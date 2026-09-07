Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης συνεχίζουν ακάθεκτοι τις καλοκαιρινές τους εξορμήσεις στα ελληνικά νησιά, πραγματοποιώντας μια νέα απόδραση στις Κυκλάδες.

Ντορέττα Παπαπδημητρίου: Με boho look στα Κουφονήσια

Η αγαπημένη ηθοποιός, που είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα άλμπουμ γεμάτο στιγμιότυπα από τις διακοπές με τον σύντροφό της και την παρέα τους.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, η καθημερινότητά τους στα Κουφονήσια κινήθηκε σε απόλυτα χαλαρούς ρυθμούς. Το ζευγάρι απόλαυσε τις βουτιές του σε μία από τις διασημότερες παραλίες του νησιού, βγάζοντας αναμνηστικές φωτογραφίες, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε βόλτα στα γραφικά σοκάκια, με την ηθοποιό να απαθανατίζει τις πιο όμορφες γωνιές του νησιού.

Ντορέττα Παπαδημητρίου - Γιώργος Γεροντιδάκης: Βουτιές στη διάσημη φυσική «Πισίνα» του νησιού

Η μέρα τους περιελάμβανε φυσικά και επιστροφή στο δωμάτιο για ξεκούραση, μέχρι την επόμενη βραδινή τους βόλτα μόλις έδυσε ο ήλιος.

Η ανάρτηση της ηθοποιού

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου δημιουργεί μοναδικές αναμνήσεις δίπλα στον Γιώργο Γεροντιδάκη, τις οποίες μοιράζεται ανοιχτά με τους διαδικτυακούς της φίλους, οι οποίοι χαίρονται να τη βλέπουν ερωτευμένη και χαμογελαστή.

Οι δυο τους, όποτε βρίσκουν ελεύθερο χρόνο, δεν χάνουν την ευκαιρία να αποδράσουν από την καθημερινότητα, καθώς τα ταξίδια αποτελούν αγαπημένη τους συνήθεια χειμώνα-καλοκαίρι.