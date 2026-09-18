Πάπιγκο: Το χωριό του Ζαγορίου που προσελκύει ταξιδιώτες όλον τον χρόνο / Βίντεο: ΣΚΑΪ

Το φθινόπωρο είναι η πιο ιδανική εποχή για όμορφες εκδρομές μακριά από την καθημερινότητα της πόλης, σε γραφικά, πανέμορφα ορεινά χωριά, που θα δώσουν μία ξεχωριστή «πινελιά» στα σαββατοκύριακά σας.

Μαγευτική φύση, τρεχούμενα νερά, γραφικά καλντερίμια και αυθεντικές γαστρονομικές εμπειρίες, σας περιμένουν σε ορεινούς προορισμούς της Ελλάδας, που υπόσχονται ότι οι πρώτες αποδράσεις του φθινοπώρου θα σας μείνουν αξέχαστες.

Τζουμέρκα στην Ήπειρο

Τα εντυπωσιακά Τζουμέρκα, εάν και είναι λίγο απαιτητικά σε ό,τι αφορά την πρόσβασή τους, θα σας αφήσουν με τις καλύτερες εντυπώσεις. Η διαδρομή θα σας μαγέψει, ενώ όταν τα προσεγγίσετε θα ενθουσιαστείτε

Τα Τζουμέρκα αποτελούν την ιδανική πρόταση για όσους θέλουν να περάσουν πιο εναλλακτικές διακοπές. Πετρόχτιστα χωριά σκαρφαλωμένα σε κάθετους βράχους, άγρια φύση και γνήσια φιλοξενία συνθέτουν το εντυπωσιακό σκηνικό.

Οι πανέμορφοι 65 οικισμοί των Τζουμέρκων περιμένουν να τους ανακαλύψετε! Το Συρράκο ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική του και την ατμόσφαιρα άλλης εποχής, ενώ το μονοπάτι προς τους Καλαρρύτες χαρίζει μοναδική εμπειρία πεζοπορίας που καταλήγει στο καφενείο «Άκανθος», το οποίο λειτουργεί συνεχώς από το 1840. Αξίζει, επίσης, μια επίσκεψη στη Μονή Κηπίνας, σκαρφαλωμένη στον βράχο και γεμάτη εκπλήξεις.

Πώς θα πάτε στα Τζουμέρκα

Μέσω Άρτας: Ακολουθείτε την Ιόνια Οδό μέχρι την Άρτα. Από εκεί, συνεχίζετε προς Ροδαυγή, περνάτε τη Γέφυρα της Πλάκας και ανηφορίζετε για Πράμαντα και τα χωριά των Κεντρικών/Βορείων Τζουμέρκων. Η διαδρομή από Άρτα για Πράμαντα διαρκεί περίπου 1 ώρα και 15 λεπτά.

Μέσω Ιωαννίνων: Συνεχίζετε στην Ιόνια Οδό και την Εγνατία Οδό μέχρι τα Ιωάννινα. Από τα Ιωάννινα, τα Τζουμέρκα (π.χ. Συρράκο, Καλαρρύτες, Πράμαντα) απέχουν περίπου 1 ώρα οδήγησης.

Πήλιο στη Μαγνησία

Tο Πήλιο θεωρείται από πολλούς ένα από τα ομορφότερα μέρη της Ελλάδας, αφού συνδυάζει ιδανικά τις διακοπές όλες τις εποχές του χρόνου. Φύση, όμορφες εικόνες, μοναδικές τοπικές συνταγές και διαμονή σε παραδοσιακούς ξενώνες. Εκεί συναντήσετε πανέμορφα χωριά και τοπία που συνδυάζουν τη γοητεία του βουνού με τη μαγεία της θάλασσας.

Μην αμελήσετε να επισκεφθείτε τα γραφικά χωριά του όπως, Πορταριά, Τσαγκαράδα, Άγιος Λαυρέντιος και Μακρινίτσα, Πουρί, Κεραμίδι, Μούρεσι, Κισσός, Μηλιές και Βιζίτσα. Απολαύστε τον καφέ σας στις πλατείες που τις στολίζουν αγέρωχα πλατάνια, επισκεφθείτε ιστορικές βιβλιοθήκες και δοκιμάστε τοπικές συνταγές που θα σας μείνουν αξέχαστες.

Πώς θα πάτε στο Πήλιο

Με το αυτοκίνητο από την Αθήνα θα φτάσετε σε περίπου 3,5 ώρες (320 χλμ.), ενώ από τη Θεσσαλονίκη σε περίπου 2 ώρες (217 χλμ.).

Ζαγοροχώρια στην Ήπειρο

Η ευρύτερη περιοχή ονομάζεται Ζαγόρι και βρίσκεται στην οροσειρά της Πίνδου και συγκεκριμένα στον νομό Ιωαννίνων, στην Ήπειρο. Αποτελείται από 46 πανέμορφους οικισμούς, τα λεγόμενα Ζαγοροχώρια, τα οποία είναι από τους πιο δημοφιλείς ορεινούς προορισμούς στην Ελλάδα.

Εντυπωσιακά τοξωτά γεφύρια, καταπράσινα τοπία, πανέμορφες λίμνες, μοναδική αρχιτεκτονική και ζεστή φιλοξενία χαρακτηρίζουν τα γραφικά αυτά χωριά που έχουν κρατήσει τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα με τα πετρόκτιστα σπίτια, τις πανέμορφες εκκλησίες και τις όμορφες πλατείες.

Ξεκινήστε από το Μονοδένδρι για θρυλικές πίτες κάτω από τα πλατάνια, κάντε στάση στο μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής με θέα στο φαράγγι του Βίκου και απολαύστε τοπικές συνταγές στο Δίλοφο.

Πώς θα πάτε στα Ζαγοροχώρια

Από Αθήνα: Η διαδρομή μέσω της Ιόνιας Οδού διαρκεί περίπου 4 ώρες και 30 λεπτά (περίπου 420 χιλιόμετρα) μέχρι τα Ιωάννινα.

Θεσσαλονίκη: Μέσω της Εγνατίας Οδού, η διαδρομή μέχρι τα Ιωάννινα ή τις εξόδους για το Κεντρικό Ζαγόρι διαρκεί περίπου 3 ώρες (περίπου 280-300 χιλιόμετρα).

Σαμαρίνα στα Γρεβενά

Ένας αγαπημένος προορισμός για τους φυσιολάτρεις. Η ηρωικά Σαμαρίνα αποτελεί ένα από τα υψηλότερα χωριά της Ελλάδας και βρίσκεται στους πρόποδες του Σμόλικα. Το χωριό απέχει 48 χιλιόμετρα από τα Γρεβενά και περιβάλλεται από πλούσια βλάστηση και τρεχούμενα νερά.

Πυκνά δάση, πηγές, καταρράκτες και μονοπάτια συνθέτουν ένα φυσικό σκηνικό απόλυτης γαλήνης. Σε ιστορικούς χάρτες αναφέρεται ως «Santa Maria de Praitoria», γεγονός που μαρτυρά την παλαιότητά του και τη σημασία του μέσα στους αιώνες. Μην αμελήσετε να δοκιμάσετε τοπικά κρέατα και να γνωρίσετε από κοντά τις παραδόσεις που κρατούν ζωντανή τη φήμη του χωριού.

Πώς θα πάτε στη Σαμαρίνα Γρεβενών

Ακολουθείτε την Εθνική Oδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης (Α1/Ε75) και συνεχίζετε στον Αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδος (Ε65/Α3) και την Εγνατία Οδό (Α2/Ε90) μέχρι την έξοδο για Γρεβενά.

Από τα Γρεβενά, θα οδηγήσετε σε επαρχιακό ορεινό δρόμο περίπου 50 χιλιομέτρων με στροφές μέχρι τη Σαμαρίνα.

Μεγάλο Χωριό στην Ευρυτανία

Στις πλαγιές της Καλιακούδας, το Μεγάλο Χωριό αποτελεί σημείο αναφοράς για κάθε ταξίδι στην Ευρυτανία. Βρίσκεται μόλις 13 χιλιόμετρα από το Καρπενήσι, ενώ η παραδοσιακή του αρχιτεκτονική, η πανοραμική θέα και οι γαστρονομικές επιλογές το καθιστούν ιδανική βάση για εξορμήσεις προς τον Προυσό, τη Μαύρη Σπηλιά ή το φαράγγι Πανταβρέχει.

Η πληθωρική φύση που το περιβάλλει, η ιδιαίτερη αισθητική του και οι ποιοτικές επιλογές για διαμονή και φαγητό έχουν κάνει το Μεγάλο Χωριό αγαπημένο προορισμό της Ευρυτανίας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Πώς θα πάτε στο Μεγάλο Χωριό Ευρυτανίας

Από Αθήνα: Ακολουθείτε την Εθνική Oδό Αθηνών - Λαμίας. Στη Λαμία, βγαίνετε προς Καρπενήσι.

Από Θεσσαλονίκη: Ακολουθείτε την Εθνική Οδό προς Λαμία και μετά κατευθύνεστε δυτικά προς Καρπενήσι.

Από Καρπενήσι: Το Μεγάλο Χωριό απέχει μόλις 12 έως 15 χιλιόμετρα (περίπου 15-20 λεπτά). Παίρνετε τον επαρχιακό δρόμο Καρπενησίου - Προυσού, ο οποίος είναι άσφαλτος και σε καλή κατάσταση.