πόζες με την εορτάζουσα μητέρα της
«Έρωτα Εσύ»: Sold Out Η Παράσταση Με Τη Φωτεινή Δάρρα
Celebrities & Gossip Νεα
«Έρωτα Εσύ»: Sold out μέσα σε λίγες ώρες η παράσταση με τη Φωτεινή Δάρρα
Καλομοίρα - Γιώργος Μπούσαλης
Celebrities & Gossip Νεα
Καλομοίρα: Οι ευχές για τα γενέθλια του συζύγου της, Γιώργου Μπούσαλη
Γιώργος Μαζωνάκης - Άννα Κανδύλη
Celebrities & Gossip Νεα
Μαζωνάκης: «Πολύς κόσμος μου λέει ότι πήγε σαν το σκυλί στ’ αμπέλι»
Γιώργος Μαζωνάκης -Γιωργος Χρανιώτης
Celebrities & Gossip Νεα
Χρανιώτης για Μαζωνάκη: «Με σκέπασες με κουβέρτα και με φίλησες στο μέτωπο»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top