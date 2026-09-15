Μια λιτή αλλά γεμάτη νόημα ανάρτηση πραγματοποίησε η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, παίρνοντας θέση στον σάλο που ξέσπασε μετά τις προκλητικές δηλώσεις της Αφροδίτης Μάνου σχετικά με το λαϊκό προσκύνημα στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η αγαπημένη ηθοποιός, η οποία συνδεόταν με τον σπουδαίο λαϊκό ερμηνευτή με βαθιά φιλία και κουμπαριά, παραμένει συντετριμμένη από τον χαμό του. Μάλιστα, τις προηγούμενες ημέρες βρέθηκε στη Νίκαια ανάμεσα στο πλήθος κόσμου που έσπευσε για το ύστατο χαίρε, αποκαλύπτοντας σε προηγούμενο ξέσπασμά της πως ακόμα αδυνατεί να συνειδητοποιήσει την απώλεια του αγαπημένου της φίλου.

Το βράδυ της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του καλλιτέχνη την ώρα που αποχωρεί από τη σκηνή, συνοδεύοντάς τη με τη φράση: «Ήταν τιμή μας κ. Μαζωνάκη».

«Και τώρα σιωπή… Λίγος σεβασμός…», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της δημοσίευσης.

Αν και η ηθοποιός δεν κατονόμασε την Αφροδίτη Μάνου, το timing αλλά και το περιεχόμενο του post φωτογραφίζουν μια έμμεση απάντηση στο κύμα αντιδράσεων που προκάλεσε η τοποθέτηση της τραγουδοποιού. Μια τοποθέτηση που αποκτά ακόμα μεγαλύτερο βάρος, καθώς προέρχεται από έναν άνθρωπο που δεν αποχαιρετά απλώς έναν μεγάλο σταρ, αλλά ένα δικό της πρόσωπο.

Η ανάρτηση της Αλεξάνδρας Παλαιολόγου

Υπενθυμίζεται ότι η Αφροδίτη Μάνου προκάλεσε την οργή των χρηστών στα social media, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα -κι αυτόν και τη δουλειά του- αλλά το “λαϊκό προσκύνημα” στον νεκρό Μαζωνάκη, είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών, που αλλιώς τα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας…».

Η συγκεκριμένη ανάρτηση ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, καθώς έγινε σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη χρονική στιγμή, με την οικογένεια, τους συνεργάτες και τους εκατοντάδες θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη να βιώνουν τις πρώτες δύσκολες ώρες του πένθους.