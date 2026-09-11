Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς χτύπησε το πρωί της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, με χιλιάδες μαθητές να επιστρέφουν στα θρανία γεμάτοι χαμόγελα, ανυπομονησία αλλά και λίγη... πρωινή αμφιβολία!

Ανάμεσά τους, φυσικά, και τα παιδιά των αγαπημένων μας celebrities, οι οποίοι φόρεσαν τα καλά τους (ή τα πιο άνετά τους sneakers!), πήραν τις σχολικές τσάντες ανά χείρας και συνόδευσαν τους μικρούς πρωταγωνιστές της ζωής τους στο σχολείο. Όπως ήταν αναμενόμενο, το Instagram «πλημμύρισε» από τρυφερά στιγμιότυπα, ευχές για «καλή σχολική χρονιά» και συγκινητικές εξομολογήσεις για το πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος.

Πάμε να δούμε πώς υποδέχτηκαν τη νέα σχολική σεζόν οι εκπρόσωποι της ελληνικής showbiz!

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Τήρησε την καθιερωμένη οικογενειακή παράδοση!

Δεν θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η οποία κάθε χρόνο βγάζει την ίδια αναμνηστική φωτογραφία! Η παρουσιάστρια φωτογραφήθηκε μαζί με τα τρία της παιδιά πριν αναχωρήσουν, σημειώνοντας στη μία εικόνα «Καλή σχολική χρονιά, παιδάκια μας» και στην άλλη «Η καθιερωμένη φωτογραφία»!

Εμείς να ευχηθούμε με τη σειρά μας καλή και δημιουργική σχολική χρονιά σε όλους τους μαθητές και υπομονή στους γονείς!

Τζένη Μπαλατσινού – Βασίλης Κικίλιας: «Καλή αρχή» για τον μικρό Παναγιώτη-Αντώνιο!

Ο Βασίλης Κικίλιας και η Τζένη Μπαλατσινού βρέθηκαν από νωρίς στο πλευρό του γιου τους, Παναγιώτη-Αντώνιου. Η Τζένη απαθανάτισε μπαμπά και γιο να περπατούν πιασμένοι χέρι-χέρι προς το σχολείο, με τον μικρό να κρατά περήφανος τη σχολική του τσάντα. «Καλή αρχή», ευχήθηκε στο Instagram story της, το οποίο στη συνέχεια αναδημοσίευσε και ο Βασίλης Κικίλιας.

Μαίρη Συνατσάκη: Η συγκίνηση στα σκαλάκια του προνηπίου για τη μικρή Ολίβια!

Ξεχωριστή ήταν η σημερινή μέρα και για τη Μαίρη Συνατσάκη, καθώς η κόρη της με τον Ίαν Στρατή, Ολίβια, έκανε το πρώτο της μεγάλο βήμα ξεκινώντας το προνήπιο! Παρότι η αγαπημένη content creator και επιχειρηματίας νόμιζε πως θα διατηρούσε την ψυχραιμία της, η εικόνα της μικρής της την «λύγισε».

«Εγώ ήμουνα ψύχραιμη, ψύχραιμη, ψύχραιμη και ξαφνικά δεν ήμουνα. Την είδα εκεί στα σκαλάκια στο προνήπιο και μου φάνηκε… ότι μεγάλωσε. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά και στους γονείς. Ναι…», εξομολογήθηκε συγκινημένη στο Instagram story της!

Δούκισσα Νομικού: Κομψά και έτοιμα με τις στολές τους!

Τα δύο της αγγελούδια φωτογράφισε η Δούκισσα Νομικού λίγο πριν αναχωρήσουν για τη σχολική τους αίθουσα. Φορώντας τις στολές και τις τσάντες τους, τα παιδάκια πόζαραν όμορφα, με τη μαμά Δούκισσα να σημειώνει: «Καλή σχολική χρονιά να έχουμε».

Σία Κοσιώνη: Μια μεγάλη αγκαλιά πριν το σχολείο!

Σε παρόμοιο mood και η Σία Κοσιώνη, η οποία επέλεξε να ανεβάσει ένα τρυφερό στιγμιότυπο όπου ο γιος της χαρίζει μια ζεστή αγκαλιά στον σκύλο της οικογένειας, συνοδεύοντάς το απλά με την ευχή «Καλή σχολική χρονιά».

Ελένη Χατζίδου: Στην στάση για το κίτρινο σχολικό!

Η μικρή Μελίτα, κόρη της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου, ήταν πανέτοιμη με την πολύχρωμη τσάντα της! Η παρουσιάστρια του Star τη φωτογράφισε τη στιγμή που πλησίαζε το κίτρινο σχολικό λεωφορείο, ευχόμενη «Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδάκια».

Χρύσα Μιχαλοπούλου: Χαμόγελα πριν το πρώτο κουδούνι!

Με ένα πλατύ χαμόγελο και πολύ καλή διάθεση, η Χρύσα Μιχαλοπούλου ποζάρισε μαζί με τον γιο της λίγο πριν περάσουν την πόρτα του σχολείου. «Ξεκινήσαμε! Καλή σχολική χρονιά», έγραψε στη φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram.

Κατερίνα Παπουτσάκη: «Let’s go» από το ασανσέρ!

Στο σπίτι της Κατερίνας Παπουτσάκη η προετοιμασία ξεκίνησε από πολύ νωρίς! Η αγαπημένη ηθοποιός έβγαλε μια αυθόρμητη selfie με τον γιο της μέσα στο ασανσέρ και στη συνέχεια τον απαθανάτισε την ώρα που αναχωρούσε. «Let’s go!», έγραψε όλη ενέργεια!

Φωτεινή Αθερίδου: Στον δρόμο για τη νέα αρχή!

Με τις τσάντες στην πλάτη απαθανάτισε η Φωτεινή Αθερίδου τα δύο της παιδιά, την ώρα που περπατούσαν στον δρόμο με κατεύθυνση το σχολείο. «Καλή νέα σχολική χρονιά σε όλους», ευχήθηκε η ηθοποιός στους φίλους της στο Instagram.

Δέσποινα Καμπούρη: Η διπλή συγκίνηση και η Α' Λυκείου!

Ξεχωριστή και γεμάτη συναίσθημα ήταν η σημερινή μέρα για τη Δέσποινα Καμπούρη, καθώς είδε τις κόρες της να περνούν σε νέα στάδια! Για τη μικρότερη έγραψε με τρυφερότητα «Πεμπτάκι μου», ενώ για τη μεγαλύτερη δεν έκρυψε την έκπληξή της για το πόσο μεγάλωσε: «Πότε έγινε αυτό; Α΄ Λυκείου», αναρωτήθηκε στη σχετική ανάρτηση!

Πέγκυ Ζήνα: Αποχαιρετισμός στον τετράποδο φίλο πριν το Λύκειο!

Μια ιδιαίτερη στιγμή μοιράστηκε η Πέγκυ Ζήνα με τους ακολούθους της. Η κόρη της, που φέτος ξεκινά την Α΄ Λυκείου, απαθανατίστηκε να αποχαιρετά τον αγαπημένο της σκύλο λίγο πριν φύγει από το σπίτι. «Καλή σχολική χρονιά, ζωή μου, και σε όλα τα παιδιά όλων μας», ήταν το συγκινητικό μήνυμα της τραγουδίστριας.

Παντελής Τουτουντζής: Έτοιμα τα παιδάκια του με τις τσάντες στην πλάτη!

Πανέτοιμα για τη νέα σεζόν ήταν και τα παιδιά του Παντελή Τουτουντζή. Ο γνωστός make-up artist δημοσίευσε μια υπέροχη φωτογραφία με τα αγγελούδια του έτοιμα για το σχολείο, συνοδεύοντάς τη με την ευχή: «Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδάκια του κόσμου».

Γιάννης Βαρδής – Νατάσα Σκαφιδά: Πιασμένα χέρι-χέρι τα «αστέρια» τους!

Ένα από τα πιο γλυκά στιγμιότυπα της ημέρας δημοσίευσε η Νατάσα Σκαφιδά, δείχνοντας τα δύο παιδιά της να περπατούν πιασμένα χέρι-χέρι με τις τσάντες τους. Ο Γιάννης Βαρδής έκανε repost τη φωτογραφία γράφοντας: «Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδάκια! Καλή σχολική χρονιά, αστέρια μου».