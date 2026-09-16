Chery Τiggo 9 και Robert Lewandowski: Δύο «9άρια» στην κορυφή

Ο μεγάλος άσος στο τιμόνι του Chery Tiggo 9 CSH

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Επιδόσεις, ακρίβεια, συνεχής πρόοδος. Αυτές τις αξίες μοιράζονται το Chery Tiggo 9 CSH και ο Robert Lewandowski δύο πρωταγωνιστές από δύο διαφορετικούς κόσμους, αλλά με έναν κοινό παρονομαστή, το «9».  Με το Νο 9 να κοσμεί τη φανέλα του, ο Πολωνός αστέρας συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων επιθετικών της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής σκηνής, ενώ πλέον έχει αναλάβει και τον ρόλο του Παγκόσμιου Πρεσβευτή της Chery, εκπροσωπώντας τη μάρκα σε διεθνές επίπεδο.

Chery Τiggo 9 και Robert Lewandowski: Δύο «9άρια» στην κορυφή
Το βιογραφικό του Robert Lewandowski περιλαμβάνει σπουδαίους τίτλους σε συλλογικό επίπεδο, καθώς και σημαντικές ατομικές διακρίσεις. Πίσω από τις επιτυχίες του, ωστόσο, βρίσκεται μια αδιάλειπτη προσπάθεια για την κορυφή, με προσήλωση στη λεπτομέρεια, συνέπεια και διαρκή εξέλιξη. Αυτή ακριβώς η προσέγγιση χαρακτηρίζει και το plug-in υβριδικό Tiggo 9 CSH, όπου η προσοχή στη λεπτομέρεια αποτυπώνεται στην απόδοση, την οδική συμπεριφορά, την άνεση και την αυτοπεποίθηση σε κάθε διαδρομή.

Chery Τiggo 9 και Robert Lewandowski: Δύο «9άρια» στην κορυφή
Στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τον Robert Lewandowski, η Chery παρουσιάζει το νέο της βίντεο, όπου ο Παγκόσμιος Πρεσβευτής της μάρκας αναφέρεται στη σημασία του Νο 9 στην καριέρα του και στη σύνδεσή του με το Tiggo 9 CSH. «Το Νο 9 ήταν πάντα σημαντικό στην καριέρα μου. Η φανέλα μου με το Νο 9 με συνοδεύει σε κάθε γκολ που πετυχαίνω. Όταν είδα το Tiggo 9 αισθάνθηκα μια δυνατή σύνδεση. Από το Νο 9 στο γήπεδο, στο Tiggo 9 στον δρόμο. Και τα δύο αντιπροσωπεύουν την αριστεία».
 

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