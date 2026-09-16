Δέσποινα Βανδή: Η τρυφερή ανάρτηση και η δημόσια εξομολόγηση στην κόρη της, Μελίνα, για τη γιορτή της!

Η Δέσποινα Βανδή και η Μελίνα Νικολαΐδη δεν κρύβουν το πόσο δεμένες είναι, ενώ τους τελευταίους μήνες η σχέση τους πέρασε σε ένα νέο, δημιουργικό επίπεδο, αφού αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και επαγγελματικά, λανσάροντας το δικό τους brand καλλυντικών.

Οι δυο τους μοιράζονται συχνά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους, τα ταξίδια και τις κοινές τους δραστηριότητες στα social media, εισπράττοντας καθημερινά χιλιάδες αποθεωτικά σχόλια από τους ακολούθους τους.

Με αφορμή την ονομαστική εορτή της Μελίνας, η δημοφιλής τραγουδίστρια δεν παρέλειψε να εκφράσει και δημόσια την αγάπη και το καμάρι της για την κόρη της.

Η Δέσποινα Βανδή δημοσίευσε μια υπέροχη κοινή τους φωτογραφία σε story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, συνοδεύοντάς τη με μια λιτή αλλά απόλυτα τρυφερή αφιέρωση:«Χρόνια πολλά βασίλισσά μου!».

Δέσποινα Βανδή - Μελίνα Νικολαΐδη: Αχώριστες μαμά και κόρη!

«Είναι η καλύτερή μου φίλη»

Η σχέση των δύο γυναικών βασίζεται απόλυτα στην εμπιστοσύνη και την ελευθερία. Η Δέσποινα Βανδή έχει δηλώσει επανειλημμένα σε συνεντεύξεις της πόσο περήφανη νιώθει για την πορεία και την προσωπικότητα της κόρης της:

«Η Μελίνα είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, ένα παιδί με σπάνια ευαισθησία και συγκροτημένη σκέψη. Μεγαλώνοντας νιώθω ότι έχω δίπλα μου όχι μόνο την κόρη μου, αλλά την καλύτερή μου φίλη, έναν άνθρωπο που μπορώ να μοιραστώ τα πάντα».

Από την πλευρά της, η Μελίνα Νικολαΐδη δεν έχει κρύψει τον θαυμασμό που τρέφει για τη μητέρα της, αναφέροντας σε δηλώσεις της:

«Η μαμά μου είναι το πρότυπό μου. Είναι μια γυναίκα δυναμική, εργατική, που καταφέρνει να ισορροπεί τα πάντα με μοναδικό τρόπο. Την αισθάνομαι πάντα δίπλα μου, σε κάθε μου βήμα, ως τον πιο σταθερό μου σύμμαχο».