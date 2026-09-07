Στο επίκεντρο αστυνομικής έρευνας βρέθηκε γνωστός κομμωτής με παρουσία στην ελληνική τηλεόραση, μετά από καταγγελία για κλοπή αντικειμένων από κατάστημα στη Μύκονο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, έπειτα από την έρευνα των Αρχών και την αξιοποίηση υλικού από κάμερες ασφαλείας.

Η υπόθεση αφορά την εξαφάνιση ενός ζευγαριού γυαλιών ηλίου και ενός φυλαχτού από το συγκεκριμένο κατάστημα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, ιδιοκτήτρια της επιχείρησης, η οποία είναι Ιταλίδα, αντιλήφθηκε ότι τα δύο αντικείμενα δεν βρίσκονταν πλέον στη θέση τους και απευθύνθηκε στις αρμόδιες Αρχές, καταθέτοντας σχετική καταγγελία.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης φαίνεται πως έπαιξε το βιντεοληπτικό υλικό που υπήρχε στο κατάστημα. Κατά τον έλεγχο των καταγραφών από τις κάμερες ασφαλείας, εντοπίστηκε άνδρας ο οποίος, σύμφωνα με το δημοσίευμα, φέρεται να πήρε τα γυαλιά και το φυλαχτό και στη συνέχεια να τα τοποθέτησε στην τσέπη του.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην περαιτέρω εξέταση των στοιχείων που είχαν στη διάθεσή τους, προκειμένου να εξακριβώσουν την ταυτότητα του προσώπου που εμφανιζόταν στο υλικό από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης. Από την έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας φέρεται να προέκυψε ότι το συγκεκριμένο άτομο ήταν ο γνωστός τηλεοπτικός κομμωτής.

Μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής έρευνας, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για την υπόθεση. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη δικαστική διαδικασία και τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την Αστυνομία αναμένεται να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.