Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου σε δασική έκταση στο Παραδείσι Ευβοίας με ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής να σπεύδει στο σημείο. Μάλιστα, εστάλη και μήνυμα του 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή, ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Συμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η φωτιά δεν έχει ενεργό μέτωπο πλέον.

Το μήνυμα αναφέρει: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Παραδείσι της Περιφερειακής Ενότητας #Εύβοιας ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 16, 2026

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παραδείσι Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 16, 2026