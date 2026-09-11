Αντώνης Ρέμος για Γιώργο Μαζωνάκη: «Έζησε τη ζωή του όπως ήθελε, στα άκρα»

Το αφιέρωμα που ετοιμάζει για να τιμήσει τη μνήμη του

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Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: NDP Photo Agency Νίκος Δρούκας

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Λίγες ώρες πριν από την επετειακή δωρεάν συναυλία στην Παραλία Θεσσαλονίκης, ο Αντώνης Ρέμος παραχώρησε συνέντευξη στον Θεολόγου Ηλιού και στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega».

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Πρώτα από όλα, ο τραγουδιστής εξέφρασε την οδύνη του για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, που συγκλόνισε το πανελλήνιο, αποκαλύπτοντας πως η αυριανή του συναυλία για τα 30 χρόνια πορείας του στη μουσική θα είναι αφιερωμένη σε εκείνον. Μάλιστα, κατά τη διάρκειά της, πρόκειται να ακουστούν τραγούδια του αδικοχαμένου καλλιτέχνη, σε ένα συγκινητικό αφιέρωμα από τη Θεσσαλονίκη.

Ο Αντώνης Ρέμος με τον Γιώργο Μαζωνάκη / NDP Νίκος Δρούκας

Ο Αντώνης Ρέμος με τον Γιώργο Μαζωνάκη / NDP Νίκος Δρούκας

«Απίστευτο, απίστευτο. Δηλαδή, δεν μπορούμε να το χωνέψουμε. Πώς έγινε αυτό; Και ήταν πραγματικά πάρα πολύ λυπηρό. Αλλά ο Γιώργος επέλεξε να ζήσει τη ζωή του έτσι όπως ήθελε. Επέλεξε να τη ζήσει στα άκρα, σε όλα τα επίπεδα. Από εκεί και πέρα, εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τον θυμόμαστε και να τραγουδάμε τα τραγούδια του.

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Το Σάββατο, λοιπόν, στη συναυλία, εννοείται ότι θα αναφερθούμε και θα τραγουδήσουμε παρέα για να τον αποχαιρετήσουμε όπως του αξίζει. Και πιστεύω ότι θα του στείλουμε έναν αποχαιρετισμό με πολλή αγάπη, γιατί η ψυχούλα του ήταν πραγματικά ένα κομμάτι μάλαμα.

Ξέρω, μάλιστα, και από ένα πολύ κοντινό του πρόσωπο, με το οποίο μίλησα πρόσφατα, ότι σκέφτηκε μήπως θα ανέβαινε και στη συναυλία, γιατί έλεγε “Μήπως πάμε πάνω;”. Αυτός ήταν ο Γιώργος», ανέφερε συγκινημένος ο Αντώνης Ρέμος.

 

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