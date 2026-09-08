Δούκισσα Νομικού: Πέρασε το Σαββατοτοκύριακο με τους γονείς & τα παιδιά της

Τα οικογενειακά στιγμιότυπα πριν αρχίσουν τα σχολεία

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Η στιγμή που τραγούδησε στη σκηνή με τον Σάκη Ρουβά/ Instagram

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δούκισσα Νομικού πέρασε το Σαββατοκύριακο με τους γονείς και τα παιδιά της, μοιράζοντας στιγμιότυπα στο Instagram.
  • Πόζαρε σε κομψά ρούχα, συμπεριλαμβανομένου ενός σκούρου μπικίνι και floral φόρεμα, αναδεικνύοντας τη σιλουέτα της.
  • Στιγμιότυπα περιλαμβάνουν τρυφερές στιγμές με τους γονείς της και τα παιδιά της, καλυμμένα με emojis.
  • Η Δούκισσα διατηρεί τη γυμναστική της, δημοσιεύοντας selfie από το γυμναστήριο.
  • Δημοσίευσε φωτογραφίες με διάφορα looks, συμπεριλαμβανομένου ενός chic street style.

Οικογενειακά στιγμιότυπα από τον χρόνο που πέρασε με τους γονείς και τα παιδιά της μοιράστηκε στο instagram η Δούκισσα Νομικού

«Αυτό ήταν ένα (πάρα) πολύ ωραίο ΣΚ 🌞🎤🍾💕 Το τελευταίο πριν ξεκινήσουν τα σχολεία…», έγραψε στη λεζάντα του carousel φωτογραφιών της. 

Δούκισσα Νομικού: Τραγούδησε στη σκηνή με τον Σάκη Ρουβά

Σην πρώτη φωτογραφία, η ίδια ποζάρει σε εξωτερικό χώρο, φορώντας ένα κομψό ανάγλυφο σκούρο μπικίνι με λευκή λεπτομέρεια στο στήθος και ασορτί πλεκτή φούστα, αναδεικνύοντας τη γυμνασμένη σιλουέτα της.

Δούκισσα Νομικού: Το Σαββατοτοκύριακο με τους γονείς & τα παιδιά της/ Instagram

Δούκισσα Νομικού: Το Σαββατοτοκύριακο με τους γονείς & τα παιδιά της/ Instagram

Σε ένα ζεστό στιγμιότυπο σε εστιατόριο, η μητέρα της Δούκισσας, Ούρσουλα, ποζάρει χαμογελαστή αγκαλιά με τα δύο της εγγόνια, τον Σάββα και την Αναστασία, με τα πρόσωπα των παιδιών να καλύπτονται προστατευτικά με emojis καρδιάς.

Δούκισσα Νομικού: Το Σαββατοτοκύριακο με τους γονείς & τα παιδιά της/ Instagram

Δούκισσα Νομικού: Το Σαββατοτοκύριακο με τους γονείς & τα παιδιά της/ Instagram

Άλλο στιγμιότυπο απαθανατίζει την τρυφερή αγκαλιά του παππού με την εγγονή του. Ο πατέρας της, Νίκος Νομικός, διακρίνεται σε μια πολύ γλυκιά στιγμή να φιλάει και να κρατάει σφιχτά στην αγκαλιά του την κόρη της.

Δούκισσα Νομικού: Το Σαββατοτοκύριακο με τους γονείς & τα παιδιά της/ Instagram

Δούκισσα Νομικού: Το Σαββατοτοκύριακο με τους γονείς & τα παιδιά της/ Instagram

Σε μια άλλη φωτογραφία, φαίνεται η πλάτη της μικρής Αναστασία, καθώς είναι καθισμένη στην άκρη μιας πισίνας με μπλε ολόσωμο μαγιό και γυαλάκια κολύμβησης.

Δούκισσα Νομικού: Το Σαββατοτοκύριακο με τους γονείς & τα παιδιά της/ Instagram

Δούκισσα Νομικού: Το Σαββατοτοκύριακο με τους γονείς & τα παιδιά της/ Instagram

Δούκισσα Νομικού: Γυμναστική, διάβασμα και χαλάρωση 

Στις προσωπικές της φωτογραφίες, η Δούκισσα Νομικού μοιράστηκε στιγμιότυπα με διάφορα looks. Tην είδαμε με floral λευκό φόρεμα σε βραδινή έξοδο αλλά και να φωτογραφίζεται με αέρινο μαύρο σετ με δαντέλα στον καθρέφτη του σπιτιού της.

Δούκισσα Νομικού: Το Σαββατοτοκύριακο με τους γονείς & τα παιδιά της/ Instagram

Δούκισσα Νομικού: Το Σαββατοτοκύριακο με τους γονείς & τα παιδιά της/ Instagram

Δούκισσα Νομικού: Το Σαββατοτοκύριακο με τους γονείς & τα παιδιά της/ Instagram

Δούκισσα Νομικού: Το Σαββατοτοκύριακο με τους γονείς & τα παιδιά της/ Instagram

Σε άλλο στιγμιότυπο, με chic street style look, ποζάρει σε εξωτερικό χώρο, φορώντας ένα πολύχρωμο πλεκτό φόρεμα με ζιγκ-ζαγκ μοτίβο και μοντέρνα γυαλιά ηλίου, κρατώντας στην αγκαλιά της μια λευκή τσάντα και το βιβλίο του Og Mandino «Ο μεγαλύτερος πωλητής στον κόσμο».

Δούκισσα Νομικού: Το Σαββατοτοκύριακο με τους γονείς & τα παιδιά της/ Instagram

Δούκισσα Νομικού: Το Σαββατοτοκύριακο με τους γονείς & τα παιδιά της/ Instagram

Η επιχειρηματίας δεν αμέλησε τη γυμναστική της, βγάζοντας selfie στο γυμναστήριο με μαύρο αθλητικό μπουστάκι, ποδηλατικό σορτς, αθλητικά παπούτσια και βαράκια στους αστραγάλους.

Δούκισσα Νομικού: Το Σαββατοτοκύριακο με τους γονείς & τα παιδιά της/ Instagram

Δούκισσα Νομικού: Το Σαββατοτοκύριακο με τους γονείς & τα παιδιά της/ Instagram
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