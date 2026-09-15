Σε βαρύ κλίμα οδύνης παραμένει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, με την απώλεια του αγαπημένου ερμηνευτή να αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό. Ενώ το κοινό συνεχίζει να εκφράζει τη θλίψη του με μηνύματα αγάπης, οι εξελίξεις γύρω από τα αίτια του θανάτου του παραμένουν καταιγιστικές.

Η υπόθεση έχει περάσει πλέον στη Δικαιοσύνη, με τις Αρχές να αποδίδουν σοβαρές κατηγορίες στους δύο γιατρούς που εμπλέκονται στη νοσηλεία του στο ιατρείο του Κολωνακίου.

Η Κλειώ Μαζωνάκη σε μία σπάνια εξομολόγηση για τον γιο της

Το μεσημέρι της Τρίτης, η εκπομπή Studio στις 3 θέλησε να φωτίσει μια διαφορετική πλευρά του αείμνηστου τραγουδιστή, παρουσιάζοντας ένα αφιέρωμα στη ζωή και την προσωπικότητά του μέσα από λόγια της μητέρας του, Κλειώς Μαζωνάκη, από παλαιότερη τηλεοπτική της εμφάνιση.

Η μητέρα του τραγουδιστή είχε μιλήσει τότε με ιδιαίτερη αγάπη για τον γιο της, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της προσωπικότητάς του και στιγμές από τη ζωή τους. Τα λόγια της αποκτούν σήμερα διαφορετικό βάρος.

«Φορούσε κοστούμι με πουκάμισο και γραβάτα. Τη γραβάτα την έλεγε “πατέρα” γιατί νόμιζε ότι αυτός που φοράει γραβάτα είναι πατέρας. Δεν ήθελε κανένας να τον πειράζει, να του πιάνει τα ρούχα του, να πάθει κάτι το ρούχο του» έλεγε η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, Κλειώ.

«Το πρώτο τραγούδι που είπε ο Γιώργος, ήταν το “Υπάρχω” του Καζαντζίδη. Ήταν μωρό 5 χρονών. Είχε πάρει ένα στυλ μεγάλου ανθρώπου με σταυροπόδι. Τέτοια φωνή δεν την περιμέναμε για ένα παιδάκι πέντε χρονών. Εκεί είπαμε ότι ο Γιώργος είναι για να γίνει τραγουδιστής.

Δούλευε και το πρωί πήγαινε στο Λύκειο και τον άφηναν στην άκρη να κοιμάται. Ρώταγα τους καθηγητές πώς τον περνάνε χωρίς να διαβάζει, χωρίς να κάνει τίποτα και μου έλεγαν ότι το παιδί δεν είναι γι’ αυτά, να τον αφήσουμε να τελειώσει και θα πάρει τον δρόμο του» ανέφερε σε άλλο σημείο.