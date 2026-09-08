Οικογενειακά στιγμιότυπα από τον χρόνο που πέρασε με τους γονείς και τα παιδιά της μοιράστηκε στο instagram η Δούκισσα Νομικού.
«Αυτό ήταν ένα (πάρα) πολύ ωραίο ΣΚ 🌞🎤🍾💕 Το τελευταίο πριν ξεκινήσουν τα σχολεία…», έγραψε στη λεζάντα του carousel φωτογραφιών της.
Σην πρώτη φωτογραφία, η ίδια ποζάρει σε εξωτερικό χώρο, φορώντας ένα κομψό ανάγλυφο σκούρο μπικίνι με λευκή λεπτομέρεια στο στήθος και ασορτί πλεκτή φούστα, αναδεικνύοντας τη γυμνασμένη σιλουέτα της.
Σε ένα ζεστό στιγμιότυπο σε εστιατόριο, η μητέρα της Δούκισσας, Ούρσουλα, ποζάρει χαμογελαστή αγκαλιά με τα δύο της εγγόνια, τον Σάββα και την Αναστασία, με τα πρόσωπα των παιδιών να καλύπτονται προστατευτικά με emojis καρδιάς.
Άλλο στιγμιότυπο απαθανατίζει την τρυφερή αγκαλιά του παππού με την εγγονή του. Ο πατέρας της, Νίκος Νομικός, διακρίνεται σε μια πολύ γλυκιά στιγμή να φιλάει και να κρατάει σφιχτά στην αγκαλιά του την κόρη της.
Σε μια άλλη φωτογραφία, φαίνεται η πλάτη της μικρής Αναστασία, καθώς είναι καθισμένη στην άκρη μιας πισίνας με μπλε ολόσωμο μαγιό και γυαλάκια κολύμβησης.
Δούκισσα Νομικού: Γυμναστική, διάβασμα και χαλάρωση
Στις προσωπικές της φωτογραφίες, η Δούκισσα Νομικού μοιράστηκε στιγμιότυπα με διάφορα looks. Tην είδαμε με floral λευκό φόρεμα σε βραδινή έξοδο αλλά και να φωτογραφίζεται με αέρινο μαύρο σετ με δαντέλα στον καθρέφτη του σπιτιού της.
Σε άλλο στιγμιότυπο, με chic street style look, ποζάρει σε εξωτερικό χώρο, φορώντας ένα πολύχρωμο πλεκτό φόρεμα με ζιγκ-ζαγκ μοτίβο και μοντέρνα γυαλιά ηλίου, κρατώντας στην αγκαλιά της μια λευκή τσάντα και το βιβλίο του Og Mandino «Ο μεγαλύτερος πωλητής στον κόσμο».
Η επιχειρηματίας δεν αμέλησε τη γυμναστική της, βγάζοντας selfie στο γυμναστήριο με μαύρο αθλητικό μπουστάκι, ποδηλατικό σορτς, αθλητικά παπούτσια και βαράκια στους αστραγάλους.