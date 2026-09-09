Γεωργιάδης για θάνατο Μαζωνάκη: «Υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική»

«Zήτησα έλεγχο από τον ΙΣΑ» ανέφερε ο Υπουργός Υγείας

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Επιμέλεια STAR.GR
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε ιδιωτική κλινική κατά τη διάρκεια προετοιμασίας για πλασμαφαίρεση.
  • Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ζήτησε έλεγχο των συνθηκών του περιστατικού από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
  • Η κλινική είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου, όπου δεν επιτρέπεται η συγκεκριμένη ιατρική πράξη.
  • Αναμένονται καταθέσεις από άτομα που είχαν επαφή με τον τραγουδιστή πριν και μετά την κλινική επίσκεψη.
  • Το ιατροδικαστικό πόρισμα θα προκύψει μετά τη νεκροψία-νεκροτομή.

Συγκλονισμένος από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, είναι ο Άδωνις Γεωργιάδης, και όπως είπε ξεκίνησε ήδη ελεγχος από τον πρόεδρο του ΙΣΑ  για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή σε ιδιωτική κλινική όταν ετοιμάζονταν να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση.

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτό είναι το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατό του

Μάλιστα ο Υπουργός Υγείας ανέφερε πως το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου και σε ένα απλό ιατρείο δεν μπορεί να γίνει μία τέτοια ιατρική πράξη. 

Γιώργος Μαζωνάκης/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Γιώργος Μαζωνάκης/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
 

 

«Από τις πρώτες πληροφορίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική, σε μια διαδικασία, όπως λέγεται πλασμαφαίρεσης. Φυσικά τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη. Οφείλουμε όμως να ελέγξουμε τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Στην πραγματικότητα λοιπόν η άδεια εκεί ήταν απλού παθολογικού ιατρείου και σε απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μία τέτοια ιατρική πράξη. Ζήτησα από τον Πρόεδρο του @isathens να διενεργήσει άμεσα το προβλεπόμενο έλεγχο, καθώς η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων είναι στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους. Η διαδικασία του ελέγχου ήδη ξεκίνησε. Σε κάθε περίπτωση καλώ τους ασθενείς να είναι προσεκτικοί σε όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο και να μην διακινδυνεύουν την υγεία τους σε αμφίβολες συνθήκες. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του και στους χιλιάδες φίλους του» τόνισε ο Υπουργός Υγείας μέσα από την προσωπική του σελίδα στο X. 

Γεωργιάδης για θάνατο Μαζωνάκη: «Υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική»

Τις επόμενες μέρες αναμένεται να  καταθέσουν όλα τα πρόσωπα που είχαν επαφή με τον τραγουδιστή, τόσο πριν μεταβεί στην κλινική όσο και μετά. Στη δικογραφία θα περιληφθούν τα πρακτικά των ιατρικών πράξεων που έγιναν. Το ιατροδικαστικό πόρισμα αναμένεται, μετά τη διενέργεια της νεκροψίας- νεκροτομής.

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