The Sinner: Απόψε, Δευτέρα 7.9.26 στις 00:30 με διπλό επεισόδιο

Ο 4ος κύκλος της σειράς εξερευνά τις έννοιες της ενοχής

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Ο 4ος  και τελευταίος κύκλος της σειράς THE SINNER επιστρέφει στην οθόνη του Star με ένα νέο μυστήριο, που θα δοκιμάσει τα όρια της αλήθειας και της ενοχής. 

The Sinner

Ο συνταξιοδοτημένος, πλέον, ντετέκτιβ Χάρι Άμπροουζ ταξιδεύει μαζί με τη σύντροφό του, Σόνια, στο ήσυχο νησί Χάνοβερ του Μέιν, για να ξεπεράσει τα ψυχικά τραύματα που του έχουν «κληρονομήσει» οι προηγούμενες σκληρές υποθέσεις, που είχε εξιχνιάσει. 

the Sinner

Παρά τις υποσχέσεις του ότι θα μείνει μακριά από τη δουλειά, εμπλέκεται πάλι σε ένα μυστήριο, όταν γίνεται μάρτυρας μιας απροσδόκητης τραγωδίας: η Πέρσι Μάλντουν, κόρη μιας πανίσχυρης τοπικής οικογένειας ψαράδων, πέφτει από έναν γκρεμό. Καθώς η τοπική αστυνομία αδυνατεί να βρει το πτώμα, ο Άμπροουζ.  αναλαμβάνει ανεπίσημα την έρευνα και βυθίζεται σε έναν ιστό από οικογενειακά μυστικά. 

the sinner

Σε κάθε επεισόδιο όλοι γύρω του φαίνονται όλο και πιο ένοχοι, γεγονός που περιπλέκει το κουβάρι του μυστηρίου. Η έρευνα φέρνει στο φως τη σκοτεινή πλευρά της οικογένειας Μάλντουν, η οποία ελέγχει την τοπική οικονομία, ενώ παράλληλα αποκαλύπτεται μια βαθιά και επικίνδυνη βεντέτα ανάμεσα σε αυτούς και την αντίπαλη οικογένεια μεταναστών Λαμ. Όπως αποδεικνύεται, το νησί κρύβει ένα ευρύτερο δίκτυο παράνομων δραστηριοτήτων, το οποίο συνδέεται άμεσα με τις ενοχές και την ψυχολογική κατάρρευση που οδήγησε την Πέρσι στο μοιραίο άλμα. 

the Sinner

Ο 4ος κύκλος της σειράς εξερευνά τις έννοιες της ενοχής, των οικογενειακών δεσμών και της λύτρωσης, κλείνοντας οριστικά την ιστορία του ντετέκτιβ Άμπροουζ.

Ανθολογική σειρά μυστηρίου αμερικανικής παραγωγής 2021, που θα ολοκληρωθεί σε 8 επεισόδια. 4ος Kύκλος - τελευταίος.

παίζουν: Μπιλ Πούλμαν, Άλις Κρέμελμπεργκ, Φράνσις Φίσερ, Νιλ Σάντιλαντς, Μάικλ Μόσλι, Τζέσικα Χεκτ, Σίντι Τσουνγκ, Ρόνιν Γουόνγκ, Ντέιβιντ Χιούλετ 

Η Τζέσικα Μπίελ, πρωταγωνίστρια του 1ου κύκλου, είναι μία εκ των executive producers της σειράς. Παρόλο που η ιστορία διαδραματίζεται στο Μέιν των ΗΠΑ, τα γυρίσματα έγιναν εξ ολοκλήρου στη Νέα Σκωτία του Καναδά. 

 

Η σειρά, που αποτελείται από 8 επεισόδια, κάνει πρεμιέρα απόψε,Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 00:30 με διπλό επεισόδιο και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στις 00:15.

the Sinner

Περιλήψεις επεισοδίων 
 

Δευτέρα 7/9, Επεισόδια 1+2 

Ο Άμπροουζ  φτάνει στο νησί Χάνοβερ του Μέιν για ξεκούραση μαζί με την αγαπημένη του Σόνια.  Ένα βράδυ που υποφέρει από αυπνία και κάνει μια νυχτερινή βόλτα, βλέπει μια νεαρή γυναίκα, την Πέρσι Μάλντουν, να τρέχει πανικόβλητη και να πέφτει από έναν γκρεμό. Παρά τις έρευνες, η τοπική αστυνομία δεν βρίσκει το πτώμα και η πλούσια οικογένειά της αμφισβητεί αν όντως επρόκειτο για αυτοκτονία… 

The Sinner

Ο Άμπροουζ αρνείται να αφήσει την υπόθεση και ανακαλύπτει νέα στοιχεία στο αυτοκίνητο της Πέρσι. Τα αποτυπώματα που εντοπίζονται οδηγούν την έρευνα σε έναν νέο ύποπτο και φέρνουν στην επιφάνεια μια παλιά βεντέτα ανάμεσα στην πανίσχυρη οικογένεια Μαλντούν και την οικογένεια μεταναστών Λαμ… 

the SINNER

Τρίτη 8/9, Επεισόδια 3 + 4 

Ο Άμπροουζ κάνει ένα ταξίδι με στόχο να ερευνήσει το παρελθόν της Πέρσι και ανακαλύπτει σκοτεινά οικογενειακά μυστικά, αλλά και την έντονη ψυχολογική πίεση που δεχόταν… 

The Sinner

Το πτώμα της Πέρσι ανασύρεται τελικά από τη θάλασσα. Η οικογένεια Μαλντούν πιέζει τις αρχές να κλείσουν βιαστικά την υπόθεση ως αυτοκτονία, όμως, ο Άμπροουζ αρνείται πεισματικά. Η εμμονή του με την υπόθεση αρχίζει να επηρεάζει σοβαρά τα όρια της σχέσης του με τη Σόνια...

The Sinner

Τετάρτη 9/9, Επεισόδια 5 + 6 

Ο Άμπροουζ εμβαθύνει στην ψυχολογία της Πέρσι και ανακαλύπτει ότι συμμετείχε σε τελετουργικές πρακτικές και παγανιστικά σχήματα που σχετίζονταν με τη φύση και τη λύτρωση, εμβαθύνοντας στα κίνητρά της. Παράλληλα, ένας άλλος βασικός χαρακτήρας του νησιού   βρίσκεται νεκρός, περιπλέκοντας ακόμα περισσότερο την κατάσταση… 

The Sinner

Το νέο, σοκαριστικό έγκλημα αναστατώνει και συγκλονίζει την τοπική κοινωνία. Ο Άμπροουζ συνειδητοποιεί ότι υπάρχει ένα μεγαλύτερο κύκλωμα παράνομης διακίνησης στο νησί. Αναγκάζεται να συνεργαστεί στενά με τη Μεγκ Μάλντουν, τη γιαγιά της Πέρσι, προσπαθώντας να βρει την άκρη...  

The Sinner

Πέμπτη 10/9 , Επεισόδια 7 + 8 (τελευταία επεισόδια)

Καθώς ο Άμπροουζ πλησιάζει στην αλήθεια, συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να εμπιστευτεί κανέναν, ούτε καν την τοπική αστυνομία. Στοχοποιείται από επικίνδυνα άτομα που προσπαθούν να τον βγάλουν από τη μέση και ξεκινά μια καταδίωξη για να επιβιώσει και να ξεσκεπάσει αυτούς που τον απειλούν...  

The Sinner

Ο Άμπροουζ αποκαλύπτει το μεγάλο μυστικό που κατέστρεψε τη ζωή της Πέρσι και οδήγησε στην αυτοκτονία της, φέρνοντας στο φως την καθολική συγκάλυψη της οικογένειάς της και κλείνει την υπόθεση, καταφέρνοντας να βρει, επιτέλους, την προσωπική του γαλήνη... 
 
https://www.star.gr/tv/shows/the-sinner/


 

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