Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: «Και τώρα σιωπή» - Το «καρφί» στην Αφροδίτη Μάνου

Η ηθοποιός παραμένει συντετριμμένη από τον χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη

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Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: NDP Photo Agency
Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου στη λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου αντέτεινε με ανάρτησή της τις προκλητικές δηλώσεις της Αφροδίτης Μάνου για τον Γιώργο Μαζωνάκη.
  • Η ηθοποιός εξέφρασε τη θλίψη της για τον θάνατο του φίλου της και ζήτησε σεβασμό με τη φράση: "Και τώρα σιωπή...".
  • Η ανάρτηση της Μάνου προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς αμφισβήτησε το "λαϊκό προσκύνημα" στον Μαζωνάκη.
  • Η Παλαιολόγου δημοσίευσε ασπρόμαυρη φωτογραφία του Μαζωνάκη, υπογραμμίζοντας τη σημασία του για εκείνη.
  • Η δήλωση της Μάνου έγινε σε ευαίσθητη χρονική στιγμή, προκαλώντας οργή στους θαυμαστές του καλλιτέχνη.

Μια λιτή αλλά γεμάτη νόημα ανάρτηση πραγματοποίησε η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, παίρνοντας θέση στον σάλο που ξέσπασε μετά τις προκλητικές δηλώσεις της Αφροδίτης Μάνου σχετικά με το λαϊκό προσκύνημα στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

Παλαιολόγου για Μαζωνάκη: «Στάθηκα πάνω από το φέρετρό σου...»

Η αγαπημένη ηθοποιός, η οποία συνδεόταν με τον σπουδαίο λαϊκό ερμηνευτή με βαθιά φιλία και κουμπαριά, παραμένει συντετριμμένη από τον χαμό του. Μάλιστα, τις προηγούμενες ημέρες βρέθηκε στη Νίκαια ανάμεσα στο πλήθος κόσμου που έσπευσε για το ύστατο χαίρε, αποκαλύπτοντας σε προηγούμενο ξέσπασμά της πως ακόμα αδυνατεί να συνειδητοποιήσει την απώλεια του αγαπημένου της φίλου.

Μαζωνάκης: Συντετριμμένη η κουμπάρα του, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου- «Ψυχή μου»

Το βράδυ της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του καλλιτέχνη την ώρα που αποχωρεί από τη σκηνή, συνοδεύοντάς τη με τη φράση: «Ήταν τιμή μας κ. Μαζωνάκη».

«Και τώρα σιωπή… Λίγος σεβασμός…», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της δημοσίευσης.

Αν και η ηθοποιός δεν κατονόμασε την Αφροδίτη Μάνου, το timing αλλά και το περιεχόμενο του post φωτογραφίζουν μια έμμεση απάντηση στο κύμα αντιδράσεων που προκάλεσε η τοποθέτηση της τραγουδοποιού. Μια τοποθέτηση που αποκτά ακόμα μεγαλύτερο βάρος, καθώς προέρχεται από έναν άνθρωπο που δεν αποχαιρετά απλώς έναν μεγάλο σταρ, αλλά ένα δικό της πρόσωπο.

 

Η ανάρτηση της Αλεξάνδρας Παλαιολόγου

Υπενθυμίζεται ότι η Αφροδίτη Μάνου προκάλεσε την οργή των χρηστών στα social media, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Ντροπή, είναι νεκρός!»:Έξαλλος ο Στραβελάκης με την Αφροδίτη Μάνου

«Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα -κι αυτόν και τη δουλειά του- αλλά το “λαϊκό προσκύνημα” στον νεκρό Μαζωνάκη, είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών, που αλλιώς τα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας…».

Η συγκεκριμένη ανάρτηση ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, καθώς έγινε σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη χρονική στιγμή, με την οικογένεια, τους συνεργάτες και τους εκατοντάδες θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη να βιώνουν τις πρώτες δύσκολες ώρες του πένθους.

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