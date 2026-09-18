Το βράδυ της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου, έγιναν τα επίσημα εγκαίνια του The Ellinikon Sports Park, μέρους της αστικής ανάπλασης του Ελληνικού και ενός από τα πρώτα μεγάλα τμήματά που περνούν στην καθημερινή χρήση από τους πολίτες.

Αντώνης Νικοπολίδης, Άγγελος Χαριστέας, Άγγελος Μπασινάς / Φωτογραφία NDP - Ανδρέας Νικολαρέας

Το The Ellinikon Sports Park, συνολικής σήμερα έκτασης 287.000 τετραγωνικών μέτρων, αποτελεί μέρος του μεγάλου Πάρκου του Ελληνικού, στο πλαίσιο της αστικής ανάπλασης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Νίκος Χαρδαλιάς / Φωτογραφία NDP - Ανδρέας Νικολαρέας

Στα εγκαίνια της Πέμπτης, βρέθηκαν πολλοί επώνυμοι καλεσμένοι, από τον χώρο της πολιτικής, της τέχνης, της τηλεόρασης αλλά και του αθλητισμού.

Οδυσσέας Αθανασίου, Κυριάκος Μητσοτάκης, Ευάγγελος Χρόνης / Φωτογραφία NDP - Ανδρέας Νικολαρέας

Ανάμεσα τους, ο Πρωθυπουργός, Κυράκος Μητσοτάκης, ο οποίος σημείωσε ότι το νέο αθλητικό πάρκο αποτελεί μόνο ένα μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών.

Γιώργος Καραγκούνης / Φωτογραφία NDP - Ανδρέας Νικολαρέας

Το «παρών» έδωσαν αρκετοί παλιοί διεθνείς ποδοσφαιριστές, ανάμεσά τους οι δόξες του 2004, Άγγελος Χαριστέας, Άγγελος Μπασινάς, Γιώργος Καραγκούνης, και ο Αντώνης Νικοπολίδης ο οποίος συνοδευόταν από τη σύζυγο του, Βάσω Στασινού

Βάσω Στασινού - Αντώνης Νικοπολίδης / Φωτογραφία NDP - Ανδρέας Νικολαρέας

Το Ελληνικό, θα υπάρχουν ποδοσφαιρικές υποδομές. και συγκεκριμένα τέσσερα γήπεδα ποδοσφαίρου 11x11 -δύο με τεχνητό και δύο με υβριδικό χλοοτάπητα

Λευτέρης Πετρούνιας, Βασιλική Μιλούσση / Φωτογραφία NDP - Ανδρέας Νικολαρέας

Ένας ακόμα σπουδαίος αθλητής που βρέθηκε στα εγκαίνια, ήταν ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο Ολυμπιονίκης και Παγκόσμιος Πρωταθλητής της Ενόργανής, ξεναγήθηκε στον χώρο του νέου αθλητικού πάρκου, μαζί με τη σύζυγο του, Βασιλική Μιλλούση