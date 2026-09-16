Geely E2: Δείτε πόσο ασφαλές είναι

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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 15.09.26, 18:43
Geely E2: Δείτε πόσο ασφαλές είναι
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Η Geely Auto ανακοίνωσε ότι το Geely E2, το αυτοκίνητο με τις υψηλότερες πωλήσεις παγκοσμίως στις κατηγορίες A και B το 2025, απέσπασε πέντε αστέρια στην αξιολόγηση ασφάλειας, σύμφωνα με τα νέα πρωτόκολλα Euro NCAP 2026 και ANCAP 2026. Η συγκεκριμένη διάκριση καθιστά το Geely E2 ένα από τα πρώτα μοντέλα των κατηγοριών A και B παγκοσμίως, αλλά και το πρώτο μοντέλο της Geely, που κατακτά την κορυφαία αξιολόγηση από δύο από τα αυστηρότερα ανεξάρτητα προγράμματα αξιολόγησης της ασφάλειας οχημάτων στον κόσμο.

Το Geely E2 σημείωσε ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις και στα τέσσερα στάδια αξιολόγησης των πρωτοκόλλων Euro NCAP και ANCAP 2026, με εντυπωσιακά αποτελέσματα στους τομείς της Ασφαλούς Οδήγησης και της Ασφάλειας μετά τη Σύγκρουση. Οι επιδόσεις του στην Ασφαλή Οδήγηση βασίζονται σε ένα ολοκληρωμένο σύνολο τεχνολογιών, το οποίο περιλαμβάνει σύστημα παρακολούθησης επιβατών (Occupant Monitoring System), σύστημα παρακολούθησης οδηγού (Driver Monitoring System) και προηγμένες τεχνολογίες υποβοήθησης, σχεδιασμένες να συμβάλλουν στην αποφυγή ατυχημάτων και στην προστασία των επιβατών.

Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα Euro NCAP και ANCAP 2026, το Geely E2 διαθέτει σύστημα προειδοποίησης που εντοπίζει λανθασμένη χρήση της ζώνης ασφαλείας, ενώ το Driver Monitoring System ανιχνεύει απόσπαση προσοχής, κόπωση, υπνηλία και μειωμένη ικανότητα οδήγησης. Παράλληλα, το σύστημα ανίχνευσης παρουσίας παιδιού (Child Presence Detection) ειδοποιεί τον οδηγό τόσο μέσα από το όχημα όσο και μέσω του smartphone του, σε περίπτωση που ένα παιδί παραμείνει στο αυτοκίνητο.

Geely E2: Δείτε πόσο ασφαλές είναι

Ενισχυμένη υποβοήθηση οδηγού

Το Geely E2 απέδειξε επίσης τις δυνατότητές του σε απαιτητικά σενάρια υποβοηθούμενης οδήγησης. Το Adaptive Cruise Control (ACC) παρουσίασε υψηλές επιδόσεις σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών, συμπεριλαμβανομένων απαιτητικών σεναρίων όπου άλλα οχήματα εισέρχονται ή εξέρχονται απότομα από τη λωρίδα, απαιτώντας άμεση προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες κυκλοφορίας. Το σύστημα Intelligent Cruise Control (ICC) για διατήρηση της λωρίδας απέσπασε την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία στη συγκεκριμένη δοκιμασία, συμβάλλοντας στη διατήρηση του οχήματος σταθερά στο κέντρο της λωρίδας του, ακόμη και σε υψηλές ταχύτητες και σε δρόμους με απότομες στροφές.

Ασφάλεια μετά τη σύγκρουση

Στον τομέα της ασφάλειας μετά τη σύγκρουση, το Geely E2 συνδυάζει προηγμένες δυνατότητες άμεσης ανταπόκρισης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης με ενισχυμένη προστασία του συστήματος υψηλής τάσης.Το Advanced eCall πραγματοποιεί αυτόματα κλήση έκτακτης ανάγκης μετά από σύγκρουση, μεταδίδοντας στους αρμόδιους φορείς έκτακτης ανάγκης βασικές πληροφορίες για το όχημα και τους επιβάτες, συμβάλλοντας σε ταχύτερη και πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση του περιστατικού. Παράλληλα, το Geely E2 διαθέτει δυνατότητα ηλεκτρικής απομόνωσης της μπαταρίας υψηλής τάσης μετά από σύγκρουση, συμβάλλοντας στον περιορισμό πιθανών κινδύνων που σχετίζονται με το σύστημα υψηλής τάσης μετά από ένα ατύχημα.

Geely E2: Δείτε πόσο ασφαλές είναι

Ολοκληρωμένη προσέγγιση στην προστασία επιβατών

Το Geely E2 έχει σχεδιαστεί με μια ολοκληρωμένη φιλοσοφία ασφάλειας, η οποία καλύπτει το σύστημα μπαταρίας, τη δομή του αμαξώματος και την προστασία των επιβατών. Εξοπλισμένο με μπαταρίες υδρόψυξης, το Geely E2 έχει σχεδιαστεί ώστε να ενισχύει τη σταθερότητα της μπαταρίας και τη θερμική διαχείριση σε απαιτητικές συνθήκες.Σε περίπτωση σύγκρουσης, η δομή Cage Body συμβάλλει στην κατανομή και διοχέτευση των δυνάμεων της πρόσκρουσης σε ολόκληρο το αμάξωμα, μειώνοντας τις συγκεντρωμένες φορτίσεις και περιορίζοντας την παραμόρφωση του χώρου επιβατών. Η δομική αυτή προστασία ενισχύεται από επτά αερόσακους, μεταξύ των οποίων ένας αερόσακος διπλού θαλάμου για προστασία από την πλευρά που βρίσκεται μακριά από το σημείο της σύγκρουσης Το σύστημα αισθητήρων 5 ραντάρ και 5 καμερών (5R5V), σε συνδυασμό με προηγμένη βαθμονόμηση λογισμικού, προσφέρει αξιόπιστη ικανότητα ανίχνευσης και απόκρισης σε απαιτητικές συνθήκες ημέρας και νύχτας.

Η διεθνής πορεία του Geely E2 αποκτά πλέον ακόμη μεγαλύτερη δυναμική. Μετά το πρόσφατο λανσάρισμά του σε Αυστραλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και άλλες αγορές, το μοντέλο θα συνεχίσει την επέκτασή του σε επιπλέον αγορές κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Η εμπορική πορεία του Geely E2 στην Ελλάδα θα ξεκινήσει τον προσεχή Οκτώβριο, φέρνοντας στην χώρα μας ένα από τα πιο επιτυχημένα και δημοφιλή μοντέλα παγκοσμίως.

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