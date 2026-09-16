Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Παραδείσι Ευβοίας

Είχε σταλεί μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.09.26 , 13:26 Μεγάλη επιτυχία για το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο στο Σίδνεϊ
16.09.26 , 13:22 Βελμάρ: Back to School Bazaar με όφελος έως 2.000 ευρώ
16.09.26 , 13:21 Η Ελλάδα συμμετέχει στα 4 από τα 5 μεγάλα ευρωπαϊκά έργα για την Άμυνα
16.09.26 , 13:05 Ρέμος για Καρρά: «Λίγο πριν φύγει πήγαμε και τον είδαμε - Είχε αδυνατίσει»
16.09.26 , 13:00 To «Γαϊτανάκι» της Ζωρζ Σαρή, έρχεται από τον Οκτώβριο στο Θέατρο Βρετάνια
16.09.26 , 12:50 Θεσσαλονίκη: Ξυλοκόπησαν 17χρονο έξω από σχολείο και του πέταξαν πέτρα
16.09.26 , 12:50 Θάνατος Μαζωνάκη: «Έμπλεξα λόγω της γυναίκας μου, αλλά τη λατρεύω»
16.09.26 , 12:32 Η Βάσω Μαζωνάκη στο τρισάγιο του αδελφού της - Τι ζήτησε από τον κόσμο
16.09.26 , 12:29 Άλκηστις Πρωτοψάλτη: Το συγκινητικό της «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη
16.09.26 , 12:18 Θάνατος Μαζωνάκη: «Ο γιατρός του έκανε ΚΑΡΠΑ με το ένα χέρι»
16.09.26 , 12:03 Μαζωνάκης: Η γιατρός έστειλε τη φωτογραφία του σε «γιατρό - υπνωτιστή»
16.09.26 , 12:00 Μάθε τα beauty μυστικά, όπως μας τα παρουσιάζουν οι experts της ομορφιάς
16.09.26 , 11:58 «Μην το πείτε στη μαμά»: Γειτόνισσα του Μαζώ μιλά για τα παιδικά του χρόνια
16.09.26 , 11:48 Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Παιανία
16.09.26 , 11:46 Η ανάγνωση βιβλίων βελτιώνει την υγεία και μειώνει το στρες
Θάνατος Μαζωνάκη: «Ο γιατρός του έκανε ΚΑΡΠΑ με το ένα χέρι»
Μαρία Μαζωνάκη: Ποια είναι η μικρότερη αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη
Μαζωνάκης: Η γιατρός έστειλε τη φωτογραφία του σε «γιατρό - υπνωτιστή»
Πλήθος κόσμου στο μνήμα του Γιώργου Μαζωνάκη - Ακούνε τα τραγούδια του
Θάνατος Μαζωνάκη: «Έμπλεξα λόγω της γυναίκας μου, αλλά τη λατρεύω»
Η Βάσω Μαζωνάκη στο τρισάγιο του αδελφού της - Τι ζήτησε από τον κόσμο
«Μην το πείτε στη μαμά»: Γειτόνισσα του Μαζώ μιλά για τα παιδικά του χρόνια
Με σκυμμένο κεφάλι ο Γιώργος Τσαλίκης στο μνήμα του Γιώργου Μαζωνάκη
Καιρός: Φθινοπωρινό σκηνικό με καταιγίδες και χαλάζι - Πού θα βρέξει
Μάθε τα beauty μυστικά, όπως μας τα παρουσιάζουν οι experts της ομορφιάς
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΘΟΔΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (αρχείου)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε το πρωί της 16 Σεπτεμβρίου σε δασική έκταση στο Παραδείσι Ευβοίας.
  • Η Πυροσβεστική έστειλε μήνυμα 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους της περιοχής.
  • Η φωτιά δεν έχει ενεργό μέτωπο πλέον σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση.
  • Στην κατάσβεση συμμετείχαν 30 πυροσβέστες, 6 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
  • Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου σε δασική έκταση στο Παραδείσι Ευβοίας με ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής να σπεύδει στο σημείο. Μάλιστα, εστάλη και μήνυμα του 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή, ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Συμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η φωτιά δεν έχει ενεργό μέτωπο πλέον. 

Το μήνυμα αναφέρει: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΩΤΙΑ
 |
ΦΩΤΙΑ ΤΩΡΑ
 |
ΠΥΡΚΑΓΙΑ
 |
ΕΥΒΟΙΑ
 |
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ
Ελλαδα
Μεγάλη επιτυχία για το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο στο Σίδνεϊ
Θεσσαλονίκη: Ξυλοδαρμός 17χρονου έξω από σχολείο
Ελλαδα
Θεσσαλονίκη: Ξυλοκόπησαν 17χρονο έξω από σχολείο και του πέταξαν πέτρα
Θάνατος Μαζωνάκη: Όσα Ισχυρίστηκαν Οι Γιατροί
Ελλαδα
Θάνατος Μαζωνάκη: «Έμπλεξα λόγω της γυναίκας μου, αλλά τη λατρεύω»
Μαζωνάκης: Η απάντηση των διασωστών του ΕΚΑΒ στους γιατρούς
Ελλαδα
Θάνατος Μαζωνάκη: «Ο γιατρός του έκανε ΚΑΡΠΑ με το ένα χέρι»
Μαζωνάκης: Η Γιατρός Έστειλε Τη Φωτογραφία Του Σε Υπνωτιστή
Ελλαδα
Μαζωνάκης: Η γιατρός έστειλε τη φωτογραφία του σε «γιατρό - υπνωτιστή»
Φωτιά Στην Παιανία Αττικής
Ελλαδα
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Παιανία
Πλήθος κόσμου στον τάφο του Μαζωνάκη - Αφήνουν Λουλούδια
Ελλαδα
Πλήθος κόσμου στο μνήμα του Γιώργου Μαζωνάκη - Ακούνε τα τραγούδια του
Φιλιππίδης: Στον Άρειο Πάγο Για Την Αναίρεση Της Καταδίκης
Ελλαδα
Πέτρος Φιλιππίδης: Στον Άρειο Πάγο για την αναίρεση της καταδίκης του
Θάνατος Μαζωνάκη: «Γιώργο Μου Μπήκαν Φυλακή» Λέει Ο Λυκούδης
Ελλαδα
Μαζωνάκης: «Γιώργο μου, μπήκαν φυλακή» - Το βίντεο του δικηγόρου του
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top