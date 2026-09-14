Η Αλεξάνδρα Παλαιογόγου βρέθηκε στη λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η γνωστή ηθοποιός, η οποία ήταν κουμπάρα με τον σπουδαίο ερμηνευτή και τους συνέδεε μία βαθιά και στενή φιλία 15 χρόνων, έδωσε το «παρών» στη Νίκαια με σκοπό να αποχαιρετίσει με το δικό της τρόπο τον αγαπημένο της φίλο.

Η Αλαξάνδρα Παλαιολόγου θέλησε να μοιραστεί με τους followers της το κλίμα που επικρατούσε έξω από την εκκλησία, όπου χιλιάδες θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη είχαν κατακλύσει την περιοχή, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram με τις συγκινητικές στιγμές.

Στα στιγμιότυπα που ανάρτησε η γνωστή ηθοποιός, φαίνεται το πλήθος του κόσμου που είχε συγκεντρωθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια, με σκοπό να αποχαιρετήσει τον σπουδαίο τραγουδιστή, ενώ στο βίντεο ακούγονται δυνατά αγαπημένα τραγούδια που ερμήνευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου συνόδευσε το βίντεό της με ένα αρκετά φορτισμένο συναισθηματικά μήνυμα, περιγράφοντας τα όσα ένιωσε τη στιγμή που στάθηκε μπροστά στο φέρετρο του σπουδαίου λαϊκού τραγουδιστή.

«Έτσι ήθελα να σε αποχαιρετήσω, στη “μεγάλη αγρυπνία” μαζί με χιλιάδες κόσμο, με τεράστια αγάπη. Στάθηκα πάνω από το φέρετρό σου…

Το κεφάλι μου πάει να σπάσει, δεν μπορώ να πιστέψω πως έφυγες. Παιδάκι μου, πλάσμα μου, άγγελέ μου», έγραψε στη δημοσίευσή της η ηθοποιός.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 13:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, στη γειτονιά που συνδέθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης με τα πρώτα χρόνια της ζωής και της πορείας του.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η εξόδιος ακολουθία θα είναι ανοιχτή για όσους θέλουν να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, παρουσία μόνο των στενών συγγενών του.