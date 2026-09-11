Πρώτο κουδούνι: Οι celebrities που συνόδευσαν τα παιδιά τους στο σχολείο

Οι τρυφερές αναρτήσεις & τα μηνύματα!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.09.26 , 13:19 Πανικός σε πτήση: Φωτιά μέσα σε αεροπλάνο από power bank
11.09.26 , 12:49 Η Honda έγινε πεντάστερη στην ασφάλεια
11.09.26 , 12:38 Mαίρη Συνατσάκη: Η κόρη της, Ολίβια πήγε προνήπιο - Το συγκινητικό story
11.09.26 , 12:37 Θάνατος Μαζωνάκη: Στην Ευελπίδων οι δύο γιατροί
11.09.26 , 12:31 Αποφύλακίζεται την Τρίτη ο Ηλίας Κασιδιάρης
11.09.26 , 12:28 Δύσκολο βράδυ για την Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Πότε κοιμούνται σερί;»
11.09.26 , 12:25 Πρώτο κουδούνι: Οι celebrities που συνόδευσαν τα παιδιά τους στο σχολείο
11.09.26 , 12:10 Συγκινεί ο Κονταρός για Μαζωνάκη: «Ήταν περήφανος για την Κρήτη του»
11.09.26 , 12:00 Πρωινό για το παιδί: Υγιεινά και νόστιμα γεύματα που μπορείς να ετοιμάσεις
11.09.26 , 11:54 Γιώργος Μαζωνάκης: Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου - Τι έδειξε η νεκροψία
11.09.26 , 11:36 Θάνατος Μαζωνάκη: Είχε αφήσει διαθήκη; Ποιος κληρονομεί την περιουσία του;
11.09.26 , 11:16 Ύπνος: Πώς επηρεάζει την υγεία μας το φως κατά τη διάρκεια της νύχτας
11.09.26 , 11:15 Μαγνησία: Σοβαρή καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση 9χρονης
11.09.26 , 10:46 Volvo Σειρά 40: Οι αναβαθμίσεις στην ασφάλεια και τo Face lifting
11.09.26 , 10:39 Μουζουράκης για Μαζωνάκη: «Μερικές φορές η σιωπή μιλάει πιο πολύ»
Γιώργος Μαζωνάκης: Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου - Τι έδειξε η νεκροψία
Θάνατος Μαζωνάκη: Είχε αφήσει διαθήκη; Ποιος κληρονομεί την περιουσία του;
Πρώτο κουδούνι: Οι celebrities που συνόδευσαν τα παιδιά τους στο σχολείο
Καιρός: Έρχονται καταιγίδες και έντονα φαινόμενα - Τι θα γίνει στην Αττική
Θάνατος Μαζωνάκη: Στην Ευελπίδων οι δύο γιατροί
Αντώνης Ρέμος για Γιώργο Μαζωνάκη: «Έζησε τη ζωή του όπως ήθελε, στα άκρα»
Θάνατος Μαζωνάκη: Το «κενό» των 3 ωρών και το βίντεο που «έκαψε» τη γιατρό
Mαίρη Συνατσάκη: Η κόρη της, Ολίβια πήγε προνήπιο - Το συγκινητικό story
«Έτσι ένιωθε ο Μαζωνάκης» - Ο Κουϊνέλης στο star.gr για τις «Επιπτώσεις»
Αγνώριστοι στα ’80s η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το πρώτο κουδούνι της σχολικής χρονιάς χτύπησε στις 11 Σεπτεμβρίου, με γονείς celebrities να συνοδεύουν τα παιδιά τους στο σχολείο.
  • Η Σταματίνα Τσιμτσιλή τήρησε την παράδοση με αναμνηστική φωτογραφία των παιδιών της.
  • Η Τζένη Μπαλατσινού και ο Βασίλης Κικίλιας ευχήθηκαν «Καλή αρχή» στον γιο τους, Παναγιώτη-Αντώνιο.
  • Η Μαίρη Συνατσάκη συγκινήθηκε βλέποντας την κόρη της να ξεκινά το προνήπιο.
  • Πολλοί γονείς, όπως η Δούκισσα Νομικού και η Ελένη Χατζίδου, μοιράστηκαν τρυφερά στιγμιότυπα στο Instagram.

Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς χτύπησε το πρωί της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, με χιλιάδες μαθητές να επιστρέφουν στα θρανία γεμάτοι χαμόγελα, ανυπομονησία αλλά και λίγη... πρωινή αμφιβολία!

Ανάμεσά τους, φυσικά, και τα παιδιά των αγαπημένων μας celebrities, οι οποίοι φόρεσαν τα καλά τους (ή τα πιο άνετά τους sneakers!), πήραν τις σχολικές τσάντες ανά χείρας και συνόδευσαν τους μικρούς πρωταγωνιστές της ζωής τους στο σχολείο. Όπως ήταν αναμενόμενο, το Instagram «πλημμύρισε» από τρυφερά στιγμιότυπα, ευχές για «καλή σχολική χρονιά» και συγκινητικές εξομολογήσεις για το πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος.

Πάμε να δούμε πώς υποδέχτηκαν τη νέα σχολική σεζόν οι εκπρόσωποι της ελληνικής showbiz!

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Τήρησε την καθιερωμένη οικογενειακή παράδοση!

Δεν θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η οποία κάθε χρόνο βγάζει την ίδια αναμνηστική φωτογραφία! Η παρουσιάστρια φωτογραφήθηκε μαζί με τα τρία της παιδιά πριν αναχωρήσουν, σημειώνοντας στη μία εικόνα «Καλή σχολική χρονιά, παιδάκια μας» και στην άλλη «Η καθιερωμένη φωτογραφία»!

Εμείς να ευχηθούμε με τη σειρά μας καλή και δημιουργική σχολική χρονιά σε όλους τους μαθητές και υπομονή στους γονείς!

Πρώτο κουδούνι: Οι celebrities που συνόδευσαν τα παιδιά τους στο σχολείο

Πρώτο κουδούνι: Οι celebrities που συνόδευσαν τα παιδιά τους στο σχολείο

Τζένη Μπαλατσινού – Βασίλης Κικίλιας: «Καλή αρχή» για τον μικρό Παναγιώτη-Αντώνιο!

Ο Βασίλης Κικίλιας και η Τζένη Μπαλατσινού βρέθηκαν από νωρίς στο πλευρό του γιου τους, Παναγιώτη-Αντώνιου. Η Τζένη απαθανάτισε μπαμπά και γιο να περπατούν πιασμένοι χέρι-χέρι προς το σχολείο, με τον μικρό να κρατά περήφανος τη σχολική του τσάντα. «Καλή αρχή», ευχήθηκε στο Instagram story της, το οποίο στη συνέχεια αναδημοσίευσε και ο Βασίλης Κικίλιας.

Πρώτο κουδούνι: Οι celebrities που συνόδευσαν τα παιδιά τους στο σχολείο

Μαίρη Συνατσάκη: Η συγκίνηση στα σκαλάκια του προνηπίου για τη μικρή Ολίβια!

Ξεχωριστή ήταν η σημερινή μέρα και για τη Μαίρη Συνατσάκη, καθώς η κόρη της με τον Ίαν Στρατή, Ολίβια, έκανε το πρώτο της μεγάλο βήμα ξεκινώντας το προνήπιο! Παρότι η αγαπημένη content creator και επιχειρηματίας νόμιζε πως θα διατηρούσε την ψυχραιμία της, η εικόνα της μικρής της την «λύγισε».

Πρώτο κουδούνι: Οι celebrities που συνόδευσαν τα παιδιά τους στο σχολείο

«Εγώ ήμουνα ψύχραιμη, ψύχραιμη, ψύχραιμη και ξαφνικά δεν ήμουνα. Την είδα εκεί στα σκαλάκια στο προνήπιο και μου φάνηκε… ότι μεγάλωσε. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά και στους γονείς. Ναι…», εξομολογήθηκε συγκινημένη στο Instagram story της!

Δούκισσα Νομικού: Κομψά και έτοιμα με τις στολές τους!

Τα δύο της αγγελούδια φωτογράφισε η Δούκισσα Νομικού λίγο πριν αναχωρήσουν για τη σχολική τους αίθουσα. Φορώντας τις στολές και τις τσάντες τους, τα παιδάκια πόζαραν όμορφα, με τη μαμά Δούκισσα να σημειώνει: «Καλή σχολική χρονιά να έχουμε».

Πρώτο κουδούνι: Οι celebrities που συνόδευσαν τα παιδιά τους στο σχολείο

Σία Κοσιώνη: Μια μεγάλη αγκαλιά πριν το σχολείο!

Σε παρόμοιο mood και η Σία Κοσιώνη, η οποία επέλεξε να ανεβάσει ένα τρυφερό στιγμιότυπο όπου ο γιος της χαρίζει μια ζεστή αγκαλιά στον σκύλο της οικογένειας, συνοδεύοντάς το απλά με την ευχή «Καλή σχολική χρονιά».

Πρώτο κουδούνι: Οι celebrities που συνόδευσαν τα παιδιά τους στο σχολείο

Ελένη Χατζίδου: Στην στάση για το κίτρινο σχολικό!

Η μικρή Μελίτα, κόρη της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου, ήταν πανέτοιμη με την πολύχρωμη τσάντα της! Η παρουσιάστρια του Star τη φωτογράφισε τη στιγμή που πλησίαζε το κίτρινο σχολικό λεωφορείο, ευχόμενη «Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδάκια».

Πρώτο κουδούνι: Οι celebrities που συνόδευσαν τα παιδιά τους στο σχολείο

Πρώτο κουδούνι: Οι celebrities που συνόδευσαν τα παιδιά τους στο σχολείο

Χρύσα Μιχαλοπούλου: Χαμόγελα πριν το πρώτο κουδούνι!

Με ένα πλατύ χαμόγελο και πολύ καλή διάθεση, η Χρύσα Μιχαλοπούλου ποζάρισε μαζί με τον γιο της λίγο πριν περάσουν την πόρτα του σχολείου. «Ξεκινήσαμε! Καλή σχολική χρονιά», έγραψε στη φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram.

Πρώτο κουδούνι: Οι celebrities που συνόδευσαν τα παιδιά τους στο σχολείο

Κατερίνα Παπουτσάκη: «Let’s go» από το ασανσέρ!

Στο σπίτι της Κατερίνας Παπουτσάκη η προετοιμασία ξεκίνησε από πολύ νωρίς! Η αγαπημένη ηθοποιός έβγαλε μια αυθόρμητη selfie με τον γιο της μέσα στο ασανσέρ και στη συνέχεια τον απαθανάτισε την ώρα που αναχωρούσε. «Let’s go!», έγραψε όλη ενέργεια!

Πρώτο κουδούνι: Οι celebrities που συνόδευσαν τα παιδιά τους στο σχολείο

Πρώτο κουδούνι: Οι celebrities που συνόδευσαν τα παιδιά τους στο σχολείο

Φωτεινή Αθερίδου: Στον δρόμο για τη νέα αρχή!

Με τις τσάντες στην πλάτη απαθανάτισε η Φωτεινή Αθερίδου τα δύο της παιδιά, την ώρα που περπατούσαν στον δρόμο με κατεύθυνση το σχολείο. «Καλή νέα σχολική χρονιά σε όλους», ευχήθηκε η ηθοποιός στους φίλους της στο Instagram.

Πρώτο κουδούνι: Οι celebrities που συνόδευσαν τα παιδιά τους στο σχολείο

Δέσποινα Καμπούρη: Η διπλή συγκίνηση και η Α' Λυκείου!

Ξεχωριστή και γεμάτη συναίσθημα ήταν η σημερινή μέρα για τη Δέσποινα Καμπούρη, καθώς είδε τις κόρες της να περνούν σε νέα στάδια! Για τη μικρότερη έγραψε με τρυφερότητα «Πεμπτάκι μου», ενώ για τη μεγαλύτερη δεν έκρυψε την έκπληξή της για το πόσο μεγάλωσε: «Πότε έγινε αυτό; Α΄ Λυκείου», αναρωτήθηκε στη σχετική ανάρτηση!

Πρώτο κουδούνι: Οι celebrities που συνόδευσαν τα παιδιά τους στο σχολείο

Πρώτο κουδούνι: Οι celebrities που συνόδευσαν τα παιδιά τους στο σχολείο

Πέγκυ Ζήνα: Αποχαιρετισμός στον τετράποδο φίλο πριν το Λύκειο!

Μια ιδιαίτερη στιγμή μοιράστηκε η Πέγκυ Ζήνα με τους ακολούθους της. Η κόρη της, που φέτος ξεκινά την Α΄ Λυκείου, απαθανατίστηκε να αποχαιρετά τον αγαπημένο της σκύλο λίγο πριν φύγει από το σπίτι. «Καλή σχολική χρονιά, ζωή μου, και σε όλα τα παιδιά όλων μας», ήταν το συγκινητικό μήνυμα της τραγουδίστριας.

Πρώτο κουδούνι: Οι celebrities που συνόδευσαν τα παιδιά τους στο σχολείο

Παντελής Τουτουντζής: Έτοιμα τα παιδάκια του με τις τσάντες στην πλάτη!

Πανέτοιμα για τη νέα σεζόν ήταν και τα παιδιά του Παντελή Τουτουντζή. Ο γνωστός make-up artist δημοσίευσε μια υπέροχη φωτογραφία με τα αγγελούδια του έτοιμα για το σχολείο, συνοδεύοντάς τη με την ευχή: «Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδάκια του κόσμου».

Πρώτο κουδούνι: Οι celebrities που συνόδευσαν τα παιδιά τους στο σχολείο

Γιάννης Βαρδής – Νατάσα Σκαφιδά: Πιασμένα χέρι-χέρι τα «αστέρια» τους!

Ένα από τα πιο γλυκά στιγμιότυπα της ημέρας δημοσίευσε η Νατάσα Σκαφιδά, δείχνοντας τα δύο παιδιά της να περπατούν πιασμένα χέρι-χέρι με τις τσάντες τους. Ο Γιάννης Βαρδής έκανε repost τη φωτογραφία γράφοντας: «Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδάκια! Καλή σχολική χρονιά, αστέρια μου».

Πρώτο κουδούνι: Οι celebrities που συνόδευσαν τα παιδιά τους στο σχολείο

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
 |
ΤΖΕΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΥ
 |
ΜΑΙΡΗ ΣΥΝΑΤΣΑΚΗ
 |
ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΝΟΜΙΚΟΥ
 |
ΣΙΑ ΚΟΣΙΩΝΗ
 |
ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΙΔΟΥ
 |
ΧΡΥΣΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
 |
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΕΡΙΔΟΥ
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΗ
 |
ΠΕΓΚΥ ΖΗΝΑ
 |
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗΣ
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΗΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΣΚΑΦΙΔΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συνατσάκη: Η Κόρη Της, Ολίβια, Πήγε Προνήπιο
Celebrities & Gossip Νεα
Mαίρη Συνατσάκη: Η κόρη της, Ολίβια πήγε προνήπιο - Το συγκινητικό story
Ευρυδίκη Βαλαβάνη
Celebrities & Gossip Νεα
Δύσκολο βράδυ για την Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Πότε κοιμούνται σερί;»
Γιωργος Μαζωνάκης - Μανώλης Κονταρός
Celebrities & Gossip Νεα
Συγκινεί ο Κονταρός για Μαζωνάκη: «Ήταν περήφανος για την Κρήτη του»
Γιώργος Μαζωνάκης - Πάνος Μουζουράκης
Celebrities & Gossip Νεα
Μουζουράκης για Μαζωνάκη: «Μερικές φορές η σιωπή μιλάει πιο πολύ»
Γιώργος Μαζωνάκης: Οι «Ώρες Μικρές» Ήχησαν Στο Θέατρο Άλσος
Celebrities & Gossip Νεα
Στιγμές συγκίνησης στο Θέατρο Άλσος: Όλοι μια φωνή για τον «Μαζώ»
Έλενα Παπαρίζου
Celebrities & Gossip Νεα
Έλενα Παπαρίζου: «Γιώργο μου, έχω μάτια δακρυσμένα, για σένα. Καλό ταξίδι»
Αντώνης Ρέμος - Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Αντώνης Ρέμος για Γιώργο Μαζωνάκη: «Έζησε τη ζωή του όπως ήθελε, στα άκρα»
Ξέσπασε Η Χρονοπούλου: «Δεν ζήτησα ποτέ λεφτά»
Celebrities & Gossip Νεα
Ξέσπασε η Χρονοπούλου: «Δεν ζήτησα ποτέ λεφτά για θεραπείες του παιδιού»
UNESCO: Οι Εμφανίσεις Που Πήραν Άριστα Στο Στιλ
Celebrities & Gossip Νεα
Οι εντυπωσιακές παρουσίες στο δείπνο της χρονιάς για την UNESCO
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top