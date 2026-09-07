Ο 4ος και τελευταίος κύκλος της σειράς THE SINNER επιστρέφει στην οθόνη του Star με ένα νέο μυστήριο, που θα δοκιμάσει τα όρια της αλήθειας και της ενοχής.

Ο συνταξιοδοτημένος, πλέον, ντετέκτιβ Χάρι Άμπροουζ ταξιδεύει μαζί με τη σύντροφό του, Σόνια, στο ήσυχο νησί Χάνοβερ του Μέιν, για να ξεπεράσει τα ψυχικά τραύματα που του έχουν «κληρονομήσει» οι προηγούμενες σκληρές υποθέσεις, που είχε εξιχνιάσει.

Παρά τις υποσχέσεις του ότι θα μείνει μακριά από τη δουλειά, εμπλέκεται πάλι σε ένα μυστήριο, όταν γίνεται μάρτυρας μιας απροσδόκητης τραγωδίας: η Πέρσι Μάλντουν, κόρη μιας πανίσχυρης τοπικής οικογένειας ψαράδων, πέφτει από έναν γκρεμό. Καθώς η τοπική αστυνομία αδυνατεί να βρει το πτώμα, ο Άμπροουζ. αναλαμβάνει ανεπίσημα την έρευνα και βυθίζεται σε έναν ιστό από οικογενειακά μυστικά.

Σε κάθε επεισόδιο όλοι γύρω του φαίνονται όλο και πιο ένοχοι, γεγονός που περιπλέκει το κουβάρι του μυστηρίου. Η έρευνα φέρνει στο φως τη σκοτεινή πλευρά της οικογένειας Μάλντουν, η οποία ελέγχει την τοπική οικονομία, ενώ παράλληλα αποκαλύπτεται μια βαθιά και επικίνδυνη βεντέτα ανάμεσα σε αυτούς και την αντίπαλη οικογένεια μεταναστών Λαμ. Όπως αποδεικνύεται, το νησί κρύβει ένα ευρύτερο δίκτυο παράνομων δραστηριοτήτων, το οποίο συνδέεται άμεσα με τις ενοχές και την ψυχολογική κατάρρευση που οδήγησε την Πέρσι στο μοιραίο άλμα.

Ο 4ος κύκλος της σειράς εξερευνά τις έννοιες της ενοχής, των οικογενειακών δεσμών και της λύτρωσης, κλείνοντας οριστικά την ιστορία του ντετέκτιβ Άμπροουζ.

Ανθολογική σειρά μυστηρίου αμερικανικής παραγωγής 2021, που θα ολοκληρωθεί σε 8 επεισόδια. 4ος Kύκλος - τελευταίος.

παίζουν: Μπιλ Πούλμαν, Άλις Κρέμελμπεργκ, Φράνσις Φίσερ, Νιλ Σάντιλαντς, Μάικλ Μόσλι, Τζέσικα Χεκτ, Σίντι Τσουνγκ, Ρόνιν Γουόνγκ, Ντέιβιντ Χιούλετ

Η Τζέσικα Μπίελ, πρωταγωνίστρια του 1ου κύκλου, είναι μία εκ των executive producers της σειράς. Παρόλο που η ιστορία διαδραματίζεται στο Μέιν των ΗΠΑ, τα γυρίσματα έγιναν εξ ολοκλήρου στη Νέα Σκωτία του Καναδά.

Η σειρά, που αποτελείται από 8 επεισόδια, κάνει πρεμιέρα απόψε,Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 00:30 με διπλό επεισόδιο και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στις 00:15.

Περιλήψεις επεισοδίων



Δευτέρα 7/9, Επεισόδια 1+2

Ο Άμπροουζ φτάνει στο νησί Χάνοβερ του Μέιν για ξεκούραση μαζί με την αγαπημένη του Σόνια. Ένα βράδυ που υποφέρει από αυπνία και κάνει μια νυχτερινή βόλτα, βλέπει μια νεαρή γυναίκα, την Πέρσι Μάλντουν, να τρέχει πανικόβλητη και να πέφτει από έναν γκρεμό. Παρά τις έρευνες, η τοπική αστυνομία δεν βρίσκει το πτώμα και η πλούσια οικογένειά της αμφισβητεί αν όντως επρόκειτο για αυτοκτονία…

Ο Άμπροουζ αρνείται να αφήσει την υπόθεση και ανακαλύπτει νέα στοιχεία στο αυτοκίνητο της Πέρσι. Τα αποτυπώματα που εντοπίζονται οδηγούν την έρευνα σε έναν νέο ύποπτο και φέρνουν στην επιφάνεια μια παλιά βεντέτα ανάμεσα στην πανίσχυρη οικογένεια Μαλντούν και την οικογένεια μεταναστών Λαμ…

Τρίτη 8/9, Επεισόδια 3 + 4

Ο Άμπροουζ κάνει ένα ταξίδι με στόχο να ερευνήσει το παρελθόν της Πέρσι και ανακαλύπτει σκοτεινά οικογενειακά μυστικά, αλλά και την έντονη ψυχολογική πίεση που δεχόταν…

Το πτώμα της Πέρσι ανασύρεται τελικά από τη θάλασσα. Η οικογένεια Μαλντούν πιέζει τις αρχές να κλείσουν βιαστικά την υπόθεση ως αυτοκτονία, όμως, ο Άμπροουζ αρνείται πεισματικά. Η εμμονή του με την υπόθεση αρχίζει να επηρεάζει σοβαρά τα όρια της σχέσης του με τη Σόνια...

Τετάρτη 9/9, Επεισόδια 5 + 6

Ο Άμπροουζ εμβαθύνει στην ψυχολογία της Πέρσι και ανακαλύπτει ότι συμμετείχε σε τελετουργικές πρακτικές και παγανιστικά σχήματα που σχετίζονταν με τη φύση και τη λύτρωση, εμβαθύνοντας στα κίνητρά της. Παράλληλα, ένας άλλος βασικός χαρακτήρας του νησιού βρίσκεται νεκρός, περιπλέκοντας ακόμα περισσότερο την κατάσταση…

Το νέο, σοκαριστικό έγκλημα αναστατώνει και συγκλονίζει την τοπική κοινωνία. Ο Άμπροουζ συνειδητοποιεί ότι υπάρχει ένα μεγαλύτερο κύκλωμα παράνομης διακίνησης στο νησί. Αναγκάζεται να συνεργαστεί στενά με τη Μεγκ Μάλντουν, τη γιαγιά της Πέρσι, προσπαθώντας να βρει την άκρη...

Πέμπτη 10/9 , Επεισόδια 7 + 8 (τελευταία επεισόδια)

Καθώς ο Άμπροουζ πλησιάζει στην αλήθεια, συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να εμπιστευτεί κανέναν, ούτε καν την τοπική αστυνομία. Στοχοποιείται από επικίνδυνα άτομα που προσπαθούν να τον βγάλουν από τη μέση και ξεκινά μια καταδίωξη για να επιβιώσει και να ξεσκεπάσει αυτούς που τον απειλούν...

Ο Άμπροουζ αποκαλύπτει το μεγάλο μυστικό που κατέστρεψε τη ζωή της Πέρσι και οδήγησε στην αυτοκτονία της, φέρνοντας στο φως την καθολική συγκάλυψη της οικογένειάς της και κλείνει την υπόθεση, καταφέρνοντας να βρει, επιτέλους, την προσωπική του γαλήνη...



https://www.star.gr/tv/shows/the-sinner/



