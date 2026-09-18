Δείτε παλιότερο βίντεο της Μαρίας Ηλιάκη για την κόρη της και το νηπιαγωγείο

Μια ξεχωριστή οικογενειακή στιγμή μοιράστηκε η Μαρία Ηλιάκη, καθώς η κόρη της, η μικρή Κατερίνα, πήγε για πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο. Η παρουσιάστρια έδειξε πτυχές από την προετοιμασία για τη νέα αυτή αρχή, ενώ παράλληλα κατέγραψε στιγμές από τη ζωή στο σπίτι και την επαγγελματική της καθημερινότητα.

Η Μαρία Ηλιάκη δεν μπορεί να αποχωριστεί την Κατερινούλα της! /Φωτογραφία Instagram

Η πρώτη μέρα της μικρούλας στο σχολείο αποτέλεσε το βασικό γεγονός των ημερών για την οικογένεια. Η προετοιμασία έγινε με ιδιαίτερη φροντίδα, με τη Μαρία Ηλιάκη να επιλέγει μια πολύχρωμη τσάντα φαγητού με μονόκερο, στην οποία αναγραφόταν το όνομα της κόρης της, για τις ανάγκες του σχολείου.

Παρότι η μικρή Κατερίνα εμφανίστηκε έτοιμη για το νέο αυτό βήμα, η πιο έντονη συναισθηματική φόρτιση ανήκε στη μητέρα της. Η Μαρία Ηλιάκη συγκινήθηκε έντονα βλέποντας την κόρη της να ξεκινά ένα νέο στάδιο στην καθημερινότητά της.

Η οικογενειακή καθημερινότητα της Μαρίας Ηλιάκη

Πέρα από την έναρξη στο νηπιαγωγείο, η παρουσιάστρια μοιράστηκε και εικόνες από την προσωπική της ζωή με τον Στέλιο Μανουσάκη. Σε μία από αυτές, οι δυο τους εμφανίζονται αγκαλιασμένοι στο σπίτι, σε μια ήρεμη στιγμή στο τέλος της ημέρας, μετά τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Η ανάρτηση της Μαρίας Ηλιάκη

Το ζευγάρι φαίνεται κουρασμένο αλλά δεμένο, σε χρόνο που αφιερώνει στις βραδινές συζητήσεις του, όταν οι υποχρεώσεις έχουν πια ολοκληρωθεί και το σπίτι έχει ηρεμήσει.

Στιγμές από τη δουλειά και το τηλεοπτικό πλατό

Η επαγγελματική παρουσία της Μαρίας Ηλιάκη παραμένει ενεργή, με αναφορές και στις εμφανίσεις της. Στο σχετικό υλικό καταγράφεται και μία εμφάνισή της με λευκό σύνολο, αποτελούμενο από αέρινη φούστα και ψηλοτάκουνα παπούτσια.

Η Μαρία Ηλιάκη στην αγκαλιά του Στέλιου Μανουσάκη /Φωτογραφία Instagram

Παράλληλα, παρουσιάζονται στιγμές και από το τηλεοπτικό πλατό, λίγο πριν από την έναρξη της εκπομπής της στην ΕΡΤ. Η Μαρία Ηλιάκη εμφανίζεται να πίνει καφέ στον καναπέ μαζί με τον συνεργάτη της, Λεωνίδα, σε χαλαρό κλίμα πριν βγουν στον αέρα.

Στο υλικό που συνοδεύει το θέμα παρατίθενται επίσης και άλλες σχετικές αναφορές με τη δημόσια παρουσία της, όπως: «Δεν σου φαίνεται» και «Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ». Οι φράσεις αυτές εμφανίζονται σε παραπομπές για άλλα θέματα που αφορούν τη Μαρία Ηλιάκη.