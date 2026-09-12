Το van της Kia με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ευρώπη

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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 03.09.26, 19:27
Το van της Kia με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ευρώπη
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Το Kia PV5 αναδείχθηκε γρήγορα στο δημοφιλέστερο ηλεκτρικό ελαφρύ επαγγελματικό όχημα (eLCV) στην Ευρώπη, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA).Οι πωλήσεις ηλεκτρικών van στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 37,5% σε ετήσια βάση, καταλαμβάνοντας μερίδιο αγοράς 13,9%, έναντι 10,2% το πρώτο εξάμηνο του 2025.Το PV5 σημειώνει 13.116 πωλήσεις και μερίδιο 37% στην κατηγορία C.Το πρώτο εξάμηνο του έτους, το PV5 κατέγραψε πωλήσεις 13.116 μονάδων, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση μεταξύ των ηλεκτρικών van στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία C.

Διαθέσιμο σε εκδόσεις Cargo (μεταφοράς φορτίου), Passenger (μεταφοράς επιβατών) και Chassis Cab (πλαίσιο-καμπίνα) για επιχειρήσεις και ιδιώτες, το PV5 αντιπροσώπευσε το εντυπωσιακό 37% του συνόλου των ηλεκτρικών van της κατηγορίας C που πωλήθηκαν στην Ευρώπη, ενώ κατέλαβε την πρώτη θέση σε 12 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας (2.206 μονάδες) και του Ηνωμένου Βασιλείου (3.361 μονάδες). Ανεξαρτήτως τύπου κινητήρα, το PV5 ήταν το van με τις περισσότερες πωλήσεις στη Δανία (1.222 μονάδες), την Ολλανδία (1.196 μονάδες), τη Νορβηγία (739 μονάδες) και τη Σουηδία (1.414 μονάδες).

Το van της Kia με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ευρώπη

Σχεδιασμένο από την αρχή ως ηλεκτρικό επαγγελματικό όχημα στην πλατφόρμα E-GMP.S της Kia, η σειρά PV5 δίνει προτεραιότητα στη χρηστικότητα και την αποδοτικότητα σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. Με την είσοδό του στην ευρωπαϊκή αγορά, το PV5 αποδείχθηκε νικητής στην ηλεκτρική κατηγορία C, επιτυγχάνοντας μερίδιο αγοράς άνω του 50% σε πέντε χώρες έως το πρώτο εξάμηνο του 2026 (63% το ...Δανία, 62% στην Ιρλανδία, 59% στη Σουηδία, 58% στη Φινλανδία και 54% στο Ηνωμένο Βασίλειο) και άνω του 20% σε άλλες 14 χώρες.

Το PV5 Cargo έχει ήδη λάβει σημαντική αναγνώριση στον κλάδο, συμπεριλαμβανομένου του τίτλου «International Van of the Year 2026» (Διεθνές Van της Χρονιάς 2026), ενώ το PV5 Passenger αναδείχθηκε «Family Car of the Year» (Οικογενειακό Αυτοκίνητο της Χρονιάς) στα βραβεία BBC TopGear.com Awards 2026.

Το PV5 Cargo απέδειξε τις δυνατότητες αποδοτικότητάς του διανύοντας 693,38 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση, θέτοντας νέο Παγκόσμιο Ρεκόρ Guinness. Επιπλέον, το PV5 Passenger ξεπέρασε την αυτονομία WLTP κατά τη διάρκεια της δοκιμής El Prix στη Νορβηγία, επιτυγχάνοντας 420 χλμ. στη μεγαλύτερη ανεξάρτητη δοκιμή ηλεκτρικών οχημάτων (EV) παγκοσμίως. Το PV5 διατίθεται επίσης ως όχημα προσβάσιμο σε αναπηρικό αμαξίδιο με είσοδο από το πλάι, ενώ η έκδοση Passenger έχει εμπλουτιστεί ώστε να περιλαμβάνει διαμορφώσεις 6 και 7 θέσεων.

 

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