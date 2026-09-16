Το internet λατρεύει να δημιουργεί νέες fitness προκλήσεις. Αν και αρκετές από αυτές βασίζονται περισσότερο στο hype παρά στην επιστήμη της άσκησης, υπάρχουν και κάποιες που έχουν μια πιο ουσιαστική βάση. Μία από αυτές είναι το 6-6-6 walking challenge, μια απλή ρουτίνα που βάζει το περπάτημα στο επίκεντρο και έχει αρχίσει να γίνεται viral σε TikTok και Instagram.

Η ιδέα είναι απλή: δεν χρειάζεται να τρέξεις, να σηκώσεις μεγάλα βάρη ή να περάσεις ατελείωτες ώρες στο γυμναστήριο. Χρειάζεται απλώς να περπατάς συστηματικά.

Τι ακριβώς είναι το 6-6-6 walking challenge;

Το 6-6-6 αποτελείται από 60 λεπτά περπάτημα, έξι ημέρες την εβδομάδα, με έξι λεπτά προθέρμανσης πριν και έξι λεπτά χαλάρωσης μετά. Έτσι, κάθε προπόνηση διαρκεί συνολικά 72 λεπτά.

Κάποιοι επιλέγουν να κάνουν το περπάτημά τους στις 6 το πρωί ή στις 6 το απόγευμα, ακολουθώντας ακόμη πιο πιστά τον συμβολισμό των τριών «6». Ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς, η ώρα δεν είναι τόσο σημαντική όσο η συνέπεια. Το ζητούμενο είναι να δημιουργήσεις μια ρουτίνα που μπορείς να ακολουθείς σταθερά. Το περπάτημα γίνεται σε σταθερό, σχετικά γρήγορο ρυθμό, χωρίς όμως να φτάνεις στο σημείο να μην μπορείς να μιλήσεις.

Ποια είναι τα οφέλη του 6-6-6;

Πέρα από το εύκολο και παιχνιδιάρικο όνομά του, το 6-6-6 μπορεί να προσφέρει αρκετά σημαντικά οφέλη για την υγεία, ιδιαίτερα όταν ακολουθείται με συνέπεια.

Μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια βάρους

Το περπάτημα για μία ώρα την ημέρα αυξάνει σημαντικά τη συνολική καθημερινή δραστηριότητα και μπορεί να συμβάλει στην απώλεια βάρους, όταν συνδυάζεται με μια ισορροπημένη διατροφή.

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα είναι ότι πρόκειται για άσκηση μέτριας έντασης, την οποία οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να διατηρήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς τα πολύ απαιτητικά προγράμματα συχνά οδηγούν σε εξάντληση και τελικά εγκατάλειψη.

Κάνει καλό στην καρδιά

Το συστηματικό περπάτημα μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη και για την καρδιαγγειακή υγεία. Σύμφωνα με στοιχεία που παρατίθενται στην έρευνα, οι άνθρωποι που περπατούν αρκετά ώστε να ανταποκρίνονται στις συστάσεις φυσικής δραστηριότητας έχουν περίπου 30% χαμηλότερο κίνδυνο εμφράγματος ή εγκεφαλικού σε σύγκριση με εκείνους που δεν περπατούν τακτικά.

Παράλληλα, ακόμη και μικρές αυξήσεις στον αριθμό των καθημερινών βημάτων μπορούν να έχουν θετική επίδραση στην υγεία. Το περπάτημα αποτελεί, επομένως, έναν από τους πιο εύκολους τρόπους να εντάξεις περισσότερη κίνηση στην καθημερινότητά σου χωρίς να χρειάζεσαι ειδικό εξοπλισμό ή συνδρομή σε γυμναστήριο.

Διαβάστε αναλυτικά για το οφέλη του περπατήματος, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου