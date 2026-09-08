Νέο νομοσχέδιο για τις πολυκατοικίες – Τι αλλάζει

Όσα είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης για το νέο νομοσχέδιο που θα αφορά τις αλλαγές στις πολυκατοικίες / Βίντεο Ερτ

Σε αλλαγές στο νομοσχέδιο για τη λειτουργία των πολυκατοικιών και τις σχέσεις μεταξύ των ιδιοκτητών προχωρά η κυβέρνηση, με στόχο τον εκσυγχρονισμό ενός νομοθετικού πλαισίου που σε μεγάλο βαθμό παραμένει ίδιο εδώ και σχεδόν έναν αιώνα.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης στην Ερτ, η αρμόδια επιτροπή έχει ήδη συσταθεί και εργάζεται για την κατάρτιση του σχετικού νομοσχεδίου και αναμένεται να κατατεθεί έως το τέλος της χρονιάς, ώστε να ψηφιστεί τον Ιανουάριο.

Τι αλλάζει στις πολυκατοικίες - Τέλος στο «μπλοκάρισμα» από την ομοφωνία

Όπως εξήγησε ο υπουργός, το νομοσχέδιο θα αφορά τις λεγόμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες και τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται αποφάσεις στις πολυκατοικίες, καθώς και τους κανόνες που διέπουν τη συνύπαρξη των ιδιοκτητών.

«Ο νόμος που ρύθμισε τα ζητήματα αυτά ήταν του 1929, του Ελευθερίου Βενιζέλου. Είμαστε έναν αιώνα μετά. Τότε υπήρχαν διώροφα, τριώροφα κτίρια. Τώρα η Ελλάδα είναι γεμάτη πολυκατοικίες», ανέφερε.

Στόχος, όπως επεσήμανε ο κ. Φλωρίδης, είναι να ξεκαθαρίσουν ζητήματα που σήμερα προκαλούν διαφωνίες μεταξύ των ιδιοκτητών, όπως οι πλειοψηφίες και οι μειοψηφίες, οι κανονισμοί και οι προϋποθέσεις για τη λήψη αποφάσεων.

«Η ομοφωνία μπλοκάρει το σύμπαν. Άρα αυτά όλα πρέπει να τα αλλάξουμε», δήλωσε ο κ. Φλωρίδης, προαναγγέλλοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις θα προβλέπονται απλές πλειοψηφίες, ώστε οι αποφάσεις να μπορούν να λαμβάνονται χωρίς να απαιτείται η συμφωνία όλων.

«Δεν γίνεται να μπλοκάρεται. Και είναι και μπλοκάρισμα της οικονομίας αυτό», ανέφερε.

Αλλαγές και στο περιουσιακό δίκαιο

Ο υπουργός Δικαιοσύνης επεσήμανε ακόμα ότι η νομοθετική παρέμβαση δεν περιορίζεται μόνο στη λειτουργία των πολυκατοικιών. Σύμφωνα με τον υπουργό, υπάρχουν και σημαντικά ζητήματα ιδιοκτησιών, κυρίως στη Θεσσαλία και βορειότερα, που παραμένουν χωρίς νομιμοποιήσεις, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να μεταβιβαστούν.

«Άρα αυτό είναι το περιουσιακό δίκαιο των Ελλήνων, το οποίο αναμορφώνεται τώρα και κυριολεκτικά αφορά εκατομμύρια Έλληνες», σημείωσε.