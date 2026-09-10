Το μήνυμα Τσίπρα από τη ΔΕΘ: Πρωτιά ΕΛΑΣ ή δεύτερες κάλπες

«Αντίπαλος η ΝΔ και ανταγωνιστικό κόμμα το ΠΑΣΟΚ»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι στόχος του είναι η εκλογική ήττα του Κυριάκου Μητσοτάκη και η πρωτιά στις εκλογές.
  • Εάν το κόμμα του είναι δεύτερο, δεν θα σχηματίσει κυβέρνηση και θα επιδιώξει νέες εκλογές.
  • Αντίπαλος είναι η ΝΔ, ενώ το ΠΑΣΟΚ θεωρείται ανταγωνιστικό κόμμα.
  • Υπερασπίστηκε το πρόγραμμα των 7,5 δις και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για 13η σύνταξη.
  • Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε το πρόγραμμα Τσίπρα ως 'πεταμένα λεφτά'.

Τα χαρτιά του άνοιξε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας για όλους και για όλα στη συνέντευξή τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της ΔΕΘ.Το βασικό πολιτικό μήνυμα που επιχείρησε να στείλει ο κ. Τσίπρας ήταν ότι η επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή δεν έγινε απλώς για να καταγραφεί ως αντιπολιτευτική δύναμη, αλλά έχει στόχο την εκλογική ήττα του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στο 14,6% η διαφορά ΝΔ – ΕΛΑΣ στη δημοσκόπηση της GPO για το STAR

Γι’ αυτό και ξεκαθάρισε πως θέλει την πρωτιά στις εκλογές, ενώ εάν είναι δεύτερο κόμμα δε θα επιδιώξει τον σχηματισμό κυβέρνησης και θα πάμε σε νέες κάλπες. 

Αντίπαλος η ΝΔ και ανταγωνιστής το ΠΑΣΟΚ 

Το ΠΑΣΟΚ - είπε ο κ. Τσίπρας - δεν είναι αντίπαλος αλλά ανταγωνιστικό κόμμα. «Αντίπαλος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης» τόνισε, στον οποίο άσκησε σκληρή κριτική όχι μόνο για την 7ετη διακυβέρνηση αλλά και για τα μέτρα που εξήγγειλε από τη ΔΕΘ. 

Πρεμιέρα Τσίπρα στη ΔΕΘ με το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ

Η 13η σύνταξη και η πατριωτική εισφορά 

Ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ υπερασπίστηκε το πρόγραμμα των 7,5 δις που έχει παρουσιάσει, άφησε παράθυρο για 13η σύνταξη όταν θα υπάρξουν τα δημοσιονομικά περιθώρια και επέμεινε για  την πατριωτική  εισφορά στο 1% των πλουσιότερων, εκτιμώντας ότι έχουν καταθέσεις και ακίνητα  175 δισ. ευρώ.  

Κόντρα για την εμφάνιση Τσίπρα στη ΔΕΘ πριν και μετά τον Μητσοτάκη

Οι αντιδράσεις για  τη συνέντευξη Τσίπρα 

«Πεταμένα λεφτά το περιβόητο rebranding» σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με το Υπουργείο Οικονομικών να αποτιμά το πρόγραμμα Τσίπρα.  στα 40 δις για την 4ετια, ενώ το ΠΑΣΟΚ τον βρήκε μετανιωμένο με φόντο όσα είπε για τις μετεκλογικές συνεργασίες. 

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