Μαζωνάκης: Υπό κράτηση το ζευγάρι των γιατρών μέχρι την απολογία τους

Οι αντιφάσεις που "έκαψαν" το ζευγάρι

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το ζευγάρι των γιατρών κρατείται μέχρι την απολογία τους για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Κατηγορούνται για κακούργημα θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία και έχουν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα.
  • Η γιατρός ισχυρίστηκε ότι ο σύζυγός της ήταν στο ιατρείο, αλλά φωτογραφίες τον δείχνουν σε καφετέρια κατά την ώρα του περιστατικού.
  • Η καθηγήτρια Κοτανίδου τόνισε ότι η θεραπεία που εφαρμόστηκε δεν ενδείκνυται εκτός νοσοκομείου και είναι υψηλού ρίσκου.
  • Οι γιατροί παρέμειναν σιωπηλοί κατά την έξοδό τους από τη ΓΑΔΑ, με την γιατρό να ξεσπά σε κλάματα.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς το ζευγάρι των γιατρών βρέθηκε σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης.Στα χέρια τους κρατούσαν  μπουκαλάκια με νερό. Παρά το γεγονός ότι  πέρασαν τη νυχτα στα  κρατητήρια της Ασφάλειας, η εικόνα τους παραμένει αψεγάδιαστη.

Γιώργος Μαζωνάκης: «Οι δύο γιατροί έψαχναν στο AI πώς να τον επαναφέρουν»


Η γιατρός εμφανίστηκε με κομψή γκρι παντελόνα και γιλέκο.Ο σύζυγός της, με λευκό παντελόνι, πουκάμισο και γραβάτα. Από τον καρπό του παθολόγου, μάλιστα, δεν έλειπε το πανάκριβο ρολόι του, αξίας άνω των 200 χιλιάδων ευρώ.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Ο Γιώργος Μαζωνάκης/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

 

Θάνατος Μαζωνάκη- Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση στους δύο γιατρούς


Οι γιατροί οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της έκθεσης, από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία. Στη συνέχεια οδηγήθηκαν στον ανακριτή. Από εκεί ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Μέχρι τότε, παραμένουν κρατούμενοι. 


Κρατούμενοι μέχρι την απολογία τους οι δύο γιατροί- Προθεσμία για τη Δευτέρα και απόλυτη σιωπήΚατά την έξοδό τους, πάντως, τόσο οι κατηγορούμενοι όσο και οι δικηγόροι τους τήρησαν σιγή ιχθύος.


Οι αντιφάσεις που τους “έκαψαν” 

Ο Γιατρός δεν ήταν στο ιατρείο όταν έφτασε ο Μαζωνάκης Στα αποκλειστικά πλάνα του Star που εξασφάλισε ο Βαγγελης Γκούμας φαίνεται ο διασώστης  με τη μοτοσυκλέτα και ακριβως απο πισω του το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μεταφέρει τον Γιώργο Μαζωνάκη στο Ελπίς. 
Στην κατάθεσή της, η γιατρός υποστήριξε πως ο σύζυγός της βρισκόταν στο ιατρείο. Όμως, οι φωτογραφίες-ντοκουμέντο λένε άλλη ιστορία. Δείχνουν τον γιατρό σε καφετέρια της περιοχής τις επίμαχες ώρες. 

Μαζωνάκης: Υπό κράτηση το ζευγάρι των γιατρών μέχρι την απολογία τους


Η πρώτη νύχτα στα κρατητήρια: Ο «ψύχραιμος γιατρός και τα δάκρυα της συζύγου

 

Νωρίτερα το πρωί, οι κάμερες κατέγραψαν το ζευγάρι να βγαίνει από τη ΓΑΔΑ.Μέσα στα κρατητήρια, σύμφωνα με πληροφορίες του Star, οι δύο γιατροί είχαν ελάχιστα πράγματα. Δύο μπουκαλάκια νερό και ένα πακέτο μπισκότα. Δεν ζήτησαν τίποτα. Ήταν πολύ φειδωλοί. Απαντούσαν αυστηρά και μόνο στις ερωτήσεις των αστυνομικών.Τη στιγμή της σύλληψης η γιατρός λύγισε. Ξέσπασε σε κλάματα. Σε πλήρη αντίθεση με τον σύζυγό της, ο οποίος περιγράφεται από τους αστυνομικούς ως «τέρας ψυχραιμίας».

Μαζωνάκης: Υπό κράτηση το ζευγάρι των γιατρών μέχρι την απολογία τους


Αποκλειστικό Star- Η γιατρός που “έκαψε” το ζευγάρι

Πόσο επικίνδυνο ήταν, όμως, αυτό που συνέβη πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Κολωνάκι; Το Star αποκάλυψε τα όσα περιέγραψε η Καθηγήτρια Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας, Αναστασία Κοτανίδου. Μια κατάθεση που δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνείας. 

 

«Εμείς αυτή τη μέθοδο την χρησιμοποιούμε στην εντατική θεραπεία για αιματολογικά και νευρολογικά περιστατικά. Δεν πραγματοποιούμε πλασμαφαίρεση σε ανθρώπους που δεν έχουν κάποιο νόσημα που να απαιτεί την διαδικασία αυτή. Επιπλέον, τέτοια θεραπεία ενδείκνυται να πραγματοποιείται μόνο και αυστηρά εντός νοσοκομειακού περιβάλλοντος διότι θεωρείται υψηλού ρίσκου και ο ασθενής μπορεί να παρουσιάσει αιμοδυναμική αστάθεια και ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Αυτές είναι καταστάσεις που χρειάζονται άμεση παρέμβαση και αντιμετώπιση από αρμόδιους γιατρούς” ανέφερε η καθηγήτρια πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας ΕΚΠΑ, Αναστασία Κοτανίδου.

Δείτε το Κεντρικό Δελτίο του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα
 

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