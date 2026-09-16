Θάνατος Μαζωνάκη: Ο γιατρός ξεκίνησε απεργία πείνας στη ΓΑΔΑ

Οι γιατροί προσφεύγουν κατά του εντάλματος προφυλάκισης

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STAR.GR
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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Πρώτη Δημοσίευση: 16.09.26, 14:17
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (16/9/2026)

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Νέα εξέλιξη σημειώνεται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς ο συλληφθείς γιατρός που εξακολουθεί να κρατείται στη ΓΑΔΑ ξεκίνησε απεργία πείνας. Την ίδια ώρα ολοκληρώνονται οι απαραίτητες διαδικασίες για να μεταφερθεί το ζευγάρι στις φυλακές Κορυδαλλού, κάτι που αναμένεται να συμβεί σήμερα ή αύριο. 

Η απόφαση του γιατρού έγινε γνωστή όταν αρνήθηκε να δεχθεί το φαγητό που του προσφέρθηκε στο κρατητήριο. Την ίδια ώρα, η σύζυγός του παραμένει υπό κράτηση στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης.

Θάνατος Μαζωνάκη: Οι γιατροί προσφεύγουν κατά του εντάλματος προφυλάκισης

Με ανακοίνωση που εξέδωσε το δικηγορικό γραφείο του Νίκου Αγαπηνού, συνήγορου υπεράσπισης των δύο γιατρών του Κολωνακίου για την υπόθεση Μαζωνάκη, γνωστοποιεί ότι θα προσφύγει κατά του εντάλματος προσωρινής τους κράτησης. 

Ο κ. Αγαπηνός κάνει λόγο για βάναυση κακοποίηση των δικονομικών δικαιωμάτων τους και κρίνει αναιτιολόγητη την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους. 

Μαζωνάκης: Η γιατρός έστειλε τη φωτογραφία του σε «γιατρό - υπνωτιστή»

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν πλέον την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. 

Θάνατος Μαζωνάκη: Η ανακοίνωση του δικηγόρου των γιατρών, Νίκου Αγαπηνού 

Η Δικηγορική Εταιρεία «Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες», μετά την αναμενόμενη εξέλιξη σε σχέση με τη δικονομική μεταχείριση των εντολέων της, ως απόρροια της παντελώς αναιτιολόγητης αναβάθμισης της κατηγορίας, δημοσιοποιεί ότι θα προσβάλει άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης στο αρμόδιο Συμβούλιο, καθώς θεωρεί ότι έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων της.

Θάνατος Μαζωνάκη: «Έμπλεξα λόγω της γυναίκας μου, αλλά τη λατρεύω»

Υπενθυμίζεται ότι οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί στη φυλακή έπειτα από μια μαραθώνια απολογητική διαδικασία.

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