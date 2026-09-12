Μαζωνάκης: Τα τελευταία λόγια του και τα ψηφιακά ευρήματα στο ιατρείο

Η υπόθεση έχει προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον

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Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi
Θάνατος Μαζωνάκη: Οι αντιφάσεις, τα νέα στοιχεία και τα κρίσιμα ερωτήματα / ERT

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Νέα διάσταση στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη δίνουν τα στοιχεία από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., τα οποία φωτίζουν τις τελευταίες ώρες του τραγουδιστή στο ιατρείο στο Κολωνάκι, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρουσιάζουν όσα φέρεται να είπε ο τραγουδιστής στη γιατρό λίγο πριν ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Σημειώνεται ότι το γεγονός έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον διεθνών Μέσων Ενημέρωσης, αφού ιδίως στα Βαλκάνια ο καλλιτέχνης είχε μεγάλη βάση θαυμαστών. 

Mαζωνάκης: Πότε και τι ώρα θα γίνει η κηδεία του

Σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στο διαβιβαστικό της Αστυνομίας, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε επικοινωνήσει με τη γιατρό αναζητώντας έναν άμεσο τρόπο να βελτιώσει την κατάσταση της υγείας του, καθώς δυσκολευόταν να ανταποκριθεί στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Κατά την επικοινωνία τους, φέρεται να της ανέφερε ότι λάμβανε διουρητικά, ενώ παρουσίαζε μεταξύ άλλων έναν ασυνήθιστο βήχα και έντονη διέγερση. Όταν εκείνη φέρεται να τον ρώτησε πόσο επιβαρυμένος αισθανόταν, η απάντησή του ήταν χαρακτηριστική: «δεν φαντάζεσαι».

Λίγο αργότερα, ο τραγουδιστής φέρεται να εξέφρασε την αγωνία του για τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, ρωτώντας τι θα μπορούσε να γίνει άμεσα ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στο προγραμματισμένο event.

Μαζωνάκης: Υπό κράτηση το ζευγάρι των γιατρών μέχρι την απολογία τους

Η γιατρός φέρεται να του πρότεινε τη διαδικασία με το μηχάνημα INUS PHERESIS, παρουσιάζοντάς την ως έναν τρόπο «καθαρισμού του αίματος».

Η γιατρός που είχε αναλάβει τον Γιώργο Μαζωνάκη / Eurokinissi (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ)

Η γιατρός φέρεται να του πρότεινε τη διαδικασία με το μηχάνημα INUS PHERESIS, παρουσιάζοντάς την ως έναν τρόπο «καθαρισμού του αίματος». Η ίδια, σύμφωνα με την κατάθεσή της, υποστήριξε ότι δεν έλαβε γραπτή συγκατάθεση, θεωρώντας ότι η παρουσία του στο προγραμματισμένο ραντεβού αποτελούσε αποδοχή της διαδικασίας.

Η εικόνα που περιγράφεται από τις καταθέσεις και τα ευρήματα της έρευνας παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις ως προς την ώρα άφιξης του Μαζωνάκη, τη διάρκεια παραμονής του στον χώρο της θεραπείας και κυρίως το αν η πλασμαφαίρεση είχε ήδη ξεκινήσει όταν υπέστη την ανακοπή.

Μαζωνάκης: Τα ψηφιακά ευρήματα 

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα φαίνεται να έχει το ψηφιακό αποτύπωμα του ίδιου του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης.

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Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα φαίνεται να έχει το ψηφιακό αποτύπωμα του ίδιου του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης.

Το ιατρείο στο Κολωνάκι / Eurokinissi (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ)

Οι αρμόδιες υπηρεσίες φέρεται να ανέλυσαν το λογισμικό του μηχανήματος και διαπίστωσαν ότι αυτό είχε τεθεί σε λειτουργία για περίπου 42 λεπτά με χρόνο έναρξης που τοποθετεί τη διαδικασία αρκετά νωρίτερα από την ανακοπή. Το εύρημα αυτό έρχεται σε αντίθεση με την εκδοχή ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέρρευσε πριν ουσιαστικά ξεκινήσει η θεραπεία. 

Το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 16:23 και οι διασώστες έφτασαν λίγα λεπτά αργότερα, βρίσκοντας τον τραγουδιστή χωρίς σφυγμό. Η προσπάθεια ανάνηψης συνεχίστηκε και κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε αργότερα ο θάνατός του.

Μέχρι στιγμής, η νεκροτομή δεν έχει προσδιορίσει την ακριβή αιτία του θανάτου, με τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις να αναμένονται.

Μαζωνάκης: Οι αντιφάσεις των γιατρών που εξετάζουν οι Αρχές

Ένα από τα βασικά ερωτήματα της έρευνας αφορά το πότε ακριβώς έφτασε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιατρείο.

Ο οδηγός ταξί φέρεται να κατέθεσε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο στις 13:55Η γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής έφτασε περίπου στις 16:00. Ωστόσο, άλλες μαρτυρίες που περιλαμβάνονται στην έρευνα τοποθετούν την άφιξή του αρκετά νωρίτερα. Εργαζόμενοι του ιατρείου φέρονται να τον τοποθετούν στον χώρο αρκετή ώρα πριν από την ώρα που αναφέρθηκε στην αρχική κατάθεση.

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Αντίστοιχη απόκλιση υπάρχει και για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Η γιατρός υποστήριξε ότι ο Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή κατά την προσπάθεια τοποθέτησης δεύτερου φλεβοκαθετήρα και πριν ξεκινήσει ουσιαστικά η θεραπεία. Όμως, κατάθεση εργαζομένης του ιατρείου αναφέρει ότι ο τραγουδιστής είχε παραμείνει στον χώρο της θεραπείας για τουλάχιστον 42-45 λεπτά. Παράλληλα, η νοσηλεύτρια φέρεται να περιέγραψε μια διαφορετική χρονική ακολουθία, σύμφωνα με την οποία ο Μαζωνάκης βρισκόταν αρχικά στο γραφείο της γιατρού και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στον χώρο όπου βρισκόταν το μηχάνημα.

Τα ψηφιακά ευρήματα στην Καρνεάδου

Πολλές οι αντιφάσεις των γιατρών / Eurokinissi (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ)

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται ακόμη οι διαφορετικές αναφορές για τη χρήση του απινιδωτή, η απουσία προηγούμενης καρδιολογικής εκτίμησης στον φάκελο που εξετάζουν οι Αρχές, αλλά και το γεγονός ότι ο χώρος όπου σημειώθηκε το περιστατικό καθαρίστηκε μετά την ανακοπή.

Οι συγκεκριμένες αντιφάσεις αποτελούν αντικείμενο της έρευνας και δεν συνιστούν από μόνες τους απόδειξη ευθύνης. Σε βάρος των δύο γιατρών έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για το κακούργημα της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε θάνατος, κατά συναυτουργία, ενώ η ποινική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μαζωνάκης: Το άλλοθι που καταρρίπτεται 

Σημαντικό νέο στοιχείο στην υπόθεση αφορά τον γιατρό και ιδιοκτήτη της ιδιωτικής κλινικής και τον ισχυρισμό του ότι την κρίσιμη ώρα δεν βρισκόταν στο ιατρείο, αλλά είχε αποχωρήσει για φαγητό.

Όλα τα ψέματα και τα λάθη στο ιατρείο που πέθανε ο Μαζωνάκης

Σημαντικό νέο στοιχείο στην υπόθεση αφορά τον γιατρό και ιδιοκτήτη της ιδιωτικής κλινικής και τον ισχυρισμό του ότι την κρίσιμη ώρα δεν βρισκόταν στο ιατρείο, αλλά είχε αποχωρήσει για φαγητό.

Ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής στο Κολωνάκι / Eurokinissi (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)

Σύμφωνα με τα στοιχεία, υλικό από κάμερες ασφαλείας καταγράφει τον γιατρό να εισέρχεται σε εστιατόριο στο Κολωνάκι στις 13:59 και να αποχωρεί στις 14:43. Το στοιχείο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα, καθώς η χρονική ακολουθία που προκύπτει από τις μαρτυρίες τοποθετεί την παρουσία του Μαζωνάκη στο ιατρείο πολύ νωρίτερα από την ώρα που είχε αναφερθεί αρχικά.

Ο ίδιος έχει υποστηρίξει ότι δεν είχε εμπλοκή στην ιατρική πράξη και ότι ενημερώθηκε για την ανακοπή ενώ βρισκόταν εκτός του ιατρείου. Μετά την ενημέρωσή του, σύμφωνα με την κατάθεση που εξετάζεται, επέστρεψε στον χώρο και συμμετείχε στην προσπάθεια ανάνηψης, χορηγώντας και αδρεναλίνη.

Το υλικό από τις κάμερες δεν απαντά από μόνο του στο σύνολο των ερωτημάτων για τον ρόλο του γιατρού, αλλά δημιουργεί ένα σαφές χρονικό δεδομένο για τις Αρχές.

 

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