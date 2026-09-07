Δώρα Χρυσικού: Κινείται νομικά μετά την ψεύτικη εικόνα της με AI

Η ανακοίνωση της γνωστής ηθοποιού

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Παλιότερη συνέντευξη της Δώρας Χρυσικού στο Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δώρα Χρυσικού κινείται νομικά μετά από ψεύτικη φωτογραφία της που δημιουργήθηκε με AI, η οποία την δείχνει χωρίς μαλλιά.
  • Διαψεύδει δημοσιεύματα που ισχυρίζονται ότι νοσεί ξανά από καρκίνο και υποβάλλεται σε νέα θεραπεία.
  • Αναθέτει τον νομικό χειρισμό της υπόθεσης στην πληρεξούσια δικηγόρο της για την προστασία της προσωπικότητάς της.
  • Καλεί τα μέσα ενημέρωσης να αφαιρέσουν το ψευδές περιεχόμενο και προειδοποιεί για νομικές ενέργειες.
  • Η ηθοποιός είχε διαγνωστεί με καρκίνο των ωοθηκών το 2021 και έχει μιλήσει δημόσια για την εμπειρία της.

Μία ημέρα μετά τη δημόσια τοποθέτησή της για την ψεύτικη φωτογραφία που δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης AI και τη δείχνει χωρίς μαλλιά, η Δώρα Χρυσικού επανέρχεται, αποκαλύπτοντας αυτή τη φορά πως η υπόθεση παίρνει τη νομική οδό.

Η γνωστή ηθοποιός, η οποία έχει μιλήσει στο παρελθόν με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, ξεκαθαρίζει πως δεν έχει νοσήσει ξανά και δεν ακολουθεί κάποια νέα θεραπεία, διαψεύδοντας όσα αναπαράγονται τις τελευταίες ημέρες στο διαδίκτυο.

Δώρα Χρυσικού: «Δούλευα φαλακρή με την τομή και ο άλλος καθόταν»

Η ανακοίνωση της Δώρας Χρυσικού

«Τις τελευταίες ημέρες διακινούνται στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απολύτως ψευδείς δημοσιεύσεις σχετικά με την κατάσταση της υγείας μου, σύμφωνα με τις οποίες δήθεν νοσώ εκ νέου και υποβάλλομαι σε νέα θεραπεία. Οι συγκεκριμένες αναφορές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Μάλιστα, συνοδεύονται από κατασκευασμένες ή ψηφιακά επεξεργασμένες εικόνες μου, οι οποίες χρησιμοποιούνται με τρόπο που δημιουργεί σκοπίμως την εντύπωση ότι πρόκειται για πρόσφατο και πραγματικό φωτογραφικό υλικό.

Στο παρελθόν επέλεξα συνειδητά να μιλήσω δημόσια για την περιπέτεια της υγείας μου, με την ελπίδα ότι η προσωπική μου εμπειρία θα μπορούσε να δώσει δύναμη και στήριξη σε άλλους ανθρώπους που νοσούν. Η επιλογή μου αυτή δεν αποτελεί και δεν θα μπορούσε να αποτελεί άδεια προς οποιονδήποτε να κατασκευάζει ψευδείς ειδήσεις για την υγεία μου ή να χρησιμοποιεί την εικόνα και το όνομά μου για τη δημιουργία παραπλανητικού περιεχομένου.

Η διασπορά αυτών των ψευδών πληροφοριών έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση όχι μόνο σε εμένα, αλλά και στην οικογένεια, στους φίλους και στους ανθρώπους του περιβάλλοντός μου, οι οποίοι αιφνιδιάστηκαν από δημοσιεύματα που παρουσιάζουν ως πραγματικό ένα ανύπαρκτο γεγονός.

Για τον λόγο αυτό έχω ήδη αναθέσει τον πλήρη νομικό χειρισμό της υπόθεσης στην πληρεξούσια δικηγόρο μου, προκειμένου να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την προστασία της προσωπικότητας, της εικόνας και των δικαιωμάτων μου.

Καλώ κάθε ιστοσελίδα, μέσο ενημέρωσης, σελίδα ή λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης που έχει αναπαράγει το συγκεκριμένο ψευδές περιεχόμενο να προβεί άμεσα στην αφαίρεσή του και να απέχει από οποιαδήποτε περαιτέρω δημοσίευση ή αναπαραγωγή του.

Από τούδε και στο εξής, κάθε δημιουργία, δημοσίευση ή αναπαραγωγή αντίστοιχου ψευδούς ή παραπλανητικού περιεχομένου θα αντιμετωπίζεται με την άσκηση κάθε νόμιμου αστικού και ποινικού μέσου κατά παντός υπευθύνου».

Δες την ανάρτησή της:

Η Δώρα Χρυσικού είχε μιλήσει για το περιστατικό και στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», όπου αποκάλυψε πως φίλοι της από το εξωτερικό επικοινωνούσαν μαζί της ανήσυχοι, προκειμένου να διαπιστώσουν αν όσα κυκλοφορούσαν για την υγεία της ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.

«Πραγματικά δεν ξέρω από πού να το πιάσω και να το αφήσω. Ως ένας άνθρωπος που έχω περάσει καρκίνο, έχω υπάρξει πολύ ειλικρινής και πολύ διαυγής σε όλη τη διαδικασία αυτή. Έχω κλείσει πενταετία. Προς το παρόν είμαι καλά», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Λίγες ώρες αργότερα, η ηθοποιός προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωσή της, θέλοντας να ξεκαθαρίσει οριστικά την κατάσταση και παράλληλα να ενημερώσει πως έχει ήδη κινήσει τη διαδικασία για τη νομική αντιμετώπιση της υπόθεσης.

Η Δώρα Χρυσικού έχει αναφερθεί δημόσια πολλές φορές στη δύσκολη περιπέτεια της υγείας της. Το 2021, σε ηλικία 44 ετών, διαγνώστηκε με καρκίνο των ωοθηκών, όταν υποβλήθηκε σε εξετάσεις στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να προχωρήσει σε εξωσωματική γονιμοποίηση.

Ακολούθησαν σοβαρές χειρουργικές επεμβάσεις και έξι κύκλοι χημειοθεραπείας, ενώ η ίδια προσπάθησε να συνεχίσει όσο μπορούσε και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Από τότε έχει επιλέξει να μιλά ανοιχτά για όσα έζησε, έχοντας ως στόχο να μεταφέρει τη δική της εμπειρία και να δίνει δύναμη σε ανθρώπους που βρίσκονται αντιμέτωποι με αντίστοιχες δοκιμασίες.

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