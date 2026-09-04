Ο Πέτρος Πολυχρονίδης ήπιε στο χωριό του τον «Πρώτο καφέ με τη Ζήνα»!

Ο παρουσιαστής μας έδωσε μία γεύση από το οδοιπορικό τους

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Μία φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται μαζί με τη Ζήνα Κουτσελίνη, δημοσίευσε ο Πέτρος Πολυχρονίδης στην προσωπική του σελίδα στο Instagram.

H Zήνα Κουτσελίνη επιστρέφει στην πρωϊνή ζώνη του Star

H Zήνα Κουτσελίνη επιστρέφει στην πρωϊνή ζώνη του Star

Πέτρος Πολυχρονίδης: Οι βουτιές στη Χαβάη, μπροστά από το σπίτι του Ομπάμα

Ο παρουσιαστής του Star, που και φέτος θα παρουσιάζει τον Τροχό της Τύχης και το 1% Club, ήπιε τον «πρώτο καφέ με τη Ζήνα», που από τις 21 Σεπτεμβρίου θα προβάλλεται στις 09:30 μέσα από τη συχνότητα του Star. 

Η παρουσιάστρια του Star ταξίδεψε και φέτος στην ιδιαίτερη πατρίδα του Πέτρου Πολυχρονίδη, τη Νέα Βύσσα Έβρου, πραγματοποιώντας ένα συγκινητικό οδοιπορικό μαζί με τον παρουσιαστή. 

 

 

«Μα πού να βρω τα λόγια και τον τρόπο να σε ευχαριστήσω, ρε Ζήνα. Όχι μόνο που προβάλλεις ξανά και ξανά τον ξεχασμένο απ' τους "άρχοντες" τόπο μου, αλλά που τον νιώθεις πλέον δικό σου.

Τα φετινά υπέροχα ρεπορτάζ από την αποστολή στον Έβρο έγιναν από την Αλεξανδρούπολη μέχρι το Ορμένιο και θα τα απολαύσετε καθημερινά στις 09:30 στον "Πρώτο Καφέ" του STAR από 21 Σεπτεμβρίου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής. 

Η Λιλή Πυράκη, ο Γρηγόρης Γκουντάρας, η Ζήνα Κουτσελίνη και ο Αλέξανδρος Καλαφάτης

Η Λιλή Πυράκη, ο Γρηγόρης Γκουντάρας, η Ζήνα Κουτσελίνη και ο Αλέξανδρος Καλαφάτης θα είναι φέτος στον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα 

Η Λιλή Πυράκη, ο Γρηγόρης Γκουντάρας, η Ζήνα Κουτσελίνη και ο Αλέξανδρος Καλαφάτης μαζί με το σεφ της εκπομπής Χρήστο Μοίρα

Η Λιλή Πυράκη, ο Γρηγόρης Γκουντάρας, η Ζήνα Κουτσελίνη και ο Αλέξανδρος Καλαφάτης μαζί με το σεφ της εκπομπής Χρήστο Μοίρα

Η Ζήνα Κουτσελίνη μετακομίζει στην πρωϊνή ζώνη

Η Ζήνα, φέτος αδημονεί να  επιστρέφει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, καθώς θα πίνει μαζί με εμάς τους τηλεθεατές τον πρώτο καφέ και έτσι θα μας βοηθάει να ξεκινάμε τη μέρα μας  με τον τρόπο που εκείνη ξέρει καλύτερα: με ειλικρίνεια, συναίσθημα, ανθρώπινη ματιά και άμεση επαφή με την κοινωνία. Το κοινωνικό ρεπορτάζ και η ενημέρωση συναντούν το χαμόγελο, τη χρηστικότητα και το πηγαίο χιούμορ, σε ένα τηλεοπτικό μαγκαζίνο φτιαγμένο από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο.

Μαζί με μια εξαιρετική ομάδα νέων και έμπειρων συνεργατών, ο «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» υπόσχεται να γίνει η πιο ζεστή, αυθεντική και αγαπημένη πρωινή παρέα.

Η παρουσιάστρια αδημονεί και φέτος να επιστρέψει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, και να μας σερβίρει τον πρώτο καφέ της ημέρας, που, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε το Star μέσα από επίσημη ανακοίνωση, θα έχει πρωτογενές δημοσιογραφικό ρεπορτάζ, αξιόπιστη ενημέρωση και ουσιαστικές συζητήσεις.

 

 

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ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
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ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
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