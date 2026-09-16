6-6-6 walking challenge: Η τάση στο περπάτημα που αξίζει να δοκιμάσεις

Ένας απλός, έξυπνος τρόπος να βάλεις το περπάτημα στην καθημερινότητα σου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.09.26 , 15:40 Θάνατος Μαζωνάκη: Ο γιατρός ξεκίνησε απεργία πείνας στη ΓΑΔΑ
16.09.26 , 15:37 Ταινία online: Δες την αριστουργηματική ταινία «Η Φάλαινα»
16.09.26 , 15:31 Ελίζαμπεθ Ελέτσι: Η τρυφερή φωτογραφία με τον 3,5 μηνών γιο της
16.09.26 , 15:30 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ετοιμάζει μέτρα για την πρόσβαση των παιδιών στα social
16.09.26 , 15:15 Μαρία Μαζωνάκη: Ποια είναι η μικρότερη αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη
16.09.26 , 15:05 Μητσοτάκης: «Ανδρουλάκης και Τσίπρας οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος»
16.09.26 , 15:00 Λασκαράκη: Το φθινοπωρινό πρωινό στο μπαλκόνι και το cozy look που ξεχώρισε
16.09.26 , 15:00 Οι CAMACHO και Z-CAT έρχονται στις 19 Σεπτεμβρίου, στο BOTOXE Athens
16.09.26 , 14:53 Διαγωνισμός PISA: Απογοητευτικά αποτελέσματα για τα Ελληνόπουλα
16.09.26 , 14:48 Κρίση στον Κόλπο: Οι πολλαπλές συγκρούσεις προκαλούν παγκόσμιο χάος
16.09.26 , 14:44 Φον ντερ Λάιεν: Φόρος τιμής στους πιλότους που έχασαν τη ζωή τους στην Ψάθα
16.09.26 , 14:37 The Black Tabasco – «Animal Love»: Δείτε το νέο τους video
16.09.26 , 14:36 Άρης Μουγκοπέτρος: «8ο και τελευταίο χειρουργείο!»
16.09.26 , 14:30 Το payzy έγινε Magenta Pay: 1% cashback σε coins σε κάθε συναλλαγή
16.09.26 , 14:26 Βαρύ πένθος για τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο – Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του
Θάνατος Μαζωνάκη: «Ο γιατρός του έκανε ΚΑΡΠΑ με το ένα χέρι»
Η Βάσω Μαζωνάκη στoν τάφο του αδελφού της - «Δώστε μου λίγο χρόνο»
Μαρία Μαζωνάκη: Ποια είναι η μικρότερη αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη
Θάνατος Μαζωνάκη: Ο γιατρός ξεκίνησε απεργία πείνας στη ΓΑΔΑ
Μαζωνάκης: Η γιατρός έστειλε τη φωτογραφία του σε «γιατρό - υπνωτιστή»
Λασκαράκη: Το φθινοπωρινό πρωινό στο μπαλκόνι και το cozy look που ξεχώρισε
Θάνατος Μαζωνάκη: «Έμπλεξα λόγω της γυναίκας μου, αλλά τη λατρεύω»
6-6-6 walking challenge: Η τάση στο περπάτημα που αξίζει να δοκιμάσεις
Πλήθος κόσμου στο μνήμα του Γιώργου Μαζωνάκη - Ακούνε τα τραγούδια του
Γιώργος Μαζωνάκης: Σε γνωστό εστιατόριο για την ψαρόσουπα η οικογένειά του
Περισσότερα

VIDEOS

Δημήτρης Ορφανάκος - ασκήσεις κοιλιακών
Fitness
Oι 10 καλύτερες ασκήσεις για καλογραμμωμένους κοιλιακούς
Δημήτρης Ορφανάκος - Ασκήσεις για γλουτούς και πόδια
Fitness
Έξι κορυφαίες ασκήσεις για γυναίκες που αναδεικνύουν τους γλουτούς
Γυμνάστριες κάνουν άσκηση κοιλιακών
Fitness
Επίπεδη κοιλιά: Αποκτήστε την με μόλις 4 λεπτά άσκηση την
Τρεις ασκήσεις για γραμμωμένα χέρια!
Fitness
Οι καλύτερες τρεις ασκήσεις για γραμμωμένα χέρια!
Χυμός Παντζάρι: Τα Απίστευτα Οφέλη Του
Fitness
O χυμός ποιου λαχανικού έχει λίγες θερμίδες και κάνει καλό
Ασκήσεις για πόδια & γλουτούς
Fitness
Ασκήσεις για γλουτούς & πόδια - Πρόγραμμα για αποτελέσματα σε
ασκήσεις για κοιλιακούς
Fitness
Οι 5 τοπ ασκήσεις για κοιλιακούς - πέτρα!
Κοπέλα γυμνάζεται
Fitness
Γυμναστική στο σπίτι: Κάψε λίπος με 4+1 αερόβιες ασκήσεις!
Ράσια Ιωακειμίδου
Fitness
Μάθε να κάνεις σανίδα: Η πιο δυνατή και αποτελεσματική άσκηση
Καλλίγραμμα πόδια
Fitness
Ζηλεύεις τα γυμνασμένα και καλλίγραμμα πόδια;
Ράσια Ιωακειμίδου
Fitness
Οι top ασκήσεις με λάστιχα για μυική ενδυνάμωση!
H Mαριλίνα Βακονδίου δείχνει ασκήσεις για τέλειο σώμα
Fitness
Θέλεις να αποκτήσεις τέλειους γλουτούς και υπέροχα πόδια; Κάνε τις
Αυτή είναι η τέλεια κυκλική προπόνηση που μπορείς να κάνεις όπου και να’ σαι
Fitness
Αυτή είναι η τέλεια κυκλική προπόνηση που μπορείς να κάνεις
Διασκεδαστικές ασκήσεις από την Μαριλίνα Βακονδίου
Fitness
Εύκολες και διασκεδαστικές ασκήσεις για να αποκτήσεις καλλίγραμμη σιλουέτα αλλά
Ασκήσεις για τέλειο σώμα από την Μαριλίνα Βακονδίου
Fitness
Θέλεις καλλίγραμμο σώμα; Κάνε για 30’ τη μέρα τις ασκήσεις
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Fitness
H φιλοσοφία του challenge είναι συνέπεια αντί για υπερβολική ένταση

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το internet λατρεύει να δημιουργεί νέες fitness προκλήσεις. Αν και αρκετές από αυτές βασίζονται περισσότερο στο hype παρά στην επιστήμη της άσκησης, υπάρχουν και κάποιες που έχουν μια πιο ουσιαστική βάση. Μία από αυτές είναι το 6-6-6 walking challenge, μια απλή ρουτίνα που βάζει το περπάτημα στο επίκεντρο και έχει αρχίσει να γίνεται viral σε TikTok και Instagram.

6-6-6 walking challenge: Η τάση στο περπάτημα που αξίζει να δοκιμάσεις

Η ιδέα είναι απλή: δεν χρειάζεται να τρέξεις, να σηκώσεις μεγάλα βάρη ή να περάσεις ατελείωτες ώρες στο γυμναστήριο. Χρειάζεται απλώς να περπατάς συστηματικά.

Τι ακριβώς είναι το 6-6-6 walking challenge;

6-6-6 walking challenge: Η τάση στο περπάτημα που αξίζει να δοκιμάσεις

Το 6-6-6 αποτελείται από 60 λεπτά περπάτημα, έξι ημέρες την εβδομάδα, με έξι λεπτά προθέρμανσης πριν και έξι λεπτά χαλάρωσης μετά. Έτσι, κάθε προπόνηση διαρκεί συνολικά 72 λεπτά.

Τρεις εύκολες ασκήσεις για να καταπολεμήσετε οριστικά τα χαλαρά μπράτσα

Κάποιοι επιλέγουν να κάνουν το περπάτημά τους στις 6 το πρωί ή στις 6 το απόγευμα, ακολουθώντας ακόμη πιο πιστά τον συμβολισμό των τριών «6». Ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς, η ώρα δεν είναι τόσο σημαντική όσο η συνέπεια. Το ζητούμενο είναι να δημιουργήσεις μια ρουτίνα που μπορείς να ακολουθείς σταθερά. Το περπάτημα γίνεται σε σταθερό, σχετικά γρήγορο ρυθμό, χωρίς όμως να φτάνεις στο σημείο να μην μπορείς να μιλήσεις.

Ποια είναι τα οφέλη του 6-6-6;

6-6-6 walking challenge: Η τάση στο περπάτημα που αξίζει να δοκιμάσεις

Πέρα από το εύκολο και παιχνιδιάρικο όνομά του, το 6-6-6 μπορεί να προσφέρει αρκετά σημαντικά οφέλη για την υγεία, ιδιαίτερα όταν ακολουθείται με συνέπεια.

Μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια βάρους

6-6-6 walking challenge: Η τάση στο περπάτημα που αξίζει να δοκιμάσεις

Το περπάτημα για μία ώρα την ημέρα αυξάνει σημαντικά τη συνολική καθημερινή δραστηριότητα και μπορεί να συμβάλει στην απώλεια βάρους, όταν συνδυάζεται με μια ισορροπημένη διατροφή.

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα είναι ότι πρόκειται για άσκηση μέτριας έντασης, την οποία οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να διατηρήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς τα πολύ απαιτητικά προγράμματα συχνά οδηγούν σε εξάντληση και τελικά εγκατάλειψη.

Κάνει καλό στην καρδιά

Γυμνάσου με έναν τοίχο! Είναι τόσο απλό και θα σε βοηθήσει να χάσεις κιλά

Το συστηματικό περπάτημα μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη και για την καρδιαγγειακή υγεία. Σύμφωνα με στοιχεία που παρατίθενται στην έρευνα, οι άνθρωποι που περπατούν αρκετά ώστε να ανταποκρίνονται στις συστάσεις φυσικής δραστηριότητας έχουν περίπου 30% χαμηλότερο κίνδυνο εμφράγματος ή εγκεφαλικού σε σύγκριση με εκείνους που δεν περπατούν τακτικά.

Παράλληλα, ακόμη και μικρές αυξήσεις στον αριθμό των καθημερινών βημάτων μπορούν να έχουν θετική επίδραση στην υγεία. Το περπάτημα αποτελεί, επομένως, έναν από τους πιο εύκολους τρόπους να εντάξεις περισσότερη κίνηση στην καθημερινότητά σου χωρίς να χρειάζεσαι ειδικό εξοπλισμό ή συνδρομή σε γυμναστήριο.

Διαβάστε αναλυτικά για το οφέλη του περπατήματος, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
FITNESS
 |
ΑΣΚΗΣΗ
 |
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
 |
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
 |
ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ
 |
WALKING CHALLENGE
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πώς Να Κάνεις Την Εύκολη Γιόγκα Γραφείου
Fitness
Σε κουράζουν οι πολλές ώρες στο γραφείο; Κάνε αυτές τις απλές ασκήσεις
Ο απόλυτος οδηγός της υγιεινής διατροφής
Fitness
Τι πρέπει να τρώμε ανά δεκαετία: Ο απόλυτος οδηγός της υγιεινής διατροφής
Κρίσεις στρες
Fitness
Oι 4 συνήθειες που μας βοηθούν να διαχειριστούμε τις σοβαρές κρίσεις στρες
μουσταλευριά
Fitness
Μουσταλευριά: Η παραδοσιακή συνταγή του τρύγου με την υπέροχη γεύση
Αλλαγές στη διατροφή
Fitness
8 μικροσκοπικές αλλαγές που θα κάνεις στη διατροφή σου και θα δεις διαφορά
Τι Μπορείς Να Φτιάξεις Στο Παιδί Σου Για Πρωϊνό
Fitness
Πρωινό για το παιδί: Υγιεινά και νόστιμα γεύματα που μπορείς να ετοιμάσεις
Αυτό Το Φρούτο Θα Γίνει Ο Σύμμαχός Σου Στο Αδυνάτισμα
Fitness
Θέλεις να χάσεις τα κιλά των διακοπών; Δοκίμασε τον χυμό αυτού του φρούτου
γυμναστήριο
Fitness
Aυτά είναι τα διατροφικά λάθη που κάνεις, αν και πηγαίνεις γυμναστήριο
Οι τροφές που θα σε βοηθήσουν να «ξεφουσκώσεις»
Fitness
Μετά τις διακοπές: Οι τροφές που θα σε βοηθήσουν να «ξεφουσκώσεις»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top