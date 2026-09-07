Σίσσυ Χρηστίδου: Το δείπνο στο εστιατόριο του συντρόφου της στην Κέρκυρα

Η παρουσιάστρια χαλαρώνει λίγο πριν επιστρέψει στην Αθήνα

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Η Σίσσυ Χρηστίδου απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού, λίγο πριν επιστρέψει στις τηλεοπτικές της υποχρεώσεις.

Η παρουσιάστρια βρέθηκε ξανά στην Κέρκυρα, στο νησί του συντρόφου της, Στέφανου Νεδέλκου, όπου πέρασε μεγάλο μέρος των φετινών διακοπών της, μαζί με αγαπημένα της πρόσωπα.

Χρηστίδου: Η πρώτη σύσκεψη για την εκπομπή και η αποχώρηση από το πάνελ

Το βράδυ της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου επισκέφθηκε ένα από τα εστιατόρια του συντρόφου της και μοιράστηκε στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Το πρωί της Δευτέρας, η Σίσσυ Χρηστίδου έκανε μια όμορφη βόλτα με σκάφος, απολαμβάνοντας τα καταγάλανα νερά του Ιονίου, τον ήλιο και τα μαγικά τοπία, πριν επιστρέψει στην Αθήνα και στο νέο της τηλεοπτικό ξεκίνημα στο Mega. Μάλιστα, έφαγαν και στην Ερεικούσα.

Δες τις αναρτήσεις της Σίσσυς Χρηστίδου:

Σίσσυ Χρηστίδου: Το δείπνο στο εστιατόριο του συντρόφου της στην Κέρκυρα

Σίσσυ Χρηστίδου: Το δείπνο στο εστιατόριο του συντρόφου της στην Κέρκυρα

Σίσσυ Χρηστίδου: Το δείπνο στο εστιατόριο του συντρόφου της στην Κέρκυρα

Η σχέση της Σίσσυς Χρηστίδου με τον 35χρονο Στέφανο Νεδέλκο μετράει μόλις λίγους μήνες, με τους ίδιους να κρατούν χαμηλό προφίλ στην προσωπική τους ζωή.

Ένα από τα κοινά τους στοιχεία είναι η αγάπη τους για τα social media και ειδικότερα για το TikTok, όπου είναι και οι δύο ιδιαίτερα ενεργοί. Ο γοητευτικός επιχειρηματίας λατρεύει τα ταξίδια εντός κι εκτός Ελλάδας, με τις αναρτήσεις του να αποκαλύπτουν επίσης πως υποστηρίζει θερμά την ομάδα του Ολυμπιακού. 

 

συντροφος σισσυς χρηστίδου

συντροφος σισσυς χρηστίδου

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ΣΙΣΣΥ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
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ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΕΔΕΛΚΟΣ
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