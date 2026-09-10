Τα χαρτιά του άνοιξε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας για όλους και για όλα στη συνέντευξή τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της ΔΕΘ.Το βασικό πολιτικό μήνυμα που επιχείρησε να στείλει ο κ. Τσίπρας ήταν ότι η επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή δεν έγινε απλώς για να καταγραφεί ως αντιπολιτευτική δύναμη, αλλά έχει στόχο την εκλογική ήττα του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Γι’ αυτό και ξεκαθάρισε πως θέλει την πρωτιά στις εκλογές, ενώ εάν είναι δεύτερο κόμμα δε θα επιδιώξει τον σχηματισμό κυβέρνησης και θα πάμε σε νέες κάλπες.

Αντίπαλος η ΝΔ και ανταγωνιστής το ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ - είπε ο κ. Τσίπρας - δεν είναι αντίπαλος αλλά ανταγωνιστικό κόμμα. «Αντίπαλος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης» τόνισε, στον οποίο άσκησε σκληρή κριτική όχι μόνο για την 7ετη διακυβέρνηση αλλά και για τα μέτρα που εξήγγειλε από τη ΔΕΘ.

Η 13η σύνταξη και η πατριωτική εισφορά

Ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ υπερασπίστηκε το πρόγραμμα των 7,5 δις που έχει παρουσιάσει, άφησε παράθυρο για 13η σύνταξη όταν θα υπάρξουν τα δημοσιονομικά περιθώρια και επέμεινε για την πατριωτική εισφορά στο 1% των πλουσιότερων, εκτιμώντας ότι έχουν καταθέσεις και ακίνητα 175 δισ. ευρώ.

Οι αντιδράσεις για τη συνέντευξη Τσίπρα

«Πεταμένα λεφτά το περιβόητο rebranding» σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με το Υπουργείο Οικονομικών να αποτιμά το πρόγραμμα Τσίπρα. στα 40 δις για την 4ετια, ενώ το ΠΑΣΟΚ τον βρήκε μετανιωμένο με φόντο όσα είπε για τις μετεκλογικές συνεργασίες.