Η Kia Βελμάρ καλωσορίζει το ολοκαινούργιο Kia EV2, το αμιγώς ηλεκτρικό SUV που συνδυάζει συμπαγή σχεδίαση με ισχυρή προσωπικότητα και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ηλεκτρική γκάμα της Kia.Το νέο Kia EV2 αποτελεί μια νέα έκφραση της προοδευτικής σχεδίασης των EV, σε διαστάσεις ιδανικές για την πόλη.

Η δυναμική του παρουσία επαναπροσδιορίζει τη φιλοσοφία “Opposites United”, δημιουργώντας ένα SUV που ξεχωρίζει από την πρώτη ματιά. Με μπαταρία 61 kWh και αυτονομία έως 453 km, υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC σε περίπου 29 λεπτά χάρη στην ηλεκτρική αρχιτεκτονική 400V.

Στο εσωτερικό, το νέο Kia EV2 προσφέρει εντυπωσιακή ευρυχωρία. Χάρη στην αμιγώς ηλεκτρική αρχιτεκτονική της Kia, αξιοποιεί στο μέγιστο τον διαθέσιμο χώρο για επιβάτες και αποσκευές. Ευέλικτο και πρακτικό, είναι σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της καθημερινότητας χωρίς συμβιβασμούς σε χώρο ή άνεση.

Το νέο Kia EV2 έρχεται να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία της Kia στην κατηγορία των ηλεκτρικών SUV, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο εξοπλισμού, αξιοπιστίας και μοντέρνου χαρακτήρα με τιμή από 22.990€ (με Προωθητική Ενέργεια και Κρατική Επιδότηση και Όφελος Απόσυρσης του προγράμματος ΚΗ3) & 7-ετή εργοστασιακή εγγύηση Kia.Το νέο Kia EV2 είναι διαθέσιμο στις εκθέσεις της Kia Βελμάρ για μια μοναδική εμπειρία οδήγησης μέσα από ένα test drive