Μία ανάμνηση από την τελευταία φορά που συναντήθηκαν επέλεξε να μοιραστεί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, αποχαιρετώντας τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο παρουσιαστής είχε κάνει μια σειρά από αναρτήσεις μετά την είδηση του αιφνίδιου θανάτου του τραγουδιστή, ωστόσο η πιο προσωπική και συγκινητική είχε να κάνει με την τελευταία τους συνάντηση στο πλατό του The Voice.

Οι δύο άνδρες γνωρίζονταν από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και είχαν διατηρήσει όλα αυτά τα χρόνια μια ιδιαίτερη σχέση. Εκείνη η τελευταία συνάντηση, όμως, είχε μείνει έντονα στη μνήμη του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Όπως αποκάλυψε, είχε βρει την ευκαιρία να πει δημόσια στον Γιώργο Μαζωνάκη όλα όσα ένιωθε για εκείνον. Η αντίδραση του τραγουδιστή ήταν κάτι που δεν ξέχασε.

«Με τον Γιώργο γνωριζόμασταν από τις αρχές του 1990… Όμως αυτή ήταν η τελευταία φορά που βρεθήκαμε… Του είπα ό,τι ένιωθα για εκείνον, δημόσια… Ό,τι ένιωθα… Και τον είδα κάποια στιγμή να χαίρεται σαν μικρό παιδί…», έγραψε.

Μάλιστα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είχε κάνει τότε μια υπόσχεση στον φίλο του ότι θα συναντιόνταν ξανά, ζητώντας του μάλιστα να του μάθει να τραγουδάει.

«Γιώργο θα είμαι στην ομάδα σου φίλε, κάποια στιγμή θα ξαναβρεθούμε και θα με μάθεις να τραγουδάω… Γεια σου ρε Γιώργο… Γεια σου ρε Μάγκα… Καλό ταξίδι», ήταν τα λόγια με τα οποία τον αποχαιρέτησε.